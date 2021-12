تشهد منصة "شاهد " حالة من الانتعاش، إذ يُعرض عليها حاليا الكثير من مسلسلاتها العربية الأصلية التي تمتعت بالتنوع في الفئات الدرامية، من بينها: "المشهد الأخير"، و"موضوع عائلي"، و"خارج السيطرة"، و"عنبر 6″، و"الزيارة"، و"8 أيام".

بالإضافة إلى مسلسلات أخرى تُعرض حصريا لأول مرة من خلال المنصة، مثل: "ستات بيت المعادي"، و"بارانويا"، و"قواعد الطلاق الـ45".

وبالرغم من هذا العدد الضخم من الأعمال، فإن رواد منصات التواصل أعربوا عن تفاعلهم الإيجابي مع المسلسل الاجتماعي الكوميدي "موضوع عائلي"، ولم يتوانوا عن إعلان حزنهم لانتهاء حلقاته التي لم تتجاوز العشر.

Thanks for all موضوع عائلي | ماجد الكدواني ❤️❤️ #موضوع_عائلي pic.twitter.com/qDoD9QrGDp

تفاعل الجمهور على منصات التواصل ليس المؤشر الوحيد لنجاح العمل، فهناك أيضا احتلاله مرتبة الأكثر مشاهدة على المنصة في أكثر من دولة عربية منها مصر والإمارات. لكن لماذا أحب المشاهدون العمل لهذه الدرجة؟

"موضوع عائلي" مسلسل درامي كوميدي، من إخراج أحمد الجندي، وبطولة جماعية تقدمها الفنان ماجد الكدواني ومحمد شاهين وسماء إبراهيم ورنا رئيس ومحمد رضوان وطه دسوقي ومحمد القس، مع بعض ضيوف الشرف مثل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة وأمينة خليل وشيرين رضا.

تدور أحداثه حول طباخ لا يحب المفاجآت أو الارتباطات وما يتبعها من مسؤوليات، يعيش حياته في هدوء وبساطة، قبل أن يكتشف -فجأة- أن له ابنة قاربت على العشرين من عمرها، أنجبتها زوجته الراحلة قبل وفاتها دون أن يخبره أحد بذلك.

ولمّا كان لا يقوى على المواجهة، وفي الوقت نفسه تُسنَد إليه وصايتها بعد وفاة جدها لأمها، يتظاهر بأنه محاميها الجديد، وتتوالى الأحداث في إطار يجمع بين الدراما الإنسانية والفكاهة.

بقدر ما تبدو الحبكة بسيطة وربما مكررة، فإن إسناد البطولة إلى ماجد الكدواني الذي يحظى بشعبية كبيرة ولم يعتد منه جمهوره على خيبة الظن، جعل العديدين يتخذون قرارا بمنح العمل فرصة للمشاهدة، خاصة أنها أول بطولة تلفزيونية له وهي عودة بدور رئيسي بعد غياب 14 عاما منذ مسلسل "أحلامك أوامر".

أما بقية الأبطال فجاء عدم انتشارهم فنيا في صالح العمل كذلك، إذ منحه بعضا من الأصالة والتفرّد، خاصة أن الممثلين المعروفين صاروا شبه مكررين في معظم الأعمال التلفزيونية والسينمائية في وقت واحد، مما جعل حضورهم معتادا وفاترا، وهو ما زادت حدته إثر وفاة الكثير من نجوم الفن بالسنوات الأخيرة وتزامنا مع جائحة كورونا.

"نيللي وشريهان"، و"في اللالا لاند"، و"وقفة رجالة"، و"لا تراجع ولا استسلام"، و"طير أنت"، و"الحرب العالمية الثالثة"، و"بنك الحظ"، و"ظرف طارق"، و"الكبير أوي"، و"يوم مالوش لازمة"؛ كلها أعمال فنية أخرجها أحمد الجندي صاحب هذا العمل، مما يؤكد أننا بصدد مسلسل يعتمد على كوميديا الموقف أكثر من "الإفيهات" المفتعلة، وهي الكوميديا التي لاقت استحسان الجمهور، حتى أن بعضهم وصف العمل بأنه مضاد اكتئاب مثالي لمن يعانون من الحزن. ولعل أكثر ما ميز الكوميديا التي قدُمت، تضافرها مع قصة إنسانية عن علاقة مهمة ومحورية، وإن كان قليلا ما يتم التركيز عليها دراميا.

Only one series can change your mood ♥️#موضوع_عائلي pic.twitter.com/mJPMG6VUSp

— Menna Refaat (@MennaRe06891495) December 18, 2021