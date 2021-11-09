تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
فن|مصر

وفاة الممثل المصري أحمد خليل بكورونا

الفنان الراحل المصري أحمد خليل
الممثل أحمد خليل توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا (مواقع التواصل)
9/11/2021-|آخر تحديث: 9/11/202103:21 PM (مكة المكرمة)

قالت نقابة المهن التمثيلية في مصر إن الممثل أحمد خليل توفي اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 80 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وكان خليل قد نقل إلى المستشفى مؤخرا بعد تدهور حالته الصحية.

ونشر نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي صورة للفنان أحمد خليل عبر حسابه على إنستغرام معلقا عليها بالقول "وداعا أحمد خليل.. وداعا أيها العملاق".

ونقلت الأناضول عن صحيفة اليوم السابع المصرية عن زكي قوله إن خليل "توفي متأثر بإصابته بفيروس كورونا". وأشارت إلى أن الفنان الراحل كان أصيب في الأيام الأخيرة من تصوير مسلسل "إلا أنا – حكايتي مع الزمان"، وذكرت أن تشييع جنازة الراحل سيتم اليوم الثلاثاء من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد في القاهرة.

وكتب مدير المسرح القومي الممثل إيهاب فهمي على حسابه بفيسبوك "مع السلامة يا أستاذ.. رحلت في هدوء كما كنت دائما".

ولد أحمد خليل عام 1941 في مدينة بلقاس القريبة من المنصورة (شمال)، وتخرج في معهد السينما المصري عام 1965 ليلتحق بعدها بالمسرح، قبل أن يقدم أعمالا قليلة بالسينما، ومن مسرحياته "خادم سيدين"، و"ياسين وبهية،" و"حب تحت الحراسة".

في السبعينيات سافر خليل إلى الخليج، حيث بدأت موجة كبيرة من الإنتاج التلفزيوني، مما أدى إلى ابتعاده عن العمل في السينما المصرية، وعاد بعد عدة سنوات ليستأنف مسيرته ويتألق بشكل خاص في الدراما التلفزيونية، وشارك في أعمال متميزة، منها "سليمان الحلبي" بدور الجنرال الفرنسي كليبر.

عاد بقوة إلى التمثيل في التلفزيون المصري، واستطاع بحضوره المتميز أن يؤدي العديد من الشخصيات المتنوعة، ومن أشهر مسلسلاته "حديث الصباح والمساء"، و"رد قلبي"، و"الفرسان"، و"ملك روحي"، و"سكة الهلالي"، و"امرأة من زمن الحب"، و"قصة الأمس"، و"العميل 1001″، و"كيد النسا"، و"الفتوة"، و"لحم غزال"، و"يموت الزمار"، و"زمن عماد الدين".

الممثل أحمد خليل أصيب بكورونا في الأيام الأخيرة من تصوير مسلسل "إلا أنا – حكايتي مع الزمان" (مواقع التواصل)

ويعرض حاليا للفنان أحمد خليل مسلسل "إلا أنا – حكايتي مع الزمان" في موسمه الثاني، بطولة ميرفت أمين، وأشرف زكي، وعدد من النجوم المصريين، ويناقش المسلسل المشاكل المتراكمة بين الأزواج، وحدوث الطلاق بين الزوجين بعد 30 سنة من الزواج.

وفي السينما شارك في أفلام "امرأة فوق القمة"، و"ضد الحكومة"، و"كتيبة الإعدام"، و"القتل اللذيذ"، و"ناصر 56″، و"كوكب الشرق"، و"جاءنا البيان التالي".

وتزيد وفاة خليل بالفيروس خسارة الفن المصري من الفنانين الذين غيبتهم الجائحة العالمية، ومن بينهم سمير غانم ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان وهادي الجيار ورجاء الجداوي، وغيرهم.

المصدر : رويترز + وكالة الأناضول

حول هذه القصة

الممثل المصري يوسف شعبان

وفاة يوسف شعبان متأثرا بفيروس كورونا

رحل عن عالمنا قبل قليل الممثل المصري يوسف شعبان عن عمر يناهز الـ90 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث تم نقله إلى المستشفى الذي ظل فيه تحت أجهزة التنفس الصناعي.

Published On 28/2/2021
كومبو عابد فهد- امير كرارة و ظافر عابدين

خسائر كورونا تطارد موسم الدراما.. النجوم ينسحبون من المسلسلات الرمضانية

رغم تفشي جائحة كورونا العام الماضي، فإن ذلك لم يمنع صنّاع الدراما الرمضانية من استكمال التصوير، لكن الأمور تغيرت بصورة جذرية هذا العام، مما أدى إلى انسحاب كبار النجوم من مسلسلات رمضان القادم.

Published On 26/1/2021
المزيد من فن
الأكثر قراءة