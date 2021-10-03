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موسيقى وغناء|فن|مصر

ابتهال النقشبندي يتسبب في وقف مغني الراب مروان بابلو عن الغناء

وصفت نقابة المهن الموسيقية الفيديو بتناوله ألفاظا خرجت عن كل الأخلاق والتقاليد الحميدة وهو الأمر الذي أصاب المصريين بخيبة أمل.

مغني الراب المصري مروان بابلو (مواقع التواصل الاجتماعي)
مغني الراب المصري مروان بابلو (مواقع التواصل الاجتماعي)
إيمان محمد
3/10/2021-|آخر تحديث: 3/10/202111:42 AM (مكة المكرمة)

أصدرت نقابة المهن الموسيقية المصرية بيانا منعت فيه التعامل مع المطرب مروان بابلو بوصفه مغنيا للراب. وقالت النقابة في البيان إن بابلو ليس عضوا نقابيا، ولكنه كان يعمل بالحصول على تصريح اليوم الواحد، وقد تم إخطار الجهات المختصة والهيئات والمتعهدين بالقرار.

"مولاي إني ببابك"

وبررت النقابة قرارها بأنه جاء بعد أن تناول بابلو -في إحدى حفلاته- ابتهالا دينيا يحمل معاني روحانية وقيما سامية لدى المصريين، واستهان بهذا الدعاء (مولاي إني ببابك) بابتذال وأفرغه من محتواه الأخلاقي، وجعله كأنه عن ذات المؤدي، حسب النقابة، فضلا عن تناول الفيديو ألفاظا خرجت عن كل الأخلاق والتقاليد الحميدة وهو الأمر الذي أصاب المصريين بخيبة أمل.

ابتهال ديني تسبب في أزمة

وقد بدأت الأزمة في الحفل الغنائي الذي أحياه -أول أمس الجمعة- في مركز المنارة بالقاهرة الجديدة، وشاركه الغناء مغني الراب الفلسطيني "شب جديد" والذي قام بتغيير كلمات "مولاي إني ببابك" -وهو الدعاء الشهير للنقشبندي الذي لحنه بليغ حمدي- إلى "مروان إني ببابك" ويقصد مروان بابلو، وهو الأمر الذي استفز الجمهور.

وعلى تويتر غردت إحدى المتابعات تنتقد ما قام به "شب جديد":

بينما اتهم متابع آخر المغني شب جديد بـ"الإلحاد":

اعتذار

في المقابل، كتب مغني الراب مروان بابلو -عبر صفحته على إنستغرام في منشور- اعتذر خلاله عن أي خطأ حدث بالحفل، وكتب "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، توفيق ربنا كان السبب الأول في ما حدث، إحنا كنا Sold Out امبارح (نفدت تذاكر الحفل أمس).. وأعتذر عن أي أخطاء حدثت أمس".

أول حفل بعد الاعتزال

وكان بابلو قد عاد إلى الغناء بعد أن قرر الاعتزال في شهر مارس/آذار 2020، وقال لجمهوره وقتها -عبر صفحته على إنستغرام- لا تطلبوا مني العودة مجددا، أنا أتوب إلى الله حاليا، وأتمنى أن يتقبل الله توبتي، وطلب من جمهوره ومحبيه أيضا التوبة، مختتما حديثه بـ"وربنا يسامحني ويهديني ويثبتني ويغفر لي".

قبل أن يعود مؤخرا بأغنية "غابة"، وألبوم ضم 5 أغنيات منها "دون" و"كنترول" و"الحب فين" و"أتاري".

ومروان بابلو -رغم أنه من مواليد 1995- استطاع أن يصل لمكانة كبيرة في عالم الراب، حيث بدأ مشواره بغناء الراب وموسيقى "الهيب هوب" الحديثة على مسارح مصر قبل أن ينتقل للخارج أيضا، وعبر بأغنياته عن أفكار الشباب من أبناء جيله الذي استخدم كلمات أغنياته كحِكم في حياتهم اليومية.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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