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فن|سوريا

وفاة المطرب السوري صباح فخري عن عمر 88 عاما

ظهرت موهبة الفنّان صباح أبو قوس، مبكرًا في مرحلته الإعداديّة، وسمِّي بعد ذلك صباح فخري، تقديراً لفخري البارودي الذي رعى موهبته.

الفنان صباح فخري خلال مهرجان قرطاج الدولي الـ46 في المسرح الروماني بقرطاج (الفرنسية)
2/11/2021-|آخر تحديث: 2/11/202101:20 PM (مكة المكرمة)

نعت وزارة الإعلام السورية ونقابة الفنانين السوريين صباح فخري الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء عن عمر 88 عاما، وقالت وكالة الأنباء السورية إن الفنان الراحل حاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007، تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي السوري الأصيل.

وأوضح نجله أنس فخري أن المطرب الكبير توفي وفاة طبيعية من دون أن يحدد مكان الوفاة وتفاصيل التشييع، بحسب تصريحه للفرنسية.

Veteran Syrian singer Sabah Fakhri performs during the "Jerusalem" operetta by Palestinian poet Rami Yussef and Iraqi musician Nasir Shamma in Damascus on March 4, 2010. AFP PHOTO/LOUAI BESHARA (Photo by LOUAI BESHARA / AFP)فخري شغل مناصب عدة إذ انتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب، ومديراً لمهرجان الأغنية السورية (الفرنسية)

وشغل فخري مناصب عدة، إذ انتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب، ومديراً لمهرجان الأغنية السورية، أطلق عليه العديد من الألقاب مثل أبو كلثوم، وأمير الطرب، وسلطان الطرب، وملك الطرب والفن الأصيل، وغيرها، وضرب الرقم القياسي في الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس في فنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.

ويذكر أن الفنان الراحل صباح فخري من مواليد 1933 في مدينة حلب، وتخرج في معهد الموسيقي الشرقية سنة 1948 بدمشق بعد أن درس الموشحات والإيقاعات والأدوار والعزف على العود، وقد غنى في معظم البلدان العربية وفي دول أجنبية، كما نال عدة أوسمة وجوائز عربية ودولية.

فخري غنى في معظم البلدان العربية وفي دول أجنبية كما نال عدة أوسمة وجوائز عربية ودولية (الفرنسية)

موهبة مبكرة

وتربّى الفنان في عائلة محافظة، حيث كان أبوه مقرئا ومدرسا للقرآن، وكان يرتاد حفلات الإنشاد الصوفية والموالد، وقيل إنه كان مؤذنا في أحد مساجد أحياء حلب.

وظهرت موهبة الفنّان صباح أبو قوس، مبكرًا في مرحلته الإعداديّة، وسمِّي بعد ذلك صباح فخري، وفخري ليست نسبته وإنما هي تقديراً لفخري البارودي الذي رعى موهبته.

المصدر : رويترز + وكالة الأنباء الألمانية

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