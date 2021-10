تعرض فيلم ريش للمخرج عمر الزهيري والفائز بجائزتين من مهرجان "كان" السينمائي إلى عدد كبير من الأزمات التي لا يتحملها فيلم واحد، بداية من خروج بعض من الممثلين في عرضه الأول بمهرجان الجونة مستائين، ثم تصريحات الممثل المصري شريف منير أن الفيلم مسيء لسمعة مصر لتصويره الطبقات الفقيرة بصورة قاسية للغاية، ليست موجودة على الحقيقة.

ومن هنا بدأ الترند، في التوازي ما بين جانب مؤيد للممثل وجانب آخر معارض له، فاز الفيلم بجائزة فرايتي بمهرجان الجونة، وتوقع له الجميع الفوز بجوائز أخرى، ولكن تلك القصة لم تكتب لها سطور النهاية بعد، فقبل ختام المهرجان تسرب فيلم ريش عبر عدد من المواقع المقرصنة، ليصبح في متناول الجمهور الذي كان يحكم على الترند من الخارج، وها هو الآن في قلب المعمعة ومعه المادة التي يمكنه عبرها إعطاء حكمه النهائي.

بعد تسريب الفيلم وعرضه بصورة واسعة على الجمهور المنجذب أساسًا بسبب الترند لمشاهدته بدأت موجة جديدة من ردود الأفعال السلبية على الفيلم والمعجبين به، مع وصفه بمصطلح دارج لدى المشاهدين، ولا سيما المصريين، وهو "فيلم مهرجانات".

ويطرح هذا سؤالًا ضروريًا، ما طبيعة فيلم المهرجانات؟ ولماذا يعتبر وصمة في جبين الأفلام أحيانا؟

فيلم المهرجانات كما هو واضح من اسمه فيلم يعرض في المهرجانات، سواء كانت تلك عالمية أو محلية، ولكن بالنسبة للبعض فإن فيلم المهرجانات هو مصطلح معاكس لما يقال عليه الأفلام التجارية أو بمعنى أصح الأفلام السائدة، وتوصم أفلام المهرجانات أنها معقدة، ومملة، لا يفهمها المشاهد العادي وليس معدة لتذوقه، بل للنقاد وصناع الأفلام الآخرين.

هذا التعريف مجحف للغاية ومخالف كذلك للحقيقة، فالكثير من الأفلام السينمائية التي حققت نجاحًا تجاريًا وشعبية لدى المشاهدين بمختلف اتجاهاتهم كانت أفلام مهرجانات أو عرضت في مهرجانات، مثل أفلام المخرج كوينتن تارنتينو، التي تُعرض في مهرجانات، وتفوز بجوائز ثم عرض تجاري ناجح للغاية، وآخرها فيلم "ذات مرة في هوليود" (Once upon a time in Hollywood) الذي عُرض في مهرجان كان السينمائي، ثم في عرضه التجاري تخطت إيرداته الـ300 مليون دولار، ومن أشهر أفلام المهرجانات التي حققت نجاحا شعبيا الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية "طفيلي" (Parasite) والذي حقق إيرادات 258 مليون دولار.

لذلك هذه التفرقة ليست واضحة مثلما يظن المشاهدون، ولكن في الحقيقة كلمة فيلم مهرجانات مع الوقت اكتسبت سمعة سيئة أكثر من كونها وصفًا، وأصبحت دليلا على أن الفيلم سقط من دائرة اهتمام المشاهدين.

الوصف الأكثر دقة واحترافية لكلمة "فيلم مهرجانات" هو فيلم ينتمي إلى السينما الفنية، والتي يمكن ترجمتها إلى الإنجليزية (Art House Films) والتي هي بالفعل عكس السينما التجارية والسائدة، فهي أعمال تنتج خارج حسابات السوق والتوزيع التقليدية، وبعيدًا عن الاستوديوهات أو الكيانات الاقتصادية الكبرى، ويطلق عليها كذلك السينما المستقلة، لأنها تعتمد بشكل كبير على جهود صناعها من مخرجين ومنتجين في البحث عن مصادر مالية لتمويل أفلامهم، عبر المنح من الهيئات والمهرجانات أو غيرها.

وهي أفلام ضعيفة الميزانية بطبيعة الحال، تستغني عن المؤثرات البصرية والممثلين المحترفين أصحاب الأجور الباهظة، والديكورات المبهرة بالفكرة التي تسعى لتقديمها، والممثلون فيها هواة على الأغلب، والتكنيك والفكر الفني لدى المخرج.

أيضًا تختلف السينما الفنية عن السائدة في التوزيع، فالسينما المستقلة تقدم بالفعل عروضها الأولى في مهرجانات، ثم في دور عرض محدودة وقليلة -في مصر على سبيل المثال دار عرض واحدة أو في اثنتين فقط- ثم تصبح متداولة بين أصدقاء المخرج ومعارفه، ومؤخرًا أصبح يتاح للأفلام سعيدة الحظ فرصة العرض في إحدى المنصات الإلكترونية.

وبالتالي نسبة وصول هذه الأفلام للمشاهد العادي ضئيلة للغاية، وعلى الأغلب لن يشاهدها إلا من يبحث عنها فقط، ولن تجدها على مواقع القرصنة الشهيرة أو شاشة التلفزيون، أو سينما مراكز التسوق العملاقة متعددة الشاشات، فعلى سبيل المثال فقط هذا الأسبوع عُرض الفيلم الفائز بجائزة السعفة الذهبية لهذا العام "تيتان" (Titane) ولكن لم يحقق نجاحا يذكر مع الجمهور، لأنه فيلم عكس الذوق السائد، يقدم أفكارا قد تكون غير مقبولة من المشاهد، فتم تجاهله، لكن دون الهجوم عليه.

