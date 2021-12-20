قرر المطرب الأردني أدهم النابلسي اعتزال الفن، معتبرا أن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو أن الطريق الذي يسلكه لا يرضي الله، وأن أغلب المقربين منه كانوا يعلمون أنه كان سيعتزل الفن نهائيا.

اعتزال نهائي

نشر أدهم النابلسي قبل ساعات مقطع فيديو على قناته عبر يوتيوب، مؤكدا على اعتزاله الفن نهائيا، وقال خلال المقطع إنه كان ينوي بالفعل اتخاذ هذه الخطوة، وكان يطمح إلى أن يرضي الله من خلال الفن الذي قدمه.

وأضاف "أريد أن أخبركم بخبر سعيد جدا بالنسبة لي، فكل شخص لديه أهداف بحياته يسعى لتحقيقها، ولكن لا بد للإنسان أن يسأل نفسه بعد تحقيق هذا الهدف: ما الذي يفعله؟ هل هناك أهداف جديدة؟".

وأشار إلى أن "الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة والذي نغفل عنه هو أننا موجودون في الحياة لنرضي رب العالمين، لذلك يجب أن يتسق الهدف مع إرضاء الله".

وفي نهاية الفيديو وجه الشكر لكل من دعمه في مشواره، مشيرا إلى أنه سيعمل على تحقيق أحلامه المستقبلية، لكنها ستكون مرضية لله.

أكثر من 700 مليون مشاهدة

وكان الأردني أدهم النابلسي قد بدأ مشواره الفني في عام 2013 حين شجعته والدته على المشاركة في برنامج اكتشاف المواهب "إكس فاكتور" (X Factor)، وكان ضمن فريق الفنان وائل كفوري، واستطاع أن يصل إلى التصفيات النهائية وقتها، لكنه لم يحصل على اللقب، إلا أن ذلك لم يحرمه من الشعبية الكبيرة التي حظي بها، فهو يملك شعبية طاغية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابع قناته على يوتيوب أكثر من 3.75 ملايين مشترك، وحققت أغنيته "هو الحب" أكثر من 250 مليون مشاهدة.

وحظي فيديو الإعلان عن اعتزاله على نحو 800 ألف مشاهدة حتى الآن، في حين تملك فيديوهاته على يوتيوب -والتي لا يزيد عددها على 10- نحو 700 مليون مشاهدة، ويتابع حسابه على فيسبوك أكثر من 4.5 ملايين شخص، ويزيد عدد متابعيه على إنستغرام على المليونين، أما متابعوه على تويتر فيتخطى عددهم 110 آلاف متابع.

وواصل أدهم النابلسي مشواره الفني بعد برنامج "إكس فاكتور" بإطلاق العديد من الأغنيات، كان آخرها "خايف" التي أطلقها قبل أن يحصل على بكالوريوس المحاسبة من الجامعة الأردنية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل أن يعلن اليوم الاثنين اعتزاله المفاجئ.