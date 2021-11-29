أزمة كبيرة يعيشها الممثل المصري القدير رشوان توفيق (88 عاما) بعد أن أعلن مؤخرا عن خلافات بينه وبين ابنته الصغرى آية، وصلت إلى ساحات القضاء بعد رفع ابنته دعوى حجر على والدها، وهو ما أثار تعاطف الجمهور والفنانين معه، لا سيما وأنه قال في تصريحات صحفية إنه لا يملك شيئا باسمه سوى هاتفه المحمول، ووصف الأزمة التي يعيشها حاليا بالمأساة الكبرى التي لا تقل في تأثيرها عن وفاة ابنه الوحيد توفيق.

وأعلن المحامي المصري طارق العوضي عن التطوع للدفاع عن الفنان القدير، إذ قال في بيان عبر صفحته على فيسبوك: يعلن مركز دعم دولة القانون "طارق العوضي المحامي بالنقض" عن استعداده التام للتطوع دفاعا عن القيمة الفنية الشامخة الفنان الكبير رشوان توفيق في الدعوى المقامة ضده بطلب الحجر عليه، ويأتي هذا التطوع من مكتبنا إيمانا بدور الفنان وما قدمه من فن راق أثرى به السينما والتلفزيون في مصر والعالم والعربي، وإيمانا بحقه وأمثاله في تقديم كافة أشكال الدعم له".

وفور إعلان توفيق خبر الدعوى القضائية المرفوعة ضده من حفيده وزوج ابنته، بدأت حملات الدعم تتوالى عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي لقاء تلفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي لبرنامج "واحد من الناس" مع توفيق وابنته الإعلامية هبة رشوان، أعلن الممثل المصري عن مقاضاة ابنته له بمعاونة زوجها وابنها من أجل السيطرة على ما يملك، على الرغم من أنه لم يعد يملك شيئا، مما جعله يعيش حالة نفسية سيئة.

وقالت هبة رشوان إن والدتها، التي توفيت قبل 3 أعوام، كانت مسؤولة عن الجوانب المالية في حياتهم بشكل كلي، بينما كان والدها يكتفي بمصروفه فقط، وإن كل ما يملكونه من أموال بفضل والدهم.

وأضافت أنه على الرغم مما حدث، فإن والدها لا يزال يحب شقيقتها آية ويدعو لها.

إلغاء بيع وليس حجرا

غير أن محمد عصام -حفيد الفنان رشوان توفيق من ابنته آية- خرج عن صمته، وأوضح موقف أسرته عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، وقال إن القضية التي تم رفعها ليست حجرا على جده كما يشاع، وإن الدعاوى المحررة هدفها بطلان عقد بيع فيلا وإلغاء التوكيل العام الذي يمتلكه الفنان المصري من ابنته آية، والذي يمكّنه من التصرف في أملاكها كما يشاء، حيث فوجئت أسرته بقضية مرفوعة من الفنان رشوان توفيق ضد والدته خاصة بتعديل القسمة في "الشاليهات" الموزعة على الأبناء، من خلال إنذار على يد محضر يعلمها بالأمر.

وتابع الحفيد أن جدته هي من قسّمت "الشاليهات" على البنات بالتساوي، وبعد وفاتها أعاد رشوان توفيق الأمور لاسمه مجددا، وأنه ووالدته ووالده ليسوا طامعين في جده، لكنهم يرغبون في إعادة الأمور إلى ما كانت عليه، ولم يتم الحجر عليه كما أشيع، وأنه وأسرته تعرضوا لسيل من الاتصالات والشتائم من أشخاص مجهولين بعد تصريحات جده.

النقابة

وأكدت نقابة المهن التمثيلية دعمها الفنان رشوان توفيق في أزمته، وقال نقيب الممثلين الفنان الدكتور أشرف زكي -خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل- "كلنا أولاده بلا استثناء، وفنانو مصر كلهم تحت أقدامه ورهن إشارته".

وأوضح زكي أن كل مستشاري ومحامي نقابة المهن التمثيلية رهن إشارته لدعمه في أزمته الأخيرة، فـ"رشوان توفيق لا يترك مناسبة إلا ويشارك الجميع، والشعب المصري جميعا متضامن مع رشوان توفيق على المستوى الإنساني".

كما أعلن عدد من الفنانين تضامنهم مع رشوان توفيق في أزمته، إذ كتبت الممثلة سمية الخشاب على صفحتها على فيسبوك "‏الفنان القدير المحترم رشوان توفيق لا أحد يختلف على أنك في قلوب كل أسرة مصرية وعربية، حضرتك رمز للأب المثالي المضحي في أدوارك العظيمة في مشوارك الفني الرائع، وفي الحياة كأب لنا جميعا كل الحب والاحترام والتقدير والدعم لك".

وتضامنت الفنانة وفاء عامر أيضا معه قائلة "كلنا أولادك وعايزينك (نريدك)، وربنا يسامحها، يا ريت أبويا كان موجودا، الأب لا بديل عنه، الأب سند".

وكتبت الفنانة عبير صبري عبر صفحتها على فيسبوك "الفنان العظيم والزوج المحب المخلص والأب الحنون العظيم رشوان توفيق.. حقك علينا كلنا".

كذلك كتبت الفنانة دنيا سمير غانم منشورا يحمل تضامنا مع الفنان القدير.

والفنان رشوان توفيق من مواليد عام 1933، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية من قسم التمثيل والإخراج، والتحق بعدها بالفرقة المسرحية التلفزيونية، وكان نجم عدد من المسرحيات منها "شيء في صدري" و"الشوارع الخلفية" و"ثورة قرية" و"بيت الفنانين".

كما شارك توفيق مع فرقة توفيق الحكيم المسرحية وفرقة المسرح الحديث وفرقة المسرح الوطني. وبعد سنوات طويلة من التمثيل في المسرح، انتقل توفيق إلى الدراما التلفزيونية في نهاية السبعينيات. وأشهر المسلسلات التي مثل فيها "أبنائي الأعزاء شكرا" و"الأيام" و"محمد رسول الله" و"الشهد والدوموع" و"الزيني بركات".