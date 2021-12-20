ها قد مضى عام، شاهد فيه المتفرجون عشرات الأفلام والمسلسلات الجديدة، فعلى الصعيد السينمائي تميزت أفلام 2021 بزخم كبير نتيجة لإلغاء وتأجيل عرض العديد من المشاريع الخاصة بعام 2020 بسبب تفشي وباء كورونا، فانتقلت إلى العام الحالي بطبيعة الحال، فأصبحت المنافسة بين الأفلام التجارية وحتى الأفلام الفنية شديدة الاشتعال، ربما على عكس مسلسلات 2021 حيث لم تتأثر هذه الصناعة بشكل كبير مثل الأفلام، لكنها تأثرت بسبب الاحترازات الصحية الخاصة بالتصوير، وقد تأجلت بعض الأعمال حتى وصلت هذا العام للجماهير لتلاقي الاحتفاء المتوقع.

أفضل أفلام 2021

تألقت السينما الأميركية هذا العام بمجموعة من الأفلام سواء مرتفعة الميزانية أو حتى المحدودة منها مع ممثلين ومخرجين كبار، لكن قبل البدء في سرد أفضل أفلام 2021 الأجنبية يجب عدم نسيان فيلم "سبايدرمان: لا عودة للوطن" (Spider-Man: No Way Home) الذي منذ عرضه في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري وأخذ في كسر الأرقام القياسية، واستحوذ على اهتمام الجمهور، وقد اعتبره الكثيرون أفضل أفلام مارفل حتى الآن.

لكن بعيدًا عن الأبطال الخارقين لدينا قائمة طويلة للاختيار من بينها أفضل أفلام 2021 على رأسها فيلم "الوفد الفرنسي" (The French Dispatch) للمخرج ويس أندرسون، الذي عٌرض خلال مهرجان كان السينمائي، الفيلم يقدم عبر الكوميديا قصة إحدى الصحف الفرنسية الصغيرة، وذلك في مقاطع مختلفة كل منها يمثل أحد أبواب الجريدة، شارك في الفيلم عدد كبير للغاية من النجوم، منهم تيلدا سوينتون وسيرشا رونان وآدريان برودي وتيموثي تشلاميه.

كذلك عاد من ضمن أفلام 2021 المخرج المخضرم ستيفن سبيلبيرغ بفيلمه الأحدث إلى الساحة مع "قصة الحي الغربي" (West Side Story) وهو فيلم غنائي راقص مقتبس عن فيلم آخر بالاسم ذاته من إنتاج 1961، ويقدم فيه معالجة حديثة لمسرحية روميو وجولييت، ولكن بدلًا من العداء بين العائلات الأرستقراطية في رائعة شكسبير نشاهد هنا العنصرية بين البيض واللاتينيين في أحياء نيويورك الفقيرة، الفيلم حاز على اهتمام النقاد الذين رأوا أنه أفضل من النسخة القديمة، ومن المتوقع ترشحه لعدد كبير من الجوائز في موسم الجوائز الذي بدأ بالفعل بترشحه لـ4 جوائز غولدن غلوب، منها أفضل فيلم وأفضل إخراج.

فيلم آخر من المتوقع ظهوره بكثرة في موسم الجوائز هو "سبنسر" (Spencer) من إخراج بابلو لارين، وبطولة كريستين ستيوارت في دور الليدي ديانا سبنسر، أميرة ويلز السابقة، والزوجة الراحلة لولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، يتناول الفيلم فترة قصيرة من حياة الأميرة، في الإجازة العائلية الأخيرة التي قضتها مع العائلة الملكية، والتي قررت خلالها الانفصال عن زوجها، وتركت وراءها حلم الملكية حتى تفوز بحياتها، ترشحت ستيوارت لغولدن غلوب كأفضل ممثلة عن هذا الدور.

بعد فوزه بالأوسكار وجائزة أفضل ممثل من مهرجان فينيسيا عن فيلم جوكر، يعود واكين فينكس إلى السينما مرة أخرى بفيلمه الأحدث "هيا هيا" (C’mon C’mon) من إخراج مايك ميلز، والذي حصل على 3 ترشيحات في جوائز الروح المستقلة المخصصة للأفلام المستقلة ذات الميزانيات المحدودة نسبيًا، تدور أحداث الفيلم حول المذيع جوني الذي يضطر لرعاية ابن أخته لفترة من الوقت، ويكتشف أنه لا يعلم الكثير عن أخته أو العلاقة بينه وبينها أو حتى ذاته بما فيه الكفاية، فيخوض مع الطفل رحلة إلى نيويورك ثم العودة مرة أخرى بالعديد من التغيرات في شخصيته.

أفضل مسلسلات 2021

توالى على مدار العام عرض العديد من الأعمال التلفزيونية، سواء على الشبكات الشهيرة، أو المنصات التي نجدها ضالعة في تقديم أفضل مسلسلات 2021 من كل الأنواع، على رأسها ديزني بلس، التي دخلت السوق التلفزيونية بعدد من المسلسلات التابعة لعالم مارفل الممتد، وقدمت عدة أعملها أفضلها "واندا فيجن" (Wanda Vision) الذي فيه الساحرة سكارليت تبدأ حياة جديدة في إحدى المدن الصغيرة بالولايات المتحدة، بعد انتهاء الشرير ثانوس الذي رغب في محو نصف البشرية.

لكن حتى تحظى بالسعادة المتخيلة تحول سكارليت القرية إلى مسلسل تلفزيوني مليء بالنوستاليجا ومحمي من العالم المخيف بالخارج، إلا أن ذلك يدخلها في مغامرة جديدة، حاز المسلسل على إعجاب الجمهور والنقاد، ورفع توقعات المشاهدين لباقي مسلسلات مارفل، وترشحت بطلته إليزابيث أولسون لغولدن غلوب أفضل ممثلة، وكذلك البطل بول بيتاني، من بين العديد من الترشيحات والجوائز الأخرى التي حظي بها المسلسل.

عاد ضمن مسلسلات 2020 الموسم الثاني من المسلسل الحائز على الجوائز "البرنامج الصباحي" (The Morning Show) من بطولة جينفر أنيستون وريز ويذرسبون، الذي يتناول قصة أحد البرامج التلفزيونية الأميركية ومضيفتيه في عصر ما بعد الحركة النسوية "أنا أيضًا" وكيف أثرت البيئة الداعمة للتحرش الجنسي والعنف ضد المرأة على الإعلام في الماضي، وتداعيات ذلك في الحاضر، حقق الموسم الثاني نجاحًا موازيًا للموسم الأول، وترشح لـ3 جوائز غولدن غلوب، منها أفضل مسلسل درامي، وأفضل ممثلة لأنيستون.

الممثلة الشهيرة كيت وينسلت كذلك عادت إلى الشاشة الصغيرة بمسلسل "مير من إيست تاون" (Mare of Easttown) الذي تدور أحداثه في إحدى المدن الأميركية الصغيرة، حيث نتعرف على محققة الشرطة مير، وهي امرأة في منتصف العمر تعيش مع ابنتها الشابة وحفيدها الصغير في ظل حياة عائلية محطمة، بينما عليها أن تحقق في جرائم قتل واختفاء شابات صغيرات في بلدتها، حقق المسلسل نجاحا كبيرا وعددا من جوائز البرايم تايم إيمي، بالإضافة إلى ترشيحين لغولدن غلوب، أحدهما أفضل مسلسل درامي، والآخر لكيت وينسلت عن دور البطولة.

ورغم أن 2021 يلقي علينا الوداع ولم يبق على انتهائه إلا أقل من 10 أيام فإن الأعمال السينمائية والتلفزيونية ما زالت تتوالى، في واحد من أهم المواسم العالمية على الإطلاق، ونتمنى أن تقدم لنا 2022 أعمالًا جديرة بالمشاهدة مثلما حدث في أفلام 2021 ومسلسلاته.