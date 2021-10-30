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سينما|فن|هند

"مرحبا بالأمير".. حشود هندية في استقبال نجل شاروخان بعد الإفراج عنه بكفالة مالية

معجبو نجم بوليود شاروخان يحملون ملصقًا خارج منزله بعد الإفراج عن ابنه الأكبر أريان خان بكفالة (رويترز)
عبد الله فرج
30/10/2021

وسط حشد جماهيري وإعلامي كبيرين، خرج الشاب الهندي أريان خان نجل نجم بوليود شاروخان من السجن صباح اليوم السبت، بعدما قضى 28 يومًا خلف القضبان، على خلفية تورطه في قضية حيازة مخدرات وتعاطيها.

وغادر أريان سجن "آرثر رود" في مومباي، في حين كان في انتظاره والده شاروخان بالسيارة وسط حضور إعلامي كبير.

كما احتشد العديد من معجبي شاروخان أمام منزله في مومباي، حاملين لافتات كتب على إحداها "كن قويًا يا أريان خان، مرحبًا بك في منزلك أيها الأمير أريان".

إطلاق سراح بكفالة

نال الشاب الهندي إطلاق سراح بكفالة بعدما تأجلت جلسة الاستماع الخاصة بطلب الإفراج عن الشاب منذ أيام، في حين كان محاميه يحاول خلال الجلسات الماضية إثبات أن مكتب مكافحة المخدرات ليس لديه دليل قوي ضد الشاب (23 عاما).

ولفت فريق الدفاع عن نجل الممثل شاروخان إلى أنه تم اعتقاله عن طريق الخطأ، وخضع للاحتجاز في السجن أكثر من 20 يوما من دون سبب. وزار شاروخان سجن "آرثر رود" في مومباى لرؤية ابنه مرة واحدة منذ نحو أسبوع، بعدما تم إلقاء القبض عليه في الثاني من الشهر الجاري في قضية تعاطي مخدرات.

حشود أمام منزل شاروخان في استقبال ابنه الأكبر أريان خان (رويترز)

ليس المتورط الوحيد

وكان أريان اعتقل مع 7 آخرين في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري في مومباي، بعد مداهمة شرطية لحفل على سفينة كانت متجهة إلى ولاية جوا المجاورة.

وذكر المكتب الهندي المركزي لمكافحة المخدرات أن "المتهم كان يتعاطى باستمرار مواد محظورة، وكان على اتصال بأشخاص في الخارج، يبدو أنهم جزء من عصابة تهريب المخدرات".

ويباشر مكتب مكافحة المخدرات (NCB) تحقيقاته مع 3 مشاهير آخرين يحتمل تورطهم في القضية نفسها مع أريان خان، منهم الممثلة الهندية "أنانيا باندي" التي تم التحفظ على حاسوبها الشخصي وهاتفين شخصيين، لمحاولة استرجاع بعض البيانات المحذوفة التي يظن المكتب أن لها علاقة بالقضية، كما نشر موقع "تايمز أوف إنديا" أنباء عن تسريب عدة محادثات واتساب بين نجل شاروخان والممثلة أنانيا باندي، يتفقان فيها على شراء المخدرات.

وقالت هيئة الدفاع عن أريان خان إنه "في وقت اعتقاله لم يكن بحوزته أي مخدرات، ولم يكن لديه ما يكفي من المال لشرائها، لذلك لا يوجد دليل لاتهامه بالإتجار بالمخدرات".

ورفض القضاء عدة مرات طلب الإفراج عن أريان بكفالة مالية حتى حصل الخميس الماضي على إطلاق سراح بكفالة، إلا أنه اضطر إلى قضاء ليلتين أخريين خلف القضبان لإتمام إجراءات الإفراج عنه رسميًّا.

المصدر : مواقع إلكترونية

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