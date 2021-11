قبيل إتمامه 40 عاما، وجد الأميركي مارتن ماركويتز نفسه مسؤولا عن شركة والديه اللذين رحلا مؤخرا، وتركا له أموالا وأملاكا تقدر بالملايين، لكنه لم يستطع إدارتها بسبب ضعف شخصيته؛ فأصبح فريسة للاستغلال ممن حوله، وحين لجأ لطبيب نفسي لمساعدته، أصبح طبيبه هو المستغل الأكبر له، وتمكن من خداعه 29 عاما.

إنها قصة غريبة بشكل لا يمكن تصوره، ولكنها حدثت بالفعل، وتعرضها منصة "آبل تي في بلس" (+Apple TV) في مسلسل جديد من 8 حلقات بعنوان "الطبيب النفسي المجاور" (The Shrink Next Door)، عن مارتن (ويل فيريل) ومعالجه إسحاق هيرشكوف (بول رود)، الذي حطم جميع الحدود بين الطبيب والمريض، وبدل مساعدة مارتن للإمساك بزمام الأمور في حياته، استغل ضعفه للسيطرة عليه واستغلاله.

إذا كنت ترغب في مشاهدة المسلسل من دون معرفة أي شيء عن قصة مارتن، عليك توخي الحذر مما ستقرأه، فقد يعرض بعض تفاصيل العمل الفني.

في عام 1981، اقترحت أخت مارتن عليه أن يذهب لطبيب نفسي، وبدا في بداية الأمر أن إسحاق يحاول جاهدا مساعدة مارتن، الذي كان يعاني من نوبات هلع شديدة، بجانب حزنه على فراق والديه، ومشاكل أخرى تتعلق بإدارة شركة عائلته، وفشل علاقاته الاجتماعية، وفي ظل غرقه في الشعور بالضياع وضعف قدراته الاجتماعية، قال له إسحاق "لا تقلق، سأهتم أنا بكل شيء".

وبفضل تشجيع إسحاق لمارتن وتلقينه عبارات للرد على من حوله، بدأ مارتن الشعور بأنه يملك بعض السيطرة على حياته، وأن العلاج له تأثير كبير، وبدأ من دون أن يشعر الاعتماد بشكل كبير على طبيبه بوصفه المنقذ له، خاصة بعدما قال له إسحاق "لن أسمح لأي شخص باستغلالك، سأساعدك وسيكون كل شيء على ما يرام"؛ مما أشعره بارتياح كبير، فلم يكن يعلم بعد ما ينتظره.

