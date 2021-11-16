ارتفع رصيد الفيلم السوداني "الست" إلى 26 جائزة، وذلك بعد أن توّج كأفضل فيلم قصير في مهرجان نيو أورلينز السينمائي الدولي بالولايات المتحدة الأميركية في دورته 32، بعد منافسة قوية.

دعم مؤسسات قطرية

فيلم "الست" السوداني من تأليف وإخراج سوزانا ميرغني التي شاركت في إنتاجه مع إيمان ميرغني، وحصل على ورشة التطوير بفوزه بمنحة مؤسسة "الدوحة للأفلام"، كما حصل أيضا على منحة تصميم الإنتاج من جامعة "فيرجينيا كومونويلث" في قطر، وتلقى دعما من "هايلايت برودكشنز" و"سودان فيلم فاكتوري".

وفيلم "الست" من بطولة إيمان ميرغني، وشارك في التمثيل مهاد مرتضى ورابحة محمد ومحمد مجدي والسر محجوب وحرم بشير.

يسلط الفيلم الضوء على التغييرات الاجتماعية التي تفرضها الحياة العصرية على المجتمعات السودانية (مواقع التواصل)

نساء السودان

ويتناول "الست" حياة النساء في السودان، من الجالسات في أعلى هرم السلطة إلى من هن في قاع الحياة، ويسلط الضوء على التغييرات الاجتماعية التي تفرضها الحياة العصرية على المجتمعات السودانية من خلال بطلة الفيلم نفيسة، وهي فتاة سودانية تبلغ من العمر 15 عاما، تعيش في قرية تهتم بزراعة القطن.

وتعيش نفيسة قصة حب مع أحد الشباب وتقاوم رغبة عائلتها في تزويجها لشاب آخر يعيش خارج البلاد، ومن بين القصص التي تعيشها نفيسة تقرر لها جدتها -الآمرة الناهية في القرية- حياة ومسارا مختلفين.

أفضل فيلم قصير

وعرض الفيلم عالميا أول مرة في الدورة الأخيرة من مهرجان "أجيال السينمائي" بالدوحة، كما حصل على 26 جائزة منها في عرضه الدولي الأول في مهرجان "كلير مون فيران" الدولي للأفلام القصيرة بفرنسا، حيث فاز بجائزة قناة "كانال بلس سينما" الفرنسية.

وحصلت مخرجة الفيلم على جائزة أفضل مخرجة في مهرجان "بيروت الدولي لسينما المرأة"، وجائزة أفضل صانعة أفلام صاعدة من مهرجان الفيلم العربي في تورنتو، واختير أفضل فيلم قصير في مهرجان "الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة"، ونال أيضا جائزة "تشيرمان" من مهرجان "زنجبار" السينمائي الدولي، وتنويها خاصا من "مالمو للسينما العربية" بالسويد، وجائزة لجنة التحكيم من مهرجان "بوسان الدولي" للأفلام القصيرة بكوريا، كما حصل على الجائزة الكبرى ضمن فعاليات مهرجان "تامبيري السينمائي" المؤهل لجوائز الأوسكار.