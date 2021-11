تصدر مسلسل "الهيبة" محركات البحث، خلال الأيام الماضية، خاصة في الساعات الماضية، حيث سيطرت حالة الحزن على جمهور المسلسل بعد وفاة شاهين شيخ الجبل في حلقة مؤثرة، إلى جانب تأخر عرض الحلقة الـ30 من الجزء الخامس والأخير من المسلسل، الذي تدور أحداثه حول تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وتهريب السلاح والأموال على الحدود بين لبنان وسوريا، وصراع النفوذ في إطار من الأكشن والإثارة.

وقد اعتذر أمس الخميس الممثل السوري تيم حسن لجمهوره في الوطن العربي عن عدم إذاعة الحلقة الأخيرة، وكتب على صفحته على "إنستغرام" (Instagram) "تعتذر أسرة المسلسل وأنا عن عدم بث الحلقة الأخيرة من "الهيبة جبل" في توقيتها اليوم، وذلك لاستمرار العمل على العمليات الفنية والتقنية، وبمجرد الانتهاء منها سيتم عرض الحلقة الأخيرة".

وهو ما أكدته منصة "شاهد" التي يعرض المسلسل من خلالها، إذ بادرت أيضا بالاعتذار للجمهور، وكتبت المنصة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" (Twitter) "‏نعتذر جدا عن التأخير، ونعرف أن الجميع ينتظر مصير الهيبة، لكننا نحضر شيئا عظيما على نار هادئة".

كتير بنعتذر عن التأخير، بنعرف أن الكل ناطر مصير الهيبة لكن عم نحضر شي عظيم ع نار هادية، إثبااااات

We are sorry for the delay, we know that everyone is waiting to know the fate of Al Hayba, but we are cooking something great. Stay Tuned#الهيبة_جبل#ShahidVIP pic.twitter.com/GVfFPfHZbT

