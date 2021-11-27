بدأت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته 43 في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وتشهد هذه الدورة عددا كبيرا من الأفلام خلال البرامج السينمائية المختلفة، وتعدت في مجملها 100 فيلم، بين العروض العالمية الأولى والعربية كذلك، والأفلام الفائزة بجوائز من كبرى المهرجانات.

ومن بين هذه الأفلام مجموعة تعد من الأكثر انتظارًا في 2021، لمخرجين أو أبطال مشاهير، ومن المنتظر أن تصل إلى موسم الجوائز القادم.

المسابقة الرسمية

يفتتح مهرجان القاهرة عروضه بفيلم "المسابقة الرسمية" (Official Competition)، وهو أحدث الأعمال التي تجمع بين كل من بينلوبي كروز وأنطونيو باندرياس، وهما من أكثر النجوم العالميين شعبية ونجاح، وهذه المرة يقدمان فيلما كوميديا إسبانيا من إخراج جاستون دوبرات وماريانو كوهن، والسيناريو لدوبرات. وكان عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي في الرابع من سبتمبر/أيلول 2021.

تدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال ثري يستأجر مخرجًا مشهورًا ليصنع له فيلمًا ناجحًا يستطيع المنافسة في المسابقة الرسمية في المهرجانات الكبرى، وحقق الفيلم حتى الآن معدل 100% على موقع "الطماطم الفاسدة".

بيت غوتشي

فيلم "بيت غوتشي" (House of Gucci) العمل السينمائي الثاني للمغنية الشهيرة ليدي غاغا -بعد نجاحها في فيلم "مولد نجمة"- وهو من إخراج ريدلي سكوت، ومقتبس من كتاب بالاسم نفسه نُشر عام 2001، وتقوم غاغا بدور زوجة ماوريتسيو غوتشي الذي يقوم بدوره آدم درايفر، ويتناول بشكل عام الصراع بين الزوجين على عرش علامة غوتشي الشهيرة، وشارك في الفيلم كل من جاريد ليتو وسلمى حايك وآل باتشينو.

عُرض الفيلم لأول مرة بلندن في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وحقق حتى الآن معدل 61% على موقع "الطماطم الفاسدة"، وأثنى النقاد على الأداء التمثيلي في الفيلم، خاصة ليدي غاغا، والمتوقع أن تحصل على ترشيحها الثاني لأوسكار أفضل ممثلة عنه في ترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2022.

هيا هيا

فيلم "هيا هيا" (C’mon C’mon) أول أعمال الممثل واكين فينكس بعد فوزه بجائزة الأوسكار وأفضل ممثل في مهرجان فينيسيا عن دوره في فيلم "جوكر"، وهو بالأبيض والأسود، ومن إخراج مايك مايلز، وعرض أول مرة في مهرجان تيلوريد السينمائي.

تدور أحداث الفيلم حول الصحفي جوني الذي يسافر عبر البلاد لإجراء اللقاءات مع الأطفال حول حياتهم وأفكارهم عن المستقبل، ويُستدعى للعناية بابنة أخته التي تبلغ من العمر 9 أعوام لفترة من الوقت، وبالتالي يضطر للتأقلم مع هذا الواقع الجديد والطفلة التي تجبره على التخلي عن الجدار الذي يبقيه بعيدًا عن العالم.

حصل الفيلم على تقييم 94% على موقع "الطماطم الفاسدة"، وإشادة بالإخراج والتناغم الشديد بين فينكس والطفلة وودي نورمان.

الملك ريتشارد

"الملك ريتشارد" (King Richard) فيلم سيرة ذاتية من إخراج رينالدو ماركوس جرين وكتبه زاك بالين، وتدور أحداثه حول ريتشارد ويليامز والد ومدرب كل من لاعبتي التنس المشهورتين فينسيا وسيرينا ويليامز، وقام بدوره في الفيلم النجم ويل سميث.

عُرض الفيلم أول مرة في مهرجان تيلوريد الدولي وحقق تقييم 91% على موقع "الطماطم الفاسدة"، وحصل على ثناء النقاد خاصة أداء ويل سميث، وعلى الأغلب سيضمن له ترشيحا جديدا لجائزة الأوسكار التي لم يحصل عليها بعد.

ذاكرة

"ذاكرة" (Memoria) فيلم من تأليف وإخراج أبيشاتبونج ويراسيتاكول، وشاركت في إنتاجه عدة دول، وبطولة تيلدا سوينتون ووإلكين دياز، وعرض أول مرة في مهرجان كان السينمائي وسيطرح بشكل سينمائي في 26 ديسمبر/كانون الأول القادم، واختارته كولومبيا ليمثلها في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم دولي، وحصل على تقييم 91% على موقع "الطماطم الفاسدة".

تلعب تيلدا سوينتون -الحائزة على جائزة الأوسكار عام 2007 – دور امرأة مغتربة من أسكتلندا تعيش في ميديلين (ثاني أكبر مدن كولومبيا) وتدير مشروعًا لبيع الزهور في سوق البستنة، وتذهب لزيارة أختها كارين وزوجها جوان في بوغوتا، لأن كارين مريضة في المستشفى، وهناك تتغير حياتها للأبد.

التذكار – الجزء الثاني

"التذكار – الجزء الثاني" (The Souvenir: Part II) فيلم درامي من تأليف وإخراج جوانا هوغ، وهو تكملة للجزء الأول الذي صدر عام 2019، ومن بطولة هونور سوينتون بيرن وتيلدا سوينتون، وعرض الفيلم أول مرة في مهرجان كان السينمائي، وحصل على إشادة كبيرة من النقاد، وتقييم 93% على موقع "الطماطم الفاسدة".

تدور أحداث الفيلم بعد نهاية العلاقة المضطربة التي عاشتها جولي التي تحاول التخلص من قصة حبها الحزينة عبر الانخراط في صناعة فيلم تخرجه، وتستكمل اكتشاف نفسها من خلاله.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حتى الخامس من ديسمبر/كانون الأول القادم، ليتم إعلان الجوائز في حفل الختام في اليوم الأخير للمهرجان.