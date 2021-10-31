الفيلم الجديد يروي أصل قصة "باظ" رائد الفضاء، وليس قصة اللعبة التي ظهرت في فيلم "حكاية لعبة" الأصلي لأول مرة عام 1995.

بعد أن ظهر في سلسلة أفلام الرسوم المتحركة "حكاية لعبة" (Toy Story) لأول مرة قبل 26 عاما، أعلنت أستديوهات "بيكسار" (Pixar) للرسوم المتحركة وشركة "والت ديزني" الأميركية عن أحدث أفلامهما المتحركة بعنوان "لايت يير" (Lightyear) عن قصة رائد الفضاء لايت يير، أو المعروف في النسخة العربية باسم "باظ يطير"، قبل أن تستوحى منه اللعبة الشهيرة.

ونشرت بيكسار وديزني أول مقطع دعائي للفيلم عن قصة "باظ"، الذي بدأ للتو رحلته ليصبح رائد فضاء، ويؤدي صوته الممثل الأميركي الشهير كريس إيفانز، خلفا للممثل الأميركي تيم ألين الذي أدى صوت "باظ" في جميع أفلام "حكاية لعبة"، جنبا إلى جنب مع النجم الشهير توم هانكس الذي أدى صوت اللعبة "وودي".

حلم أصبح حقيقة

وفي بيان صحفي عقب نشر المقطع الترويجي، قال إيفانز إن أداء صوت "باظ" كان "حلما أصبح حقيقة"، وأعرب عن حبه الشديد لأفلام الرسوم المتحركة، وأضاف "لا أصدق أنني سأكون جزءا من عائلة بيكسار وأعمل مع هؤلاء الفنانين الرائعين الذين يروون قصصا لا مثيل لها، فقد كانت مشاهدتهم وهم يعملون مثل السحر".

Animated movie were an enormous part of my childhood. They were my escape. My adventures. My dreams. They were my first window into the magic of storytelling and performing. To @pixar and @AngusMacLane: ‘Thank you’ doesn’t even come close❤️#Lightyear pic.twitter.com/DD1N7aYhKT — Chris Evans (@ChrisEvans) October 27, 2021

وفي تغريدة أخرى، نشر إيفانز المقطع وعلق قائلا "يقشعر جسدي في كل مرة أشاهد فيها هذا المقطع الدعائي… فلا شيء يشعرني بالفرح والامتنان أكثر من معرفة أنني جزء من هذا العمل".

I’m covered in goosebumps. And will be every time I watch this trailer. Or hear a Bowie song. Or have any thought whatsoever between now and July cause nothing has ever made me feel more joy and gratitude than knowing I’m a part of this and it’s basically always on my mind

💙🚀💫 pic.twitter.com/bq5573GcrM — Chris Evans (@ChrisEvans) October 27, 2021

ولا يتحدث إيفانز كثيرا في الإعلان التشويقي، ويظهر فقط خلال حديثه مع رائدة فضاء وهي تردد عبارته الشهيرة "إلى اللانهاية و…"، وينتهي المقطع قبل أن يتمكن من إضافة باقي الجملة "وما بعدها".

ومن المقرر أن يعرض "لايت يير" لأول مرة في 17 يونيو/حزيران 2022.

ليس مجرد لعبة

ويروي الفيلم الجديد أصل قصة "باظ" رائد الفضاء، وليس قصة اللعبة التي ظهرت في فيلم "حكاية لعبة" الأصلي لأول مرة عام 1995، إذ يبدو أن "وودي" كان مخطئا، وباظ لم يكن "مجرد لعبة".

وأوضح مخرج الفيلم أنجوس ماكلين لمجلة "إنترتينمنت ويكلي" (Entertainment Weekly) أن "الفيلم خيال علمي ملحمي مشوق عن شخصية باظ، حارس الفضاء، وسيكون الأمر أشبه بفيلم قد يشاهده آندي (الطفل صاحب الألعاب من فيلم حكاية لعبة)، وهو ما سيجعله يريد لعبة "باظ".

ويربط "باظ" رائد الفضاء من "لايت يير" وباظ اللعبة من "حكاية لعبة" بعض الأشياء، حيث يرتدي رائد الفضاء البدلة ذاتها التي كان يرتديها في اللعبة، كما أنه يردد الشعار الشهير ذاته "إلى اللانهائية وما بعدها".

Super Smash Bros Brawl vs. Super Smash Bros Ultimate be like:#Lightyear pic.twitter.com/meEToBH9iU — Spooky Frick 🎃(Commissions CLOSED)👻 (@FrickEpic) October 27, 2021

ومن المحتمل أن تظهر نسخة من "الإمبراطور زورج"، عدو باظ الشهير من "حكاية لعبة" في الفيلم الجديد، حسب ما نوه ماكلين، الذي أخرج أيضا فيلم ديزني الشهير "البحث عن دوري" (Finding Dory).

وتشبه أجواء الفيلم الجديد سلسلة أفلام "حرب النجوم" (Star Wars)، حيث يظهر بمشهد من المقطع الدعائي باظ وروبوت يختبئان خلف جذع شجرة منهار على كوكب ضبابي مجهول، وهو ما يشبه كوكب "دجوبة".

مغامرات باظ

ويروي "حكاية لعبة" الأصلي قصة الطفل أندي وألعابه التي تتضمن راعي البقر "وودي"، وهو المفضل لديه، ولعبته الشهيرة التي تفقد أجزاءها طوال الوقت "أستاذ بطاطس"، والديناصور الأخضر "ركس"، والكلب "سلنكي"، والخنزير الحصالة "هام"، حيث تتمتع هذه الألعاب بحياتهم الخاصة، ويتحركون ويتكلمون وقت غياب أندي.

وفي يوم ميلاد أندي يحصل على لعبة جديدة وهي رائد الفضاء "باظ" الذي يعتقد أنه حقيقي وليس مجرد لعبة، وتبدأ مغامراته مع باقي الألعاب، ويحاول "وودي" إقناعه بأن يكف عن حديثه عن أنه سينقذ العالم ويفاجئه بقوله "أنت مجرد لعبة، أنت لست باظ الحقيقي، يجب أن تفهم ذلك، أنت مجرد لعبة أطفال"، ولكن يبدو أننا سنقابل أخيرا باظ الحقيقي الذي يحاول أن ينقذ العالم.

وبعد النجاح الذي حققه الجزء الأول من الفيلم، تم إنتاج 3 أجزاء أخرى أعوام: 1999، و2010، و2019، وتضمنت الأفلام الجديدة المزيد من الشخصيات والأحداث المثيرة التي يقودها الأبطال الرئيسيون وودي وباظ، وحققت السلسلة كاملة أرباحا بلغت أكثر من 3 مليارات دولار حول العالم، وتحتل المرتبة العشرين في قائمة سلاسل الأفلام الأكثر ربحا في جميع أنحاء العالم، والمركز الرابع في قائمة أفلام الرسوم المتحركة.