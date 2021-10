تناولت الكثير من الأفلام والمسلسلات الدرامية والوثائقية حياة أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي، والحقوقي الأميركي مالكوم إكس، ولكن لأول مرة يعرض الفيلم الوثائقي الجديد "إخوة الدم" (Blood Brothers) من إنتاج شبكة نتفليكس، مرحلة حرجة في حياة اثنين من أشهر السود الأميركيين وأكثرهم تأثيرا، وكيف اجتمعا لفترة وجيزة، وتفرقا رغم علاقتهما الوثيقة.

تدور قصة الوثائقي الجديد "إخوة الدم" حول الصداقة التي جمعت أشهر وأعلى صوتين فترة الستينيات، غيرا مسار أصحاب البشرة السوداء: محمد علي (الذي كان يسمى كاسيوس مارسيلوس كلاي قبل إسلامه) ومالكولم إكس، فهما أكثر من مجرد صديقين، جمعتهما القضية والمعاناة واستمرت علاقتهما من عام 1962 وحتى 1965.

يقول كورنيل رونالد ويست، الفيلسوف والناشط السياسي "أن تكون أسود البشرة في عالم يهيمن عليه بيض البشرة يعني أنك غير محبوب، ومنبوذ، ويراك الناس أقل جمالا وذكاء ومطلوب أن تكون خائفا دائما، لكن مالكوم إكس ومحمد علي.. مستحيل، فقد كانا أكثر سود البشرة حرية بالقرن الـ 20".

يذكر الفيلم أن مالكوم إكس كان، باعترافه، بائع مخدرات متجولا فيما مضى، لكنه أصبح رجلا جديدا، لا يدخن ولا يحتسي الخمر، وتغيرت حياته بعد أن علمه الدين الإسلامي أنه لم يعد عليه الخجل من كونه أسود البشرة، وبعد انضمامه إلى "أمة الإسلام" وهي جماعة للأميركيين السود المسلمين، عينه إلايجا محمد، رئيس الجماعة، المتحدث الرسمي باسم الحركة، وغير اسمه من مالكوم ليتل (صغير) إلى مالكوم إكس.

وبينما كان مالكوم إكس يحارب استعلاء البيض وعنصريتهم، بدأ محمد علي، الذي كان في العشرينات من عمره، في تحقيق مكاسب كبيرة في الملاكمة، وذاع صيته، وبدأ مالكوم إكس في التقرب إليه لكسب قاعدته الشعبية والاجتماع سويا للمكافحة من أجل حقوق السود.

وبالفعل تمكن مالكوم إكس من التقرب إلى محمد علي وأصبحا يشيران إلى بعضهما البعض بالإخوة، وشهد مالكوم إكس على أكبر انتصارات صديقه في الملاكمة، وخاصة عندما فاز ببطولة العالم على حساب الملاكم سوني ليستون عام 1964، حتى أصبحا جزءا لا يتجزأ من حركة الحقوق المدنية.

ويغوض الفيلم بعمق في قصص كلا الرجلين، كيف اجتمعا وكيف أصبحا مفتونين ببعضهما البعض، ويكشف هذه الحقائق وما وراءها، من أعين أقرب الناس إليهما، ومن بينهم إليسا ابنة مالكوم إكس، واثنتان من بنات علي (مريم وهانا) ورحمن علي الأخ الوحيد لمحمد علي، كما يعرض بعض اللقطات الأرشيفية الرائعة التي لم يُشاهد الكثير منها من قبل.

وبعد الكثير من الخلافات بين إلايجا محمد ومالكوم إكس انفصل الأخير عن الجماعة، في حين أصبح محمد علي ضمن أتباع الإيجا والمقربين إليه، واعتبر أن كل من يعادي رئيس الجماعة عدوا له أيضا، وأصبح عليه الاختيار بين صديقه ومعلمه، لكنه اختار معلمه، وانقطعت علاقته بصديق روحه بشكل غير متوقع.

