وفاة الممثل المصري أحمد خليل بكورونا

قالت نقابة المهن التمثيلية في مصر إن الممثل أحمد خليل توفي اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 80 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وكان خليل قد نقل إلى المستشفى مؤخرا بعد تدهور حالته الصحية.

ونشر نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي صورة للفنان أحمد خليل عبر حسابه على إنستغرام معلقا عليها بالقول "وداعا أحمد خليل.. وداعا أيها العملاق".

ونقلت الأناضول عن صحيفة اليوم السابع المصرية عن زكي قوله إن خليل "توفي متأثر بإصابته بفيروس كورونا". وأشارت إلى أن الفنان الراحل كان أصيب في الأيام الأخيرة من تصوير مسلسل "إلا أنا – حكايتي مع الزمان"، وذكرت أن تشييع جنازة الراحل سيتم اليوم الثلاثاء من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد في القاهرة.

وكتب مدير المسرح القومي الممثل إيهاب فهمي على حسابه بفيسبوك "مع السلامة يا أستاذ.. رحلت في هدوء كما كنت دائما".

ولد أحمد خليل عام 1941 في مدينة بلقاس القريبة من المنصورة (شمال)، وتخرج في معهد السينما المصري عام 1965 ليلتحق بعدها بالمسرح، قبل أن يقدم أعمالا قليلة بالسينما، ومن مسرحياته "خادم سيدين"، و"ياسين وبهية،" و"حب تحت الحراسة".

في السبعينيات سافر خليل إلى الخليج، حيث بدأت موجة كبيرة من الإنتاج التلفزيوني، مما أدى إلى ابتعاده عن العمل في السينما المصرية، وعاد بعد عدة سنوات ليستأنف مسيرته ويتألق بشكل خاص في الدراما التلفزيونية، وشارك في أعمال متميزة، منها "سليمان الحلبي" بدور الجنرال الفرنسي كليبر.

عاد بقوة إلى التمثيل في التلفزيون المصري، واستطاع بحضوره المتميز أن يؤدي العديد من الشخصيات المتنوعة، ومن أشهر مسلسلاته "حديث الصباح والمساء"، و"رد قلبي"، و"الفرسان"، و"ملك روحي"، و"سكة الهلالي"، و"امرأة من زمن الحب"، و"قصة الأمس"، و"العميل 1001″، و"كيد النسا"، و"الفتوة"، و"لحم غزال"، و"يموت الزمار"، و"زمن عماد الدين".

الممثل أحمد خليل أصيب بكورونا في الأيام الأخيرة من تصوير مسلسل "إلا أنا – حكايتي مع الزمان" (مواقع التواصل)

ويعرض حاليا للفنان أحمد خليل مسلسل "إلا أنا – حكايتي مع الزمان" في موسمه الثاني، بطولة ميرفت أمين، وأشرف زكي، وعدد من النجوم المصريين، ويناقش المسلسل المشاكل المتراكمة بين الأزواج، وحدوث الطلاق بين الزوجين بعد 30 سنة من الزواج.

وفي السينما شارك في أفلام "امرأة فوق القمة"، و"ضد الحكومة"، و"كتيبة الإعدام"، و"القتل اللذيذ"، و"ناصر 56″، و"كوكب الشرق"، و"جاءنا البيان التالي".

وتزيد وفاة خليل بالفيروس خسارة الفن المصري من الفنانين الذين غيبتهم الجائحة العالمية، ومن بينهم سمير غانم ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان وهادي الجيار ورجاء الجداوي، وغيرهم.