تغييرات كبيرة متوقعة في صناعة السينما خلال العام القادم 2022.

اقترب عام 2021 من نهايته، وخلال هذا العام تغيرت نظرة جمهور الأفلام والسينما، نتيجة لما مر به العالم خلال جائحة كورونا، فأصبحت توقعات محبي الأفلام أعلى من أي وقت مضى؛ لذا اتخذت شركات الأفلام نهجا أكثر مخاطرة في الأفكار، والبحث عن مفاهيم فريدة وحديثة أكثر، ومن ثمّ نتوقع كثيرا من التغيير في صناعة السينما خلال العام القادم 2022.

وإليكم أشهر الأفلام الجديدة لعام 2022:

"فيلم 355"

فيلم أكشن نسائي من المتوقع إطلاقه يناير/كانون الثاني 2022، والعنوان مأخوذ عن الاسم المشفر لعميلة سرية عرفت باسم "العميلة 355" التي كانت من أهم الجواسيس خلال الثورة الأميركية.

تروي قصة الفيلم مغامرة نسائية حين تتعاون وكالة المخابرات المركزية مع عملاء دوليين آخرين، لاستعادة سلاح سري للغاية من أيدي منظمة غير قانونية لحيازة السلاح؛ لذا تنضم عميلة وكالة المخابرات المركزية الأميركية ميسون إلى العميلة الألمانية المنافسة بدس ماري، وعالمة النفس الكولومبية الماهرة غراسييلا في مهمة مميتة، مع امرأة غامضة تتبعهم في كل حركة وهي لين مو شانج.

وستشكل هذه المجموعة درعا قويا إما أن يحمي العالم أو ينهيه تماما.

الفيلم من إخراج سيمون كينبرغ، ودور البطولة تتقاسمه 5 نساء من جنسيات مختلفة، الممثلة الأميركية جيسيكا شاستاين، والإسبانية بينيلوبي كروز، والمغنية والمذيعة والممثلة الصينية فان بينغ بينغ، والكينية لوبيتا نيونغو، وعارضة الأزياء السابقة والممثلة الألمانية ديان كروغر.

"الصرخة"

يشهد عام 2022 عودة سلسلة أفلام الرعب "الصرخة 5" (5 Scream) بعد 10 سنوات من الغياب، كما يشهد عودة الممثلة كورتني كوكس "مونيكا غيلر" من أبطال مسلسل "الأصدقاء" (Friends)‏.

ويروي الفيلم قصة ظهور قاتل جديد يرتدي "قناع الشبح" (Ghost face) ويستهدف مجموعة من المراهقين لإحياء أسرار من ماضي بلدة وود سبورو بعد مرور 25 عامًا على سلسلة من جرائم القتل الوحشية.

وتعتبر قصة الفيلم تكملة مباشرة لفيلم "الصرخة 4″ إنتاج عام 2011.

و"الصرخة 5" من إخراج مات بيتينيلي أولبين وتايلر غيليت وكتابة جيمس فاندربلت، ومن بطولة نيف كامبل، وكورتني كوكس، وجينا أورتيغا، وديفيد أركيت، وميليسا باريرا، ومارلي شيلتون.

ومن المقرر عرض الفيلم يوم 14 يناير/كانون الثاني 2022.

"باتمان"

فيلم "باتمان" 2022 من سلسلة أفلام شخصية باتمان (Batman) من إنتاج "دي سي كومكس" (DC Comics). وتدور أحداث الفيلم في سنته الثانية حول محاربة الجريمة، حيث يكشف باتمان الفساد في مدينة غوثام في أثناء مطاردة ريدلر (دانو)، وقاتل متسلسل يستهدف نخبة غوثام.

والفيلم من إخراج مات ريفز، الذي كتب السيناريو مع بيتر كرايغ. ويقوم روبرت باتينسون هذه المرة بدور "بروس واين"، إلى جانب زوي كرافيتز، وبول دانو، وجيفري رايت.

كان من المقرر إطلاق "باتمان" يونيو/حزيران 2021، لكن الإنتاج تأخر بين مارس/آذار وسبتمبر/أيلول 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.

ومن المقرر عرضه في الولايات المتحدة يوم الرابع من مارس/آذار 2022.

الرجل العنكبوت: لوتس

"الرجل العنكبوت: لوتس" (Spider-Man: Lotus) فيلم دراما يروي قصة وفاة "جوين ستايسي" صديقة "بيتر باركر"، ويركز على حياة باركر بعد موتها، إذ يظل في دائرة الشعور بالذنب بسبب فشله في إنقاذ حياتها، لكن تتغير حياة باركر عندما يعلم أن طفلًا مصابًا بمرض مميت، قد طلب مقابلة "سبايدر مان"، وحينها يقرر الأخير زيارته والبقاء معه في أيامه الأخيرة.

الفيلم من إخراج غافين جيه كونوب، وكتابة شون توماس ريد وواردن واين، ومن بطولة واردن واينشون، وتوماس ريدماكسويل، وفوكس أندروز.

"شارع سمسم"

العام الجديد يحتوى على العديد من الأفلام الكوميدية اللطيفة أهمها عودة "شارع سمسم" (Sesame Street) بفيلم كوميدي يروي قصة طرد "بيغ بيرد" وأصدقائه من "شارع سمسم" في ظروف غامضة، ليجدوا أنفسهم في شوارع مدينة مانهاتن لا يستطيعون العودة إلى "شارع سمسم"، ويتعاونون مع مقدمة برنامج تدعى سالي هوثورن (آن هاثاواي) التي تسعى لإنقاذ عرضها التلفزيوني وإثبات أن "شارع سمسم" موجود بالفعل.

ويمر الأبطال بالعديد من المغامرات والعقبات بسبب العمدة "الشرير"، الذي يحاول إخفاء "شارع سمسم" عن العالم.

والفيلم من إخراج جوناثان كريسل، وكتابة جوان غانتس كوني، ومن بطولة آن هاثاواي، وبو بورنهام، وتشانس ذا رابر.

وتكملة لمجموعة أفلام الأكشن والرعب، ننتظر أيضا إطلاق العديد من الأفلام خلال عام 2022 منها:

"المياه عميقة" (Deep Water)

"موت على النيل" (Death on the Nile)

"الهاتف الأسود" (The Black Phone)

"المهمة المستحيلة 7" (Mission: Impossible 7)

قائمة أفلام مارفل 2022

أما عن قائمة أفلام "مارفل" (Marvel) المتوقع صدورها عام 2022، فهي كالتالي:

الفيلم الخارق المبني على شخصية دكتور سترينج "طبيب غريب في الكون المتعدد من الجنون" (Doctor Strange in the Multiverse of Madness). وكذلك الفيلم المبني على شخصية ثُور"ثور: الحب والرعد" (Thor: Love and Thunder)، وفيلم الأكشن المبني على شخصية النمر الأسود "النمر الأسود: واكاندا للأبد" (Black Panther: Wakanda Forever).

وهناك العديد من الأفلام من المقرر طرحها العام المقبل ومن الممكن أن تنضم لقائمة أفضل الأفلام الأجنبية عام 2022، وسيتبعها المزيد قريبًا.

وبعض الأفلام بمثابة تتابعات لأفلام موجودة، وبعضها إعادة إنتاج أفلام موجودة، وبعضها يعيد إنتاج أفلام موجودة بشخصيات جديدة.