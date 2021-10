بعد أن ظهر في سلسلة أفلام الرسوم المتحركة "حكاية لعبة" (Toy Story) لأول مرة قبل 26 عاما، أعلنت أستديوهات "بيكسار" (Pixar) للرسوم المتحركة وشركة "والت ديزني" الأميركية عن أحدث أفلامهما المتحركة بعنوان "لايت يير" (Lightyear) عن قصة رائد الفضاء لايت يير، أو المعروف في النسخة العربية باسم "باظ يطير"، قبل أن تستوحى منه اللعبة الشهيرة.

ونشرت بيكسار وديزني أول مقطع دعائي للفيلم عن قصة "باظ"، الذي بدأ للتو رحلته ليصبح رائد فضاء، ويؤدي صوته الممثل الأميركي الشهير كريس إيفانز، خلفا للممثل الأميركي تيم ألين الذي أدى صوت "باظ" في جميع أفلام "حكاية لعبة"، جنبا إلى جنب مع النجم الشهير توم هانكس الذي أدى صوت اللعبة "وودي".

وفي بيان صحفي عقب نشر المقطع الترويجي، قال إيفانز إن أداء صوت "باظ" كان "حلما أصبح حقيقة"، وأعرب عن حبه الشديد لأفلام الرسوم المتحركة، وأضاف "لا أصدق أنني سأكون جزءا من عائلة بيكسار وأعمل مع هؤلاء الفنانين الرائعين الذين يروون قصصا لا مثيل لها، فقد كانت مشاهدتهم وهم يعملون مثل السحر".

Animated movie were an enormous part of my childhood. They were my escape. My adventures. My dreams.

They were my first window into the magic of storytelling and performing.

To @pixar and @AngusMacLane:

‘Thank you’ doesn’t even come close❤️#Lightyear pic.twitter.com/DD1N7aYhKT

— Chris Evans (@ChrisEvans) October 27, 2021