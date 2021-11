من حي فقير بمدينة "كومبتون" بولاية "كاليفورنيا" الأميركية، كتب ريتشارد وليماس خطة مكونة من 78 صفحة لحياة ابنتيه المهنية بأكملها قبل أن تولدا. وبأقل الإمكانات، ورغم صعوبة ظروفه المعيشية وتسفيه من حوله لأحلامه، استطاع بإصراره الشديد ومثابرته تربية فينوس وسيرينا وليامس وتدريبهما، وتنفيذ خطته التي أخرجت أفضل لاعبتي كرة تنس في العالم.

ببطولة الممثل الأميركي ويل سميث، يروي الفيلم الجديد بعنوان "الملك ريتشارد" (King Richrad) قصة ريتشارد وليامس والد الشقيقتين فينوس وسيرينا اللتين غيّرتا تاريخ لعبة كرة التنس للسيدات، بخاصة لأصحاب البشرة السوداء، وكيف وصلتا إلى العالمية بفضل تخطيط وإيمان والدهما بقدراتهما الفريدة.

تبدأ الأحداث الدرامية والمفعمة بالحيوية في بداية تسعينيات القرن الماضي، ويظهر ريتشارد بملابس رياضية حاملا حقيبته وفي يديه منشور لابنتيه فينوس وسيرينا ليعرض موهبتهما وتاريخ تدريبهما، في محاولة لإقناع أحد المدربين المحترفين لقبول تدريبهما وإيصالهما نحو العالمية، ولكن لم يؤمن به أحد، فكيف لرجل من حي فقير وبعيد كل البعد عن مجتمع كرة التنس أن ينشئ بطلتين.

ولم يكن لرفض العديد من المدربين أن يؤثر في حماسة ريتشارد وإصراره وإيمانه، فكان يقوم بجولته في مدارس التنس صباحا، وبعد رجوع ابنتيه من المدرسة، يأخذهما للتدريب في ملعب الحي، ثم يعيدهما إلى المنزل ويبدأ عمله في الحراسة الليلية بأحد مراكز التسوق.

وبعد كثير من المحاولات، ورغم ما وجده من مضايقات من فتيان الحي الذين يحاولون إيذاء بناته، وجارته التي تعتقد أنه يضغط عليهن وقامت بإبلاغ الشرطة عنه، أخيرا نجح ريتشارد في إقناع أحد أفضل المدربين بتدريب فينوس.

وبينما تولى المدرب مهمة تطوير مهارات فينوس، تبدأ سيرينا في فهم إمكاناتها غير العادية، وهنا تأخذ القصة منحى آخر، حين تنطلق فينوس في رحلتها نحو الاحتراف، وسرعان ما تشقّ طريقها وسط المنافسات، وتحصد العديد من الجوائز في بطولات الناشئين.

وتتغير حياة الأسرة كاملة، وينتقلون للعيش في فلوريدا بعد أن قبلت إحدى أفضل مدراس التنس في الولايات المتحدة تدريب الأختين، حتى وصلت فينوس إلى أول مباراة محترفة لها عام 1994 وقد كانت تبلغ 14 عاما فقط، وكل ما يحدث هو ضمن خطة ريتشارد الذي يردد شعاره طوال الوقت "الفشل في التخطيط هو تخطيط للفشل".

كان ريتشارد يردّد دائما أن فينوس ستصبح الأولى على العالم في التنس، وأن سيرينا ستصبح الأفضل على الإطلاق، وبالفعل أصبحت فينوس أول امرأة أميركية من أصل أفريقي في المرتبة الأولى في العالم، في حين يرى كثيرون سيرينا أعظم لاعبة في تاريخ الرياضة.

وواصلت فينوس وشقيقتها الصغرى سيرينا السيطرة على تنس السيدات، وحققتا 30 لقبا في بطولات "غراند سلام" الفردي، فضلا عن 14 لقبا بالزوجي كفريق واحد، وفتحتا الرياضة للأبطال الطموحين من جميع الخلفيات.

