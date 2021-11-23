قالت تيسير فهمي إن الحريق الذي نشب بداخل غرفة الأكسجين في المستشفى تسبب بوفاة شقيقها مختنقا هو ومريض آخر.

بعد وفاة شقيقتها منذ 9 أشهر، أعلنت الفنانة المصرية تيسير فهمي قبل ساعات خبر وفاة شقيقها علي، وكتبت الممثلة -عبر صفحتها على فيسبوك- "شقيقي علي في ذمة الله".

حريق بسبب تماس كهربائي

كان شقيق الممثلة المصرية يرقد قبل أيام بداخل إحدى المستشفيات في حي المهندسين بالقاهرة للعلاج من آلام في الصدر، إلا أن الوفاة جاءت نتيجة حريق اندلع داخل إحدى المستشفيات بسبب تماس كهربائي.

وفي تصريحات صحفية، أشارت تيسير فهمي إلى أن شقيقها تعرض مؤخرا لأزمة صحية، وشعر بآلام شديدة في الصدر، مما أدى إلى الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، لكن المسحة الطبية أكدت عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم تشخصيه بأنه يعاني من التهاب رئوي حاد، فتم حجزه في غرفة العناية المركزة، وكانت حالته قد تحسنت ويستعد للخروج لاستكمال العلاج في المنزل بعد أن أصبحت حالته لا تستدعي المستشفى.

وقالت فهمي إن الحريق الذي نشب بداخل غرفة الأكسجين في المستشفى بالطابق الأول، تسبب في وفاته مختنقا هو ومريض آخر.

وكانت عمليات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة قد تلقت إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بداخل إحدى المستشفيات، وتم إرسال 3 سيارات إطفاء، وقامت الشرطة بعمل سياج أمني لمحاصرة الحريق ومنع ألسنة اللهب، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي لتحديد سبب الحريق، وبشكل مبدئي تبين أن سبب الحريق تماس كهربائي أسفر عن وفاة شخصين، وأصيب اثنين آخرين يخضعان للعلاج.

الجدير بالذكر أن آخر عمل فني قدمته الفنانة تيسير فهمي كان "بفعل فاعل" الذي تم عرضه في عام 2012، إلا أنها فضلت بعد ذلك الابتعاد والتركيز على حياتها الشخصية، مكتفية بالنجاح الذي حققته خلال مشوارها الذي بدأته في أواخر السبعينيات من القرن الماضي.

وكانت بداية شهرة تيسير فهمي بعد أن كونت ثنائي ناجح مع الفنان أحمد زكي فشاركته بطولة "العوامة 70″ للمخرج خيري بشارة، و"الليلة الموعودة" للمخرج يحيى العلمي، وواصلت النجاح بعد أن قدمت شخصية سارة سمعان اليهودية في الجزء الأول لمسلسل "رأفت الهجان".