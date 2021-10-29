Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
فن|عراق

بمشاركة عربية وأجنبية وحضور جماهيري واسع.. انطلاق مهرجان بابل الدولي بعد انقطاع دام 19 عاما

إلى جانب الفقرات الغنائية، يشهد المهرجان عرض الأزياء البابلي وفعاليات طيران شراعي ومناطيد وفعاليات ثقافية وأدبية وفنية، تستمر لمدة 5 أيام

المهرجان يستمر لمدة 5 أيام بمشاركة العديد من الدول العربية والأجنبية (رويترز)
قحطان جاسم جواد
29/10/2021

بابل- انطلق مساء أمس مهرجان بابل الدولي على مدرجات مدينة بابل الأثرية وسط العراق بمشاركة دولية وحضور جماهيري واسع، بعد انقطاع دام نحو 19 عاما بسبب الغزو الأميركي للبلاد عام 2003 وما تلاه من تدهور الأوضاع الأمنية.

ويستمر المهرجان لمدة 5 أيام، بمشاركة العديد من الدول العربية والأجنبية، أبرزها روسيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا ومصر وسوريا ولبنان والكويت.

ويشارك في المهرجان، الذي انطلقت فعالياته أول مرة عام 1987، مجموعة من المطربين العراقيين والعرب البارزين ومنهم هاني شاكر ونوال الزغبي وحاتم العراقي وحسام الرسام ورحمة رياض وشمس الكويتية وآخرون.

وإلى جانب الفقرات الغنائية، يشهد المهرجان عرض الأزياء البابلي وفعاليات طيران شراعي ومناطيد وفعاليات ثقافية وأدبية وفنية، تستمر لمدة 5 أيام.

جانب من أوبريت مزايا الشمس للتعبير عن مدى تقدم بابل وحضارتها العريقة (رويترز)

استهل المهرجان فعالياته بأوبريت "مزايا الشمس" لنخبة من نجوم الفن العراقي، أبرزهم سامي قفطان وآسيا كمال وإيناس طالب وكريم محسن وكاظم القريشي.

وأطلق الأوبريت تحية كبيرة إلى مدينة بابل التاريخ والحضارة، وعبر عن مدى تقدم بابل وحضارتها العريقة. ثم قدمت الفرقة الشعبية الهندية عروضها وسط ترحيب الجمهور.

وفي فقرة الغناء الانفرادي خلقت الفنانة الكويتية شمس جوا شاعريا مع جمهورها العراقي لولا إشكاليات الصوت. ومع ذلك تفاعل الجمهور معها كثيرا.

وحين صدح صوت المطرب المصري هاني شاكر بمجموعة من أجمل أغانية صمتت الأكف ليعلو صوت الطرب.

وحين جاء دور الفنان العراقي حاتم العراقي اهتزت أرضية المسرح من شدة التصفيق، فغنى مجموعة من أغانيه المعروفة (واحد يحب واحد، ويا طير يا مسافر لها، وأشوفك وين يا مهاجر وغيرها).

ويتضمن برنامج اليوم الجمعة ليلة بابلية على مسرح العرش تقدمها فرقة نقابة فناني بابل، في حين يحتضن المسرح البابلي عروض الفرق الشعبية الكردية والفلسطينية والسورية والروسية، ثم يقدم المطربون ماهر أحمد وصلاح حسن ونوال الزغبي وصلاتهم الغنائية.

أما اليوم الثالث فسيشهد المهرجان فعاليات على مسرح العرش لفرقة صربية والمطربة سوزان، إضافة إلى فعاليات فرقة الجوبي من الرمادي وفرقة الفنون الشعبية المصرية وحفلات غنائية للمطربين بسام مهدي وهالة القصير ورحمة رياض.

حفل افتتاح مهرجان بابل شهد حضورا جماهيريا واسعا ( رويترز)

أما اليوم الرابع فستشارك فرقة المقام العراقي وفرقة الأقليات للفنون الشعبية على مسرح العرش، في حين ستقدم على المسرح البابلي عروض الخشابة البصرية وفرقة الفنون اللبنانية والتركية، بالإضافة إلى المطربين أمل خضير وحميد منصور وأحمد شيبا وستار سعد. وسيكون مسك الختام يوم الاثنين بلوحات فنية للفرقة الوطنية الشعبية العراقية وفرقة الفنون الأرمينية، إضافة إلى المطربين حسام الرسام وفيفيان مراد اللبنانية والمطربة العراقية شذى حسون.

وتقام فعاليات المهرجان على المسرح البابلي الأثري، الذي يعود إلى حقبة الإسكندر المقدوني (356-323 قبل الميلاد) ويتسع لحوالي 3 آلاف شخص.

ويعود تاريخ مدينة بابل إلى نحو 4 آلاف عام، وتشتهر بالجنائن المعلقة الموجودة في قائمة عجائب الدنيا السبع القديمة، إلى جانب مسلة حمورابي، وأسد بابل.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

تستعد لعمل مسرحي فريد.. تعرف على مسيرة الفنانة العراقية ريام الجزائري

حققت الفنانة العراقية ريام الجزائري نجاحات لافتة في أعمالها الفنية التي قدمتها باللغتين العربية والسويدية، حيث ركزت في أعمالها السويدية على نصرة قضايا اللاجئين والأطفال والعديد من الأمور المجتمعية.

Published On 17/10/2021
Iraq's top singer Kazem al-Saher performs at the 49th International Carthage Festival late on August 8, 2013 in the landmark Roman amphitheatre of Carthage on the outskirts of Tunis. AFP PHOTO / FETHI BELAID (Photo by FETHI BELAID / AFP)

في ذكرى ميلاد كاظم الساهر.. تعرف على بداياته وسر تربعه على عرش الغناء العربي

على مدى عقود استطاع الفنان العراقي كاظم الساهر الحفاظ على الصدارة باعتباره أحد أبرز المطربين وأكثرهم شعبية في العالم العربي، وحاز على ألقاب عديدة، أبرزها “قيصر الغناء العربي” و”سفير الأغنية العراقية”.

Published On 12/9/2021
المزيد من فن

خسر معركته مع المرض.. رحيل الفنان الأردني جميل عواد أشرس مقاومي التطبيع

بمحتوى عائلي وأخلاقي.. “نوسا” فيلم كرتون إندونيسي يحطم أرقاما قياسية في دور العرض

FILM NUSSA

فيلم “أمّي أنا في المنزل”.. عندما تغدو غريزة الأمومة السلاح الوحيد

بعد أيام على بدء عرضه.. النقد اللاذع يشمل “سنونو العظمة”

الأكثر قراءة

هكذا تختار رغيف خبز صحي.. اترك الخرافات واعتمد على الحقائق

“عصا موسى” تهدّد أمن الجيش الإسرائيلي

مجموعة القراصنة تنشر صورا شخصية لوزير الدفاع بيني غانتس.-مصدرها جيش الاحتلال الاسرائيلي

الكشف عن مخطط لقلب نظام الحكم في فرنسا.. القضاء يتهم يمينيا متطرفا بتكوين عصابة إرهابية ذات امتداد واسع

دعوات في السودان لمظاهرات مليونية والجيش يكشف عن مفاوضات مع حمدوك لتشكيل حكومة جديدة