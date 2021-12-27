حددت المنتجة التونسية درة بوشوشة موعد عرض فيلم "سعاد" في 27 ديسمبر/كانون الأول، في دور العرض التونسية.

يواجه الفيلم المصري "سعاد" للمخرجة آيتن أمين، الذي تم ترشيحه للأوسكار كأفضل فيلم أجنبي عن مصر، أزمة شديدة، لعدم عرضه في دور العرض السينمائية، بعد أن دبت الخلافات بين صنّاعه.

الخروج من الأوسكار

هذه الخلافات تزامنت مع خروج الفيلم من ترشيحات الأوسكار، بعد أن أعلنت الأكاديمية الأميركية لعلوم وفنون الصور المتحركة "أوسكار" عن 15 فيلماً استطاع الوصول إلى القائمة القصيرة للمنافسة على فئة أفضل فيلم أجنبي، في حين لم يصل "سعاد" لهذه المرحلة.

أزمة صنّاع الفيلم

من جانبها أكدت المخرجة -ضمن مداخلة مع برنامج "كل الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب- أن عدم عرض الفيلم تجاريا في مصر بكل تأكيد كان سيؤثر على خروجه من الأوسكار، إلا أنه لم يصل للقائمة القصيرة من الأساس.

وتحدثت آيتن عن الأزمة التي منعت عرض الفيلم مؤخرا في مصر بعد أن كان من المقرر عرضه في سينما زاوية، وقالت إن مارك لطفي المشارك في الإنتاج قام بكتابة اسمه فقط في الأوراق التي تخص الفيلم كمؤلف ومالك له.

وأضافت أنه برر ذلك بأنه كان حسن النية، وقام بذلك من أجل إنجاز المهام بسهولة، لكن الأزمة نشبت بعد أن أدرك صناع الفيلم أنهم لا يملكون أي أوراق رسمية أمام الدولة تؤكد أنهم المسؤولون عن الفيلم، وهو ما جعلهم يقعون تحت طائلة التهديد أثناء عرض الفيلم تجاريا في إنجلترا، وأثناء عرضه أيضا في مهرجان ترابييكا.

هذا ما أكده أيضا مؤلف الفيلم محمود عزت، الذي قال في بيان له إنه تلقى مراسلات من قبل محامين تابعين لمارك لطفي من أجل إيقاف مسيرة الفيلم في المهرجانات الدولية.

وتابعت آيتن أن هذا لم يكن الخلاف الوحيد، فكان هناك سوء إدارة في الأموال بالتحضيرات للفيلم، وتدخل المنتج محمد حفظي لحل هذه الأزمة، خاصة وأن الفيلم بميزانية منخفضة.

وكان الكاتب في بيانه أيضاً قال إن المنتج المشارك مارك لطفي سجل اسمه كمؤلف للفيلم، لدى الرقابة على المصنفات الفنية، ليكون أمامها هو الشخص المسؤول، وقد رفضت إعطاء عزت مستندا يؤكد أحقيته ككاتب للفيلم فقام برفع دعوى قضائية تؤكد أنه المؤلف.

مخالفة العقود

وعلق لطفي على الأزمة عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، وقال إن كل تصاريح التصوير الرسمية أمام الدولة بأسماء صنّاعه، وإن الفيلم قانونيا غير متوقف، وأضاف أن الطرف المتقاضي يمارس ضغطا من أجل حذف اسمه من منتجي الفيلم في البوستر الرسمي (الملصق الدعائي الرسمي) وهو ما فعلوه أيضا في تترات الفيلم مما يخالف العقود.

وتابع لطفي أنه لا يمانع في إجراء التنازل الرسمي للموزع، على أن يتم تطبيق الاتفاق الخاص بالعقود.

العرض في تونس

وفي الوقت الذي تسببت أزمة صناع الفيلم في عدم عرضه التجاري في مصر، قامت المنتجة التونسية درة بوشوشة والمشاركة في إنتاج الفيلم بتحديد 27 ديسمبر/كانون الأول لعرض الفيلم في دور العرض التونسية، على أن يتم عرضه بعدها في السعودية والإمارات.

وكان فيلم "سعاد" قد رشح ليمثل مصر في الأوسكار، وذلك بعد اجتماع لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر، لكن تم استبعاده من القائمة قبل أيام، وهو من إخراج آيتن، وسيناريو آيتن أمين ومحمود عزت، ومن إنتاج سامح عواض ودرة بوشوشة ومحمد حفظي ومارك لطفي.