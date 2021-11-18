أعلنت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين في سوريا وفاة نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان عن عمر ناهز 61 وذلك بعد صراع مع المرض، وأعلن الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي عن وفاة زهير رمضان عبر صفحته على فيسبوك وكتب "البقاء لله وفاة الفنان السوري زهير رمضان نقيب الفنانين السوريين بعد صراع مع المرض".

أزمة صحية

وكانت النقابة قد نفت قبل أيام الشائعات التي تناولت وفاته بعد تدهور حالته الصحية، حيث عانى منذ فترة من التهاب شديد في الرئة، وصرح المخرج صفوان نعمو بأن النقيب يعاني من وضع صحي حرج وتدهور حالته.

كما أصدرت نقابة الفنانين في سوريا بيانا حول حالته الصحية، أكدت فيه أنه يمر بعارض صحي فلا يستطيع التكلم أو المراسلة، وتم منع الزيارات عنه حرصا من الأطباء على صحته لحين تماثله للشفاء.

أبو جودت الأشهر في مشواره

الفنان السوري مواليد اللاذقية عام 1960، تخرج عام 1983 في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل، وفي العام نفسه أصبح عضوا في نقابة الممثلين في سوريا، وشارك في العديد من الأعمال، منها فيلم "ليالي ابن آوى" ومسلسل "شجرة النارنج"، وفيلم "رسائل شفهية"، ومسلسل "ضيعة ضايعة" و"أم الطنافس الفوقا"، لكنه حصل على شهرة واسعة بعد تقديمه شخصية رئيس مخفر حارة الضبع "أبو جودت" في مسلسل "باب الحارة" الذي حقق نجاحا على مستوى الوطن العربي.

نقيب الفنانين

استطاع زهير رمضان أن يحصل على لقب نقيب الفنانين في سوريا في عام 2014، وقد أثار حالة من الجدل بين زملائه في الوسط الفني بعد حصوله على المنصب، لفصله عددا من الفنانين لعدم دفعهم رسوم النقابة، ورغم ذلك تم انتخابه مجددا في انتخابات العام الماضي 2020.