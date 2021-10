بعد تأجيل تكرر مرات عدة بسبب تفشي وباء كورونا وإغلاق دور العرض على فترات، أخيرا خرج الجزء الجديد من سلسلة أفلام "جيمس بوند" إلى النور، حاملا اسم "لا وقت للموت" (No Time To Die) وجاء من بطولة دانيال كريغ ورامي مالك وكريستوف والتز ولاشانا لينش.

بدأ عرض الفيلم في لندن 28 سبتمبر/أيلول الماضي، في حين صار متاحا في دور العرض العربية ومختلف الدول الأخرى في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري وإن تأجل طرحه في أستراليا إلى 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بسبب حالة الإغلاق التي تعيشها البلاد.

ولما كان دانيال غريغ قد أعلن أن هذا العمل هو مشاركته الأخيرة بصفته العميل السرّي البريطاني الشهير، وكانت السلسلة قد تضمنت 6 نجوم مختلفين جسّدوا الشخصية طوال 51 عاما، إليك تصنيفهم من الأسوأ إلى الأفضل وفقا لتقييمات النقاد، فهل ستتفقون معهم؟

بالمرتبة الأخيرة يأتي الممثل جورج لازنبي الذي قدّم الشخصية مرة واحدة فقط عام 1969 بفيلم "في الخدمة السرية لجلالة الملكة" (On Her Majesty’s Secret Service)، وذلك بعدما قرر النجم شون كونري ترك السلسلة.

ومع أن العمل حظي ببعض النجاح الجماهيري، فإن المقارنة بين لازنبي وكونري جاءت لمصلحة كونري الذي طالما اتسم بكاريزما طاغية تليق بشخصية مثل بوند، وذلك دفع المنتجين إلى الاستغناء عن لازنبي واللجوء إلى كونري مرة أخرى في 1971 ومن ثمّ البحث عن بديل آخر لاستكمال المشوار.

لا يمكن الحكم على الممثل روجر مور بالفشل في تقديم بوند على مدار 7 أفلام بداية من 1973 حتى 1985، فهذا الكم يعدّ رقما قياسيا في ذاته، كما أن الأفلام التي تمتعت بميزانية ضخمة جاء معظمها من إخراج جون غلان الذي يمتلك مهارة خاصة في التقاطه تفاصيل الفوضى الخلاقة التي تميزت بها أفلام السلسلة بالسبعينيات.

ومع أن مور قدم مغامرات شائقة لبوند، إذ قاتل التماسيح وسافر إلى الفضاء ونزع فتيل قنبلة نووية، إلا أن الأفلام لم تأت مترابطة أو تحظ بحبكة جيدة، ولم تظهر فيها شخصية بوند بالسمات المعتادة باعتباره رجلا مثيرا وحاذقا ويتسم بالغموض، وإنما ظهرت كشخصية مرحة ومسلية.

لذا وعلى الرغم مما حققته أفلام مور من نجاح ونسب مشاهدة مرتفعة وقت عرضها، فإنها ليست من الأعمال التي تتمتع بإقبال على إعادة مشاهدتها، مما يضع مور بالمرتبة قبل الأخيرة بهذه القائمة.

لم يقدم تيموثي دالتون سوى فيلمين فقط ضمن السلسلة هما "رخصة للقتل" (License to Kill) و"أضواء النهار الحية" (The Living Daylights)؛ وعلى ذلك يصنفان من بين الأكثر شعبية.

ومع أنهما لم يحققا نجاحا كبيرا سواء نقديا أو على مستوى الإيرادات، بل لم يكونا كافيين لصنع حالة من الترابط بين الجمهور والبطل، لكن يحسب لدالتون أنه أضفى بعدا إنسانيا على الشخصية، وصنع حلقة وصل بين نسخة بوند المنتمية للخيال العلمي والنسخة الأكثر حداثة التي قدمها بروسنان بعد ذلك.

ربما لا يكون بيرس بروسنان أفضل من قدم شخصية بوند على الشاشة، كذلك تراجع مستوى أفلامه إلى الخلف جزءا بعد آخر، لكن ذلك لا ينفي أنه نجح في نقل السلسلة بأكملها من خانة الأفلام البريطانية المشوقة إلى أعمال تتهافت عليها هوليود، وقد صنع ذلك من خلال الكاريزما والوسامة بالتزامن مع اللجوء إلى استخدام المؤثرات الخاصة بتوسع وحرفية أكبر، ومن ثمّ زادت شعبية أفلامه في التسعينيات وتضاعفت جماهيريتها، بخاصة أن بعض الحبكات كانت جذابة ومن أفضل ما قدم طوال الـ51 عاما، مثل فيلم " Golden Eye" (العين الذهبية)، ولعل أكثر ما ميز أفلام بروسنان كونها فتحت المجال لانضمام شخصيات جديدة ومؤثرة إلى السلسلة.

7 أفلام شارك فيها العالمي شون كونري مجسدا شخصية العميل السري البريطاني بين 1962 حتى 1983، وهي الأفلام التي لم تصنف أنها أفضل أجزاء السلسلة فحسب، وإنما وجد النقاد نسخته لـ"بوند" من أفضل الشخصيات في تاريخ السينما.

وبأسلوب السهل الممتنع نجح كونري في أن يمنح الشخصية كثيرا من السحر والجاذبية الخاصة رافعا سقف توقعات الجمهور إلى أقصاه، مما صعّب المنافسة على النجوم الذين جاؤوا بعده خاصة أن تجربته، بمعزل عن الآخرين، جاءت ناضجة ومكتملة وناجحة في جميع الأجزاء.

أخيرا مع دانيال كريغ الذي قدم بوند الأكثر دقة واكتمالا وكفاءة، فجاءت أفلامه مسلية وتشويقية والأهم أنها أكثر معاصرة، مما مكنه من إنقاذ السلسلة ماديا وجماهيريا وإعادتها للحياة، حتى إن الجزء الثالث الذي قدمه في 2012 وحمل اسم "سكايفول" (Skyfall) حصد إيرادات تخطّت حاجز المليار دولار، ليصبح الأكثر ربحا بالسلسلة حتى الآن، الأمر الذي يبرر احتلال كريغ المرتبة الأولى اليوم واعتباره الأفضل وفقا لآراء الجمهور والنقاد.

Incredible news: #SKYFALL has now taken £100,460,679 at the UK box office, the first film in box office history to cross the £100m mark!

— James Bond (@007) December 31, 2012