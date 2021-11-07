استطاع "ريش" أن يحصل على جائزة أفضل سيناريو، كما حصلت بطلة الفيلم دميانة نصار على جائزة أحسن ممثلة.

فاز الفيلم المصري "ريش" للمخرج عمر الزهيري بـ4 جوائز في الدورة الـ32 لأيام قرطاج السينمائية، وهو الفيلم الذي أثار حالة من الجدل مؤخرا عقب عرضه في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي بمصر.

6 جوائز لأفلام مصرية

استطاع "ريش" أن يحصل على جائزة أفضل سيناريو، كما حصلت بطلة الفيلم دميانة نصار على جائزة أحسن ممثلة، وجائزة "الطاهر شريعة" للعمل الأول، إلى جانب حصوله على جائزة "التانيت الذهبي" لأفضل فيلم عربي من المهرجان، وهو ما تم الإعلان عنه في حفل ختام قرطاج، الذي قدمه المخرج التونسي نجيب بلقاضي.

وقد احتفى منتج الفيلم محمد حفظي بفوز الفيلم ونشر الجوائز التي حصل عليها عبر صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك

وبينما حصل "ريش" على 4 جوائز، فقد حصل أيضا فيلم "كباتن الزعتري" للمخرج المصري علي العربي على تنويه خاص من لجنة التحكيم، وفيلم "أميرة" للمخرج المصري محمد دياب على تنويه خاص أيضا.

جوائز وإثارة الجدل

الجوائز التي حصل عليها فيلم "ريش" في مهرجان قرطاج ليست الأولى، فقد حصل على جائزة النقاد الكبرى في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ74، وتم الاحتفاء بالفيلم كأول عمل مصري يحصل على هذه الجائزة في المهرجان، إلا أنه أثار الجدل عقب عرضه الأول في مصر ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة، بعد خروج بعض الفنانين من العرض وعلى رأسهم شريف منير، واتهام الفيلم بالإساءة لسمعة مصر، ولكن سرعان ما أصدر مهرجان الجونة بيانا يؤكد فيه أن الفيلم تدور أحداثه في زمان ومكان غير محددين ولا يضر بسمعة مصر.

"الزهيري".. أفضل شخصية واعدة

وعلى هامش مهرجان الجونة فاز المخرج عمر الزهيري بجائزة أفضل الشخصيات السينمائية الواعدة من مجلة "فارايتي" (Variety)، ثم جائزة أفضل فيلم عربي في ختام الجونة، ليحصل بعدها على أفضل فيلم ضمن جوائز "روبرتو روزيليني" (Roberto Rosellini) في مهرجان "بينجياو" السينمائي الدولي في الصين.

منافسة قوية

واستطاع فيلم "ريش" الحصول على هذه الجوائز من أيام قرطاج السينمائية، رغم المنافسة القوية التي شهدتها الدورة؛ حيث شارك أكثر من 54 فيلما في المسابقات الرسمية من 45 دولة عربية وأجنبية وأفريقية، تحت شعار "نحلم لنحيا"، وهو ما أعلنه رضا الباهي المدير العام للمهرجان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في العاصمة تونس.

وقد أعلن عن جوائز لجان التحكيم الموازية، ففاز فيلم "على خطاوي الحرف" للمخرج محمد صالح العرقي بجائزة الاتحاد العام التونسي للشغل والتي رصدت أفضل ميكساج، وفاز بجائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية (الفيبريسي) فيلم "هذه ليست جنازة، هذه قيامة" للمخرج ليموهانغ جريمايا، وهو الفيلم الحاصل على جائزة الدورة العاشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وحصل فيلم "آرجو" للمخرج عمر بلقاسمي من الجزائر على جائزة الجامعة الأفريقية للنقد السينمائي.