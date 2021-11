بعد مرور عقدين على عرض أول فيلم من سلسلة "هاري بوتر" (Harry Potter)، يعود الثلاثي الأسطوري دانيال رادكليف، وإيما واتسون، وروبرت غرينت إلى هوغورتس حيث بدأ السحر، في حلقة لم شمل على منصة "إتش بي أو ماكس" (HBO Max)، لسرد المزيد عن مغامراتهم.

وينضم الثلاثي الذين لعبوا أدوار هاري بوتر، وهيرميون غرينجر، ورون ويزلي إلى المخرج كريس كولومبوس، الذي أخرج أول فيلمين من السلسلة، إضافة إلى ممثلين آخرين من جميع أفلام "هاري بوتر" الثمانية لأول مرة؛ للاحتفال بمرو 20 عاما على عرض الفيلم الأول للسلسلة: "هاري بوتر وحجر الفلاسفة" (Harry Potter and the Philosopher’s Stone).

For the first time ever, the legendary cast returns to where the magic started. Harry Potter 20th Anniversary: #ReturnToHogwarts, streaming New Year’s Day, only on HBO Max. International release coming soon. pic.twitter.com/53bHAf0WTY

— HBO Max (@hbomax) November 16, 2021