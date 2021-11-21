وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي

توفيت الممثلة المصرية سهير البابلي، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض.

وكانت الفنانة الراحلة قد نُقلت إلى أحد المستشفيات بعد تعرضها لمضاعفات صحية.

ولدت سهير حلمي إبراهيم البابلي عام 1935 وعشقت التمثيل منذ طفولتها مما دفعها إلى الدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في الوقت ذاته قبل أن تخطو أولى خطواتها في عالم الفن.

جاءت انطلاقتها من المسرح الذي ظل حتى النهاية عشقها الأول، فقدمت عشرات الأعمال للقطاعين العام والخاص.

وتزوجت لأول مرة قبل أن تكمل 16 عاما من محمود الناقوري الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة نيفين، وبعد طلاقها بوقت قصير تزوجت من الملحن منير مراد شقيق المطربة ليلى مراد.