حاز فيلم "سعاد" على جائزة التطوير بمهرجان "الجونة" السينمائي في دورته الثالثة، كما تم اختياره ليشارك بالدورة الافتراضية لمهرجان "كان" التي أقيمت عام 2020.

استقرت لجنة اختيار الفيلم المصري المشارك في مسابقة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي على فيلم "سعاد" (Souad) للمخرجة آيتن أمين والكاتب محمود عزت لينافس على جائزة أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية.

امتناع 9 أصوات

اختيار الفيلم جاء بإجمالي 13 صوتا، بينما اختارت 8 أصوات فيلم "كباتن الزعتري" وامتنعت 9 أصوات عن التصويت، حيث أثار اختيار الفيلم حالة من الجدل عقب إعلان الناقد مجدي الطيب -على صفحته في فيسبوك- عن امتناع 9 أصوات.

وكتب الطيب -المشارك ضمن اللجنة التي تضم سينمائيين وصحفيين ونقاد- "بعد امتناع 9 أعضاء عن التصويت وترشيح 8 أعضاء للفيلم الوثائقي "كباتن الزعتري" وتصويت 13 عضو لصالح فيلم "سعاد"، سيناريو محمود عزت مع المخرجة أيتن أمين، اختير فيلم "سعاد"؛ بواسطة اللجنة المشكلة من نقابة السينمائيين لاختيار الفيلم المصري المرشح لمسابقة أوسكار الفيلم الدولي، لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم دولي لعام 2021".

أزمة "عاش يا كابتن"

وحول الأزمة، أوضح المخرج عمر عبد العزيز -في مداخلة لبرنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب- أن اللجنة اختارت 3 أفلام للتصفية من بين 22 فيلما، والثلاثة من بينهم "سعاد" و"كباتن الزعتري" و"عاش يا كابتن"، واستطاع الفيلم الأخير أن يحصد أعلى الأصوات، قبل أن ترسل مخرجته مي زايد رسالة إلى اللجنة بأن فيلمها تم عرضه على الأوسكار العام الماضي للمنافسة كأفضل فيلم وثائقي ومن ثم لن يكون له الحق في المشاركة، فوجد المشاركون أنفسهم بين فيلمي كباتن الزعتري وسعاد، حيث تم اختيار فيلم "سعاد" لتصويره بداخل مصر بعكس كباتن الزعتري، فقام عدد من الحضور بالامتناع عن التصويت.

توقع الترشح

ورغم كواليس ترشح فيلم "سعاد"، فإن مخرجته آيتن أمين -التي تعود للسينما عقب غياب دام أكثر من 7 سنوات بعد أن قدمت فيلمها الروائي الأول "فيلا 69"- قالت -في تصريحات لها عقب إعلان فوز فيلمها- إنها كانت تعلم بأن فيلمها تم اختياره ضمن تصفية آخر 3 أفلام وكانت تتوقع أنه سيتم اختياره.

قصص واقعية

استعان مؤلف الفيلم محمود عزت بقصص واقعية كانت ترسل له عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وقع اختيار المخرجة على البطلتين "بسنت" و"بسملة"، ولم يكن هناك سيناريو محدد فكان الاعتماد على الارتجال. والفيلم حول فتاتين في سن المراهقة من محافظة في الدلتا (خارج القاهرة). كما اختارت آيتن أمين وجوه جديدة لم يسبق لها التمثيل لرغبتها في أن يكون هناك مصداقية وشعور بأن الفيلم وثائقي تسجيلي.

وتدور قصته حول "سعاد" ذات الـ19 عاما التي تعيش حياة متناقضة، فهي أمام أسرتها فتاة محافظة ومحجبة، ولكنها تعيش حياة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي.

من مهرجانات عالمية للأوسكار

فيلم "سعاد" إنتاج مشترك للتونسية درة بوشوشة ومحمد حفظي ومارك لطفي. حاز على جائزة التطوير بمهرجان "الجونة" السينمائي في دورته الثالثة، كما تم اختياره ليشارك في الدورة الافتراضية لمهرجان "كان" التي أقيمت في 2020، كما شارك في قسم البانوراما بمهرجان "برلين" السينمائي عام 2021، وحصلت بطلتاه "بسنت أحمد" و"بسملة الغايش" على جائزة في فئة التمثيل بالدورة الـ20 لمهرجان "تريبيكا" السينمائي الذي يقام في نيويورك، ومن المفترض أن يعرض في السينما المصرية حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل.