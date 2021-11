فاز الممثل المصري الشاب أمير المصري بجائزة أفضل ممثل في جوائز "البافتا" (BAFTA Film Awards) في أسكتلندا عن دوره في الفيلم الأسكتلندي "التيه" (Limbo).

وحصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم روائي طويل، وأفضل سيناريو، كما توّج مخرجه بين شاروك بجائزة أفضل مخرج، لتصل مجموع جوائزه خلال الحفل إلى 4 جوائز.

وأعرب أمير المصري عقب حفل إعلان الجوائز عن شكره لعائلته وفريق الفيلم خلف وأمام الكاميرا، الذين عملوا في ظروف صعبة لإنتاج هذا الفيلم، وأضاف "أشكر المخرج بين شاروك على قيادته وصداقته وعلى خوض هذه الرحلة الممتعة معًا".

"I want to thank all the Scottish cast and crew who worked tirelessly behind the scenes and in front of the camera." Congratulations on your BAFTA Scotland award @AmirMasry! 🤩 pic.twitter.com/qzxLd36COP — BAFTA Scotland (@BAFTAScotland) November 20, 2021

Can you believe it? Limbo has hit a home run, picking up its fourth #BAFTAScot21 award of the evening for FEATURE FILM! Congratulations to the whole team. pic.twitter.com/3M1rmES0n6 — BAFTA Scotland (@BAFTAScotland) November 20, 2021

وفي تصريحات صحفية، أشار المصري إلى أنه لم يتوقع حصوله على الجائزة في منافسة فنانين من أسكتلندا، موضحا أنه قضى أفضل وقت في حياته خلال تصوير الفيلم.

وكانت البافتا (الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون) قد ضمت المصري إلى قائمة الجيل الجديد للمواهب الصاعدة لعام 2020، حيث كان أول ممثل من أصول مصرية تتضمنه هذه القائمة، بعد مشاركته في العديد من الأعمال الأوروبية منذ العام 2013.

مهرجان القاهرة

ويشارك أمير المصري في الدورة القادمة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بصفة عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية، وتبدأ فعالياته يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حتى الخامس من ديسمبر/كانون الأول القادم.

وشارك المصري في الدورة السابقة لمهرجان القاهرة بفيلمه "التيه"، الذي توّج بجائزة الهرم الذهبي، أهم جوائز المهرجان، كما فاز الفيلم بجائزة هنري بركات لأفضل مساهمة فنية، وجائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما الفيبريسي (International Federation of Film Critics).

قصة لاجئ سوري

وفي مزيج بين الكوميديا والدراما، يحكي فيلم "التيه" قصة عمر (أمير المصري)، وهو لاجئ سوري يهوى الموسيقى، يذهب إلى لندن ليقدّم طلب لجوء، فيتم إرساله إلى جزيرة أسكتلندية، حيث يتعرف على المجتمع الغربي ويقيم مع 3 لاجئين آخرين من بلدان مختلفة في انتظار الرد على طلب اللجوء.

وأشادت الصحف العالمية بأداء أمير المصري في شخصية عمر، حيث كتبت صحيفة "غارديان" (The Guardian) البريطانية أن المصري تمكن من نقل مشاعر الخوف والتردد من العزف على العود في ظل الأزمات، وأشادت بمشهد محادثته الهاتفية مع أمه في سوريا، إذ يطلب منها وصفات أكلها في محاولته للتأقلم مع الحياة في أسكتلندا كطالب لجوء.

عودة للدراما المصرية

ويعود المصري للمشاركة في الأعمال المصرية مؤخرا، إذ يشارك حاليا في حكاية "النظارة البيضاء" من الجزء الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمود نصار.

وعرف الجمهور العربي أمير المصري من خلال ظهوره مع الفنان محمد هنيدي في فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" (2008) وفيلم "الثلاثة يشتغلونها" (2010)، ليستكمل دراسته في الدراما والتمثيل في لندن وينطلق للتمثيل في أفلام عالمية.

كما اشترك المصري في مسرحيات مختلفة على المسرح البريطاني، ومثل إلى جوار الفنان جون ستيورات في بطولة فيلم "روزيواتر" (Rosewater) عام 2014، ثم شارك في مسلسل "المدير الليلي" (The Night Manager)

وشارك الفنان وودي هارلسون بطولة الفيلم الأميركي "تائه في لندن" (Lost in London)، ومن أبرز مشاركاته مؤخرا فيلم "حرب النجوم.. صعود سكاي والكر" (Star Wars Episode IX.. The Rise of Skywalker)، بالإضافة إلى مسلسل "آندستري" (Industry) على منصة "إتش بي أو" (HBO).