ستقدم الحلقة قصة ساحرة عن إنتاج السلسلة خلال مقابلات جديدة كليا بين أعضاء الفريق، كما ستعرض أيضا لقطات من وراء الكواليس من الأفلام الثمانية.

بعد مرور عقدين على عرض أول فيلم من سلسلة "هاري بوتر" (Harry Potter)، يعود الثلاثي الأسطوري دانيال رادكليف، وإيما واتسون، وروبرت غرينت إلى هوغورتس حيث بدأ السحر، في حلقة لم شمل على منصة "إتش بي أو ماكس" (HBO Max)، لسرد المزيد عن مغامراتهم.

وينضم الثلاثي الذين لعبوا أدوار هاري بوتر، وهيرميون غرينجر، ورون ويزلي إلى المخرج كريس كولومبوس، الذي أخرج أول فيلمين من السلسلة، إضافة إلى ممثلين آخرين من جميع أفلام "هاري بوتر" الثمانية لأول مرة؛ للاحتفال بمرو 20 عاما على عرض الفيلم الأول للسلسلة: "هاري بوتر وحجر الفلاسفة" (Harry Potter and the Philosopher’s Stone).

For the first time ever, the legendary cast returns to where the magic started. Harry Potter 20th Anniversary: #ReturnToHogwarts, streaming New Year’s Day, only on HBO Max. International release coming soon. pic.twitter.com/53bHAf0WTY — HBO Max (@hbomax) November 16, 2021

العودة إلى هوغورتس

تعرض الحلقة الجديدة تحت عنوان "الذكرى العشرين لهاري بوتر: العودة إلى هوغورتس" (Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts) في يوم رأس السنة الجديدة الأول من يناير/ كانون الثاني 2022، ووفقا للمنصة، ستقدم الحلقة قصة ساحرة عن إنتاج السلسلة خلال مقابلات جديدة كليا بين أعضاء الفريق، كما ستعرض أيضا لقطات من وراء الكواليس من الأفلام الثمانية.

ومن المقرر أن ينضم أيضا العديد من فريق مدرسة السحر، ومنهم الممثلة هيلينا بونهام كارتر (بيلاتريكس لسترانج)، وروبي كولتران (روبيوس هاجريد)، ورالف فاينس (اللورد فولدمورت)، وجايسون إسحاق (لوسيوس مالفوي)، وغاري أولدمان (سيريوس بلاك)، وإيميلدا ستونتون (دولوريس أمبريدج).

وكذلك توم فيلتون (دراكو مالفوي)، وجيمس فيلبس (فريد ويزلي)، وأوليفر فيلبس (جورج ويزلي)، ومارك وليامس (آرثر ويزلي)، وبوني رايت (جيني ويزلي)، وألفريد إينوك (دين توماس)، ماثيو لويس (نيفيل لونجبوتوم)، وإيفانا لينش (لونا لوفجود)، وإيان هارت (كورينيوس كويريل).

Other 'HP' alumni joining the tribute: Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James & Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch, & Ian Hart. https://t.co/dLBCcvUVGP pic.twitter.com/xVghcAnXrE — Variety (@Variety) November 16, 2021

وتعد حلقة لم الشمل بمثابة "تكريم لكل من تأثرت حياته بهذه السلسلة الفريدة؛ من الممثلين الموهوبين، وطاقم العمل الذين عملوا من قلوبهم في هذه السلسلة الاستثنائية، وكذلك المعجبين الشغوفين الذين يواصلون الحفاظ على روح العالم السحري حية بعد 20 عاما"، وفقا لتوم أشيم رئيس شركة "عالم وارنر براذرز للأطفال والشباب والكلاسيكيات" (Warner Bros).

وقال المنتج التنفيذي لحلقة لم الشمل، كيسي باترسون، "الأجواء ساحرة هنا مع هؤلاء الممثلين المذهلين، الذين يعودون جميعا إلى بيتهم في هوغورتس، حيث بدأوا قبل 20 عاما، وتملأ الإثارة الموقع بينما يستعد النجوم لأخذ معجبيهم في رحلة خاصة وشخصية للغاية لمعرفة المزيد عن رحلة صنع هذه الأفلام الرائعة".

حماس وترقب

وأثار الإعلان عن حلقة لم الشمل حماس عشاق السلسلة الذين عرفوا الثلاثي الساحر منذ كانوا أطفالا لا تتعدى أعمارهم 11 عاما، والآن يعودون وهم في الثلاثينيات من العمر ليرووا لنا القصص الخفية، وكيف نجحوا في خلق الأفلام الأسطورية.

وعقب الإعلان عن الحلقة الجديدة، نشرت واتسون -عبر حسابها بموقع إنستغرام- صورة مع صديقيها المقربين وأخرى رفقة مجموعة كبيرة من المعجبين وكتبت "كان هاري بوتر بيتي وعائلتي وعالمي، ولا تزال هيرميون شخصيتي الخيالية المفضلة".

وأضافت "أنا فخورة للغاية، ليس فقط بما أسهمنا به كمجموعة ممثلين في سلسلة الأفلام، ولكن أيضا كأطفال أصبحوا شبابا ساروا على هذا الطريق"، كما شكرت الجماهير على استمرار دعمهم القوي المستمر حتى بعد عرض آخر جزء من الفيلم.

غياب غير متوقع

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post)، لن تحضر إلى حلقة لم الشمل الكاتبة البريطانية جي كي رولينغ، مؤلفة مجموعة الكتب التي تستند إليها السلسلة والتي عملت مع منتجي الأفلام.

ورفض ممثلو الكاتبة التعليق للصحيفة، كما لم تكشف شركة وارنر براذرز المنتجة للحلقة عن سبب غياب الكاتبة بعد.

سلسلة أسطورية

وبدأت السلسلة المكونة من 8 أفلام ومستوحاة من كتب رولينغ عام 2001، وتم إصدار الفيلم الأخير "هاري بوتر والأقداس المهلكة – الجزء 2" (Harry Potter and the Deathly Hallows- Part 2) عام 2011، وحققت نجاحا ضخما؛ إذ حصدت أكثر من 7 مليارات دولار في شباك التذاكر العالمي، ولا تزال أحد أشهر وأبرز سلاسل الأفلام على مستوى العالم.

وتروي السلسلة قصة الساحر الشاب اليتيم هاري وهو يسعى -رفقة زملائه في الفصل- إلى إنقاذ العالم السحري من أمير الظلام لورد فولدمورت، وبيع أكثر من 500 مليون نسخة من كتب هاري بوتر ذات الشعبية الكبيرة في جميع أنحاء العالم، وتُرجمت إلى أكثر من 80 لغة.