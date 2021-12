قد تعتقد أنك شاهدت العديد من الأفلام التي تروي قصص حقيقية صادمة ولن تتفاجأ مجددا، ولكن في أحدث مسلسلات شبكة "إتش بي أو" (HBO) بعنوان "لاند سكابرز" (Landscapers) ستشاهد شيئا ليس له مثيل من قبل، وتتمنى من بشاعة القصة أن لو كانت خيالية من تأليف الكاتب، ولكنها للأسف مستوحاة من حقيقة تقشعر لها الأبدان.

يحكي هذا المسلسل القصير قصة حقيقة مضطربة، بطلاها الزوجان البريطانيان سوزان إدواردز (أوليفيا كولمان) وكريستوفر إدواردز (ديفيد ثيوليس) اللذان تعاونا لقتل والدي الزوجة بدم بارد عام 1998، وتمكنا من إخفاء جريمتهما المروعة لأكثر من 15 سنة.

سوزان وكريستوفر زوجان بريطانيان متواضعان. سوزان استخدمت خيالها للتعامل مع خيبات الأمل السابقة في حياتها، فبسبب افتقارها للحب والأمان، لجأت إلى مشاهدة الأفلام الرومانسية للشعور بالحب والدفء، وأصبحت منذ صغرها مولعة بالممثل الأميركي غاري كوب، وخاصة أفلامه التي تنتمي لفئة "ويسترن" أو أفلام الغرب الأميركي، حيث يظهر في دور البطل القوي الذي لا يمكن قهره، وهو ما كان يشعرها بالأمان والحماية التي كان يجب أن تتلقاها من والدها.

How far would you go for your love story?

A first look at #LandscapersHBO, starring Olivia Colman and David Thewlis. pic.twitter.com/wAxJ12IRUp

— HBO (@HBO) August 18, 2021