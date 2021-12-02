أشرب تمورا وحليبا.. مغني مهرجانات مصري يُثير جدلا واسعًا بتغيير كلمات أغنيته بالسعودية وهاني شاكر يرد

أثار مغني المهرجانات المصري عمر كمال، سخرية متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تغيير كلمات مهرجان "بنت الجيران"، خلال حفلته في مهرجان الرياض.

ونشر كمال مقطع فيديو عبر صفحته على فيسبوك، والذي أظهر تغيير كلمات المهرجان إلى "وهشرب تمور وحليب" (وأشرب تمورا وحليبا)، بدلا من "خمور وحشيش".

وفي تعليق له عبر فيسبوك، نشرتها صحيفة محلية قال المغني المصري: "لايقة على البلد الطاهرة اللي واقفين على أرضها، وتنفيذًا لتعليمات النقيب هاني شاكر".

وقررت نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة هاني شاكر تحويل كمال إلى التحقيق بسبب حفله الأخير في السعودية، الذي استبدل فيه كلمات أغنيته، مبررا ذلك بوقوفه على "أرض طاهرة".

بدوره، علق الفنان هاني شاكر، في مداخلة هاتفية على قناة تلفزيونية محلية، أمس الأربعاء، على قرار النقابة بإحالة كمال للتحقيق، وتحدث عن أهمية منع الكلام الخارج في الأغاني بجميع الدول العربية، قائلا: "مصر طاهرة وكل الأراضي العربية طاهرة، يعني إيه (ماذا يعني) أغير كلامي هنا وهناك؟!".

ورد كمال، على قرار النقابة، بفيديو عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك، قائلا: فوجئت من كل الصحف والمواقع بوجود قائمة اتهامات بأني أسأت لمصر واسمها وأهنت مصر بطريقة مباشرة وغير مباشرة".

ونفى مغني المهرجانات المصري، التصريحات المنسوبة له مؤكدًا أنه لم يصدر منه هذا التوضيح بشأن سبب استبدال كلمات الأغنية، قائلا: كلام غلط جدًا أنا لم أقول (أقل) هذا، وغير مسؤول عن أي صفحة (كوميك) أو صفحة للمزاح وأي شخص يكتب تعليق (تعليقا) وينشره بمزاح وعن طريق الفوتوشوب".

وفي السياق ذاته، عبّر مغردون عن رفضهم لتعمد تغيير الكلمات في الرياض، مشيرين إلى أن مصر تتمتع بخصوصية دينية مثل السعودية، ولا يوجد مبرر للتفرقة بينهما بهذا الشكل، فيما رأى آخرون أنه لم يتعمد الإساءة لمصر وأصاب في وصفه بأن السعودية أرض طاهرة.

كما سخر آخرون من فكرة تغيير كلمات الأغنية بهذا الشكل، واقترحوا بعض الكلمات الأخرى والتي يمكن أن تناسبها أيضًا، مؤكدين في الوقت نفسه على صحة قرار نقيب الموسيقيين هاني شاكر بضرورة تقنين أوضاع مغني المهرجانات في مصر.

وقالت الإعلامية داليا أبو عمر في تغريدة لها: "مبدئيا مصر ذكرت في القرآن، ده (هذا) بجانب إن سياق الأغنية ذكر خمور وحشيش (خمورا وحشيشا) للدلالة على سوء حالة الحبيب اللي (التي) أوصلته لكده (لهذا) لكن هيشرب تمور وحليب ليه (سيشرب تمورا وحليبا) هيكسر (هل سيكسر) صيامه مثلًا.. الحقيقة في بعض الشخصيات لازم تسكت أكرم لها".

مبدائيا مصر ذكرت في القران ومعني كلامك اننا بلد شمال فانت غنيتها هنا خمور وحشيش ده بجانب ان سياق الاغنيه ذكر خمور وحشيش للدلاله علي سوء حاله الحبيب الي اوصلته لكده لكن هيشرب تمور وحليب ليه هيكسر صيامه مثلا

الحقيقه في بعض الشخصيات لازم تسكت اكرم لها pic.twitter.com/9K856ZDNi7 — Dalia (@daliaAO) November 30, 2021

وكانت نقابة المهن الموسيقية، قد أصدرت قبل نحو أسبوعين، قرارا بإيقاف 19 من مطربي المهرجانات والأغنيات الشعبية عن الغناء، إذ أكدت النقابة في بيانها أنه ممنوع منعا باتا من ليس عضوا بالنقابة وغير مصرح له العمل إلى حين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات.

وأكد نقيب الموسيقيين هاني شاكر في حينه، أن المنع يهدف للسيطرة على ما أسماها بحالة الهرج والمرج التي تحدث في الساحة الفنية مؤخرا، وأن من يرغب في توفيق أوضاعه وتجهيز أوراقه واجتياز اختبار النقابة على أيدي ملحنين كبار فلن تمانع النقابة في ذلك.

ناس ما يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب ما قال شيء الرجال وتحية للفنان عمر كمال حتما تمور و حليب احسن من خمور و حشيش / لا يستوي اصحاب النار و اصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون الايه — احمد سلطان بن يوسف (@Emaratewsem777) December 2, 2021

لقى نفسه فى السعودية مش فى مصر قال الم نفسي شوية الادب حلو برضه 😁😁😁😁

عشان تعرفوا ان قرار هانى شاكر كان صح على مطربين المهرجانات ومنعهم من الغناء

طبعا عمركمال استبدل هشرب خمور وحشيش ب هشرب تمور وحليب pic.twitter.com/lzMw1vqu5h — Dr.ashraf Ezzat (@DrashrafEzzat3) November 30, 2021

الناس بيسخرو من عمركمال علشان قال تموروحليب بدل خمور وحشيش ف السعوديه علق عليهم وقال بنفذتعليمات النقابه والكلمتين لاقين ع السعوديه اطهر مكان ف الارض

معنديش مشكله السعوديه علي راسنا طب وبالنسبه لمصر اي مش مكان طاهر برضه دي حتي ربناذكرها ف القرءان ولو فيهاحاجه وحشه ده بسبب اشكالكم — عروس النيل4 🇪🇬💪🇱🇾🇸🇦🇦🇪✌️ (@shiren42) November 30, 2021

بلاش اشرب خمور وحشيش

نخليها أشرب تمور وحليب؟

ولا نخليها آكل عسل وفطير

عسل وفطير.. أنا بحب الفطير

وتيجيني تلاقيني لسا باطير،😂 pic.twitter.com/LN5QaxbxCd — الأرشيدوقة د.فريــدة🌀 (@Dr_FaridaAKafie) December 1, 2021