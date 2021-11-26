تصدر مسلسل "الهيبة" محركات البحث، خلال الأيام الماضية، خاصة في الساعات الماضية، حيث سيطرت حالة الحزن على جمهور المسلسل بعد وفاة شاهين شيخ الجبل في حلقة مؤثرة، إلى جانب تأخر عرض الحلقة الـ30 من الجزء الخامس والأخير من المسلسل، الذي تدور أحداثه حول تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وتهريب السلاح والأموال على الحدود بين لبنان وسوريا، وصراع النفوذ في إطار من الأكشن والإثارة.

أسباب تقنية

وقد اعتذر أمس الخميس الممثل السوري تيم حسن لجمهوره في الوطن العربي عن عدم إذاعة الحلقة الأخيرة، وكتب على صفحته على "إنستغرام" (Instagram) "تعتذر أسرة المسلسل وأنا عن عدم بث الحلقة الأخيرة من "الهيبة جبل" في توقيتها اليوم، وذلك لاستمرار العمل على العمليات الفنية والتقنية، وبمجرد الانتهاء منها سيتم عرض الحلقة الأخيرة".

وهو ما أكدته منصة "شاهد" التي يعرض المسلسل من خلالها، إذ بادرت أيضا بالاعتذار للجمهور، وكتبت المنصة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" (Twitter) "‏نعتذر جدا عن التأخير، ونعرف أن الجميع ينتظر مصير الهيبة، لكننا نحضر شيئا عظيما على نار هادئة".

كتير بنعتذر عن التأخير، بنعرف أن الكل ناطر مصير الهيبة لكن عم نحضر شي عظيم ع نار هادية، إثبااااات We are sorry for the delay, we know that everyone is waiting to know the fate of Al Hayba, but we are cooking something great. Stay Tuned#الهيبة_جبل#ShahidVIP pic.twitter.com/GVfFPfHZbT — SHAHID (@ShahidVOD) November 25, 2021

وكان تيم حسن قد ودّع المسلسل قبلها بساعات بمنشور دوّنه أيضا على صفحته على إنستغرام، وكتب "نختم الليلة في الهيبة جبل 150 حلقة، سلسلة نالت جمهورا عريضا بفضل الله ومحبتكم، فصارت بناء وتنفيذ نموذج خاصا يُتبع حولنا، ذكريات وجهود، وأكبر مكافأة أنكم ميزتونا بالنجاح، شكرا للأساتذة صادق الصباح وسامر البرقاوي وزياد الخطيب".

مقتل شاهين

سيطر الحزن على جمهور "الهيبة" الذين تفاعلوا مع أحداثه خلال الأجزاء الخمسة من المسلسل، لكن مشهد وفاة شاهين شيخ الجبل، وهي الشخصية التي يقدمها الممثل اللبناني أحمد شاهين، من أكثر المشاهد التي أثارت الحزن بين المتابعين، حيث يلقي شاهين بنفسه على انتحاري من تنظيم الدولة (داعش) لإنقاذ عائلة الجبل، وقد علق الكثيرون على وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى إن البعض نشر نعيا كاملا لشخصية "شاهين".

نعي شاهين- مسلسل الهيبة (مواقع التواصل)

شاهين، طير حر ما ينصاد. يا وجع الحلقه يا الله💔💔، #الهيبة_جبل جزء صعب المشاهد و صعب النسيان 💔 كل الجزء بكفه و هل حلقه بكفه💔 pic.twitter.com/W1p7OzGlW2 — SBA (@SandyBAli6) November 24, 2021

وبحسب تعليقات الجمهور، فقد نقل آلام الشعوب العربية، لا سيما الشعب السوري والعراقي.

ما لك حق تعمل فينا هيك..بمشهد تمثيلي شفنا بعيونك وجع أهل سوريا و العراق و كل البلدان العربية..شفنا خوفنا على حبايبنا..شفنا جرحنا الي بعده عم ينزف..شفنا حالنا فيك و من خلالك..كلمة رائع قليلة عليك..إنت أستاذ بكل المقاييس..و مكانك بقلوبنا ثابت..كل الحب 👏❤️🙏 #تيم_حسن #الهيبة_جبل pic.twitter.com/JRg7uBIPAn — Asma souma (@Asmasoumaj) November 24, 2021

ووصف البعض الحلقات بأنها تحمل كمية رعب وتوتر غير عادية.

كمية رعب و توتر بالحلقة اليوم مو طبيعي 🤒😟😭😭😭😭💔#الهيبة_جبل pic.twitter.com/WfUrX0CoCI — 𝐻𝒶𝓃𝒾𝓃𝓉𝒶𝒾𝓂 🌸 (@hanintaim) November 22, 2021

وتفاعلت إحدى المغردات مع الحلقتين الأخيرتين من المسلسل قائلة "الحلقة الـ29 قبل الأخيرة من أعظم مسلسل عربي، كل القهر الموجود بالدنيا، عاشته الهيبة وناسها، وزعيمها جبل، داعش تدمر وتخرب، الهيبة اللي عمر ما أحد اتجرأ عليها ولا زعيمها شاهين، البطل في ذمة الله، بيت شيخ الجبل الله يلطف فيه، جبل الله يكون في عونك".

الحلقة 29 و ما قبل الأخيرة من اعظم مسلسل عربي

كل القهر الموجود بالدنيا عاشتو الهيبة و ناسها و زعيمها جبل

داعش تدمر و تخرب الهيبة

الهيبة اللي عمر حد كان يتجرا عليها و لا على زعيمها

شاهين البطل في ذمة الله

بيت شيخ الجبل الله يلطف فيه

جبل الله يكون في عونك#الهيبة_جبل pic.twitter.com/0D7zQpqdpm — SaRa 🔥 الهيبة_جبل (@SaraSarixa15) November 24, 2021

شعبية الهيبة

تدور أحداث الجزء الأول من المسلسل في إطار التشويق والإثارة حول "عليا" التي تعيش مع زوجها وابنهما الصغير في كندا، وعندما يموت زوجها تعود إلى لبنان لدفنه في بلدته الحدودية بين لبنان وسوريا والتي تسمى بالهيبة، فتواجه مشكلة أن عائلة زوجها تقرر أخذ الطفل منها، والشرط الوحيد لبقائها بجانبه هي أن تتزوج من شقيق زوجها (جبل).

تكتشف عليا لاحقا أن عائلة زوجها تتاجر في تهريب السلاح، لكنها تقع في حب "جبل" وتنتهي قصتهما بالزواج، في وقت تحاك فيه المكائد لجبل للسيطرة على قرية "الهيبة".

أما الجزء الثاني من المسلسل فيعتمد على صراعات عائلتي شيخ الجبل والسعيد على تهريب السلاح.

وفي الجزء الثالث، يقع جبل في حب الإعلامية نور (سيرين عبد النور)، وسط الصراعات المدوية التي يدور بداخلها جبل، ويعلن زواجه منها والتصدي لخطيبها السابق صاحب النفوذ ثروت، إذ يتعرض جبل لمحاولة اغتيال فاشلة.

وبينما يعود جبل إلى حياته في الجزء الرابع بعد محاولة الاغتيال، وفقد زوجته وابنه، يحاول الكشف عن الجناة للانتقام منهم.

وأما في الجزء الخامس والأخير من المسلسل، فيكتشف جبل مخططا لتحويل السد المائي لقرية الهيبة إلى أخطر منفذ تهريب على الحدود.

بدأ عرض الجزء الأول من مسلسل الهيبة في عام 2017، وخلال 4 سنوات تصدر العمل قائمة أفضل المسلسلات السورية، وشهد شعبية كبيرة على مستوى الوطن العربي، وشارك في الجزء الخامس والأخير إلى جانب تيم حسن كل من منى واصف، وعبد المنعم عمايري، وإيمي صباح، وعبده شاهين. والمسلسل للمخرج سامر البرقاوي.