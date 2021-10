وسط حشد جماهيري وإعلامي كبيرين، خرج الشاب الهندي أريان خان نجل نجم بوليود شاروخان من السجن صباح اليوم السبت، بعدما قضى 28 يومًا خلف القضبان، على خلفية تورطه في قضية حيازة مخدرات وتعاطيها.

وغادر أريان سجن "آرثر رود" في مومباي، في حين كان في انتظاره والده شاروخان بالسيارة وسط حضور إعلامي كبير.

Call it Tamasha or celebration.. this is what it is !! #AryanKhan’s welcome at Mannat. This is @iamsrk’s power. pic.twitter.com/cdBe8xuGRp

— Rohit Khilnani (@rohitkhilnani) October 30, 2021