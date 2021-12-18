حالة الجدل الكبيرة التي أثارها مسلسل لؤلؤ ومن بعده "نسل الأغراب"، جعل مي عمر تفضل الحصول على إجازة قبل العودة مرة أخرى.

جاء نجاح مسلسل "لؤلؤ" مفاجأة للكثيرين، بعد أن حقق مشاهدات وجماهيرية غير مسبوقة، لا سيما أنه البطولة المطلقة الأولى للممثلة مي عمر التي لا تمتلك تاريخا فنيا كبيرا، لتعلن عن مسلسلها الجديد ملكة المسرح، بعد عام تخلله العديد من الانتقادات والمشكلات الفنية والإنتاجية التي تعرضت لها وزوجها المخرج محمد سامي، خلال رمضان الماضي بعد عرض مسلسل "نسل الأغراب"، حيث شاركها البطولة نجمان من العيار الثقيل هما أحمد السقا وأمير كرارة.

ورغم الشعبية التي حققتها مي عمر في "مسلسل لؤلؤ" من خلال 40 حلقة قدمها المخرج محمد عبد السلام، تناول قصة نجاح تكررت مرارا في السينما والتلفزيون، مطربة بسيطة من بيئة شعبية تصل العالمية وتتعرض للعديد من المؤامرات، إلا أن الممثلة الشابة لم تنجح في اصطياد المشاهدات في رمضان الماضي، ولم تُجد محاولات زوجها المخرج محمد سامي الداعم لها؛ في أن تفرض ظهورها الرمضاني رغم إسناده البطولة للسقا وكرارة، لا سيما أن الأخير كان له دور في عدد من الأفلام والمسلسلات الناجحة خلال المواسم الماضية، بل تسبب العرض في أن يصبح الأبطال جميعا والمخرج مثار سخرية وانتقادات خلال عرض "نسل الأغراب" في رمضان الماضي.

ملكة المسرح.. على خطى لؤلؤ

يبدو أن مي عمر قد اختارت الطريق المضمون للنجاح بعيدا عن الأسماء الكبيرة التي تقاسمها البطولة، فقررت أن تعود مرة أخرى لنهج "لؤلؤ"، حيث أعلنت عن تجربتها الجديدة من خلال برنامج "إم بي سي ترندنغ" (MBC Trending).

ويبدو أيضا أن مي عمر في "ملكة المسرح" ستقدم قصة نجاح مطربة، حيث يتضمن المسلسل الجديد أغنيات أيضا ستعكف على الإعداد لها في الفترة المقبلة.

وإذا كان مسلسل "لؤلؤ" قد قامت بكتابة قصته مي عمر بنفسها، وتولى زوجها المخرج محمد سامي الإشراف على العمل بالكامل، لم تعلن الممثلة الشابة عن فريق العمل الذي سيشاركها البطولة والإخراج.

مي عمر نجمة.. صدفة أم مجاملة؟

مي عمر التي تمتلك ملامح هادئة وجميلة تليق بفنانة تشارك بطل العمل، لكن لا يُعتمد عليها في نجاحه، كأن تشارك نجوما مثل محمد رمضان وأحمد السقا وتامر حسني.

لكن زواجها من المخرج محمد سامي في عام 2010، حول اتجاهاتها من الصحافة بعد تخرجها من الجامعة الأميركية بالقاهرة، إلى الإخراج في البداية، وقامت بتجربة إخراجية واحدة من خلال فيديو كليب للفنانة رولا سعد، لكن مي عمر لم ترضَ عن التجربة، وشعرت بأنها ترغب في خوض تجربة التمثيل بنفسها، فأسند لها زوجها دورا صغيرا في مسلسل "حكاية حياة" بطولة غادة عبد الرازق في عام 2013، الذي شهد بداية ظهورها كممثلة.

وقررت مي عمر بعد هذه الفرصة أن تدرس التمثيل مع مروة جبريل من أجل أن تطور قدراتها كممثلة، حتى تجيد الظهور أمام الشاشة، فظهرت بعدها في دور أكبر نسبيا أمام هيفاء وهبي في "كلام على ورق" مع المخرج محمد سامي أيضا.

زوجة المخرج

بعد سنوات قليلة، منح محمد سامي زوجته الفرصة الأكبر في مسلسل "الأسطورة" أمام محمد رمضان، وقام بتعديلات على السيناريو لصالحها مما أغضب بطلات العمل ياسمين صبري ونسرين أمين.

لكن مي تجاهلت الأمر وقدمت بعدها في عام 2017 بطولة مسلسل "ريح المدام" أمام أحمد فهمي، ومع المخرج كريم العدل في محاولة منها لعدم التصاق اسمها الفني بزوجها، وشاركت بعدها في "ولد الغلابة" مع محمد سامي أيضا، والذي منحها أيضا فرصة المشاركة سينمائيا أمام تامر حسني في "تصبح على خير"، لتنطلق مي عمر بعدها إلى عالم البطولة المطلقة وذلك من خلال مسلسل "لؤلؤ" مع المخرج محمد عبد السلام.

وحول سؤالها عن أعمالها المرتبطة دائما باسم زوجها المخرج محمد سامي، لم تنكر مي عمر -في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي- أن من حقها أن تمثل في أعمال زوجها، واعتبرت أنه من الطبيعي أن يعملا معا.

المخرج محمد سامي (مواقع التواصل الاجتماعي)

نجاح مسلسل لؤلؤ

استطاعت مى عمر أن تحصل على نسب مشاهدة مرتفعة بعد عرض مسلسل لؤلؤ على منصة "شاهد"، وبعدها على قناة "دي إم سي" (DMC)، ونجح المسلسل في تقديم مي عمر كمطربة، على الرغم من أن الصوت النسائي الحقيقي لشخصية البطلة لؤلؤ كان المطربة نور عبد السلام.

إلا أن مي عمر قررت استغلال الأمر بتقديم تجربة غنائية عن طريق "البلاي باك"، بعد أن طلب منها الحضور في إحدى المناسبات أن تقدم أغنيات مسلسل لؤلؤ. وهو ما دفعها للتفكير في إقامة حفلات غنائية، لكنها عدلت عن الفكرة وقررت أن تقدم عملا دراميا جديدا بعنوان "ملكة المسرح" تظهر من خلاله أيضا بأغنيات جديدة.

أخطاء مسلسل لؤلؤ

على الرغم من الشعبية التي حصل عليها مسلسل "لؤلؤ"، فإن العمل حمل بعض المبالغات غير المنطقية سواء في الصورة أو السيناريو، حيث صور المخرج محمد عبد السلام الحفل الغنائي لشخصية البطلة لؤلؤ -في مسرح يتضمن مئات الآلاف من الحضور- بصورة شديدة المبالغة، وكأنها تايلور سويفت أو جينفر لوبيز.

ومن أخطاء مسلسل لؤلؤ أيضا ظهور مي عمر أو لؤلؤ طوال المشاهد بمساحيق تجميل حتى في مشاهد تواجدها في المستشفى، حتى إن الممثلة سلوى عثمان التي قدمت شخصية والدة لؤلؤ ظهرت في أحد مشاهد المستشفى بدون مساحيق التجميل، لتظهر في نفس المشهد بعدها وهي تضع مكياج كامل.

كما أخفق المخرج محمد عبد السلام حين استخدام الفوتوشوب حلا بديلا من السفر إلى باريس، حيث كان التصوير في فترة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك في المشاهد التي جمعت لؤلؤ بزوجها طارق بطريقة ساذجة، حتى إنها كانت أبرز أخطاء مسلسل لؤلؤ.

محمد عبد السلام

أخطاء مسلسل لؤلؤ طالت المخرج محمد عبد السلام الذي كان أيضا يقوم بتجربته الأولى بوصفه مخرجا بعد أن شارك كمخرج مساعد ومخرج منفذ في أعمال مثل فيلم "تصبح على خير" ومسلسل "ولد الغلابة"، وبعد لؤلؤ بعام عاد محمد عبد السلام، مجددا كمخرج مساعد أول مع المخرج محمد سامي في "نسل الأغراب".

حالة الجدل الكبيرة التي أثارها مسلسل لؤلؤ -ومن بعده "نسل الأغراب"- جعل مي عمر تفضل الحصول على إجازة قبل العودة مرة أخرى، فقررت أن تشارك سينمائيا في فيلم "بنات رزق" والذي تشارك فيه مع شيرين رضا وأروى جودة، وهو الفيلم الذي على ما يبدو سوف يستغل نجاح الجزأين السابقين من "أولاد رزق".

كما ستشارك في فيلم "بضع ساعات في يوم ما" مع محمد شرنوبي وهشام ماجد وهنا الزاهد وأحمد السعدني وناهد السباعي، في محاولة للظهور بثوب جديد يداوي الانتقادات التي تعرضت لها خلال الأعوام الماضية.