اللغة السينمائية المختلفة والمغايرة جعلت فيلم “الرجل الأعمى الذي لم يرغب في مشاهدة فيلم تيتانيك” (The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic) من بين الأفضل ضمن الأعمال التي عرضت مؤخرا.