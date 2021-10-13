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فن|مصر

السيطرة على حريق بموقع مهرجان الجونة السينمائي قبل يوم من الافتتاح

تقام الدورة الخامسة للمهرجان في الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر/تشرين الأول، حيث تعرض أكثر من 80 فيلما، وتكرم الممثل والمخرج الفلسطيني محمد بكري والممثل المصري أحمد السقا.

الحريق نشب في الساحة الخارجية لمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة الذي يجري إعداده منذ عامين لاستضافة فعاليات المهرجان السينمائي (الصحافة المصرية)
13/10/2021

قالت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في مصر إن حريقا محدودا نشب ظهر اليوم الأربعاء في موقع افتتاح الدورة الخامسة التي تنطلق غدا الخميس.

وأضافت -في بيان وصل الجزيرة نسخة منه- أن قوات الحماية المدنية دفعت بعربات الإطفاء سريعا لتتم السيطرة بشكل كامل على الحريق دون وقوع أي إصابات، وأكدت أنه تم فتح تحقيق مفصل للوقوف على أسباب الحادث مع الاشتباه في حدوث تماس كهربائي.

ونشب الحريق في الساحة الخارجية لمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة الذي يجري إعداده منذ عامين لاستضافة فعاليات المهرجان السينمائي وأنشطة فنية أخرى. وبثت صفحات المهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا لرجل الأعمال سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة، قال فيه إن حفل الافتتاح سيقام في موعده.

وقال ساويرس "الحمد لله، مسرح الافتتاح لم يتأثر ولم تتضرر سوى منطقة الحفل الذي كان سيقام للضيوف بعد الافتتاح، ويجري العمل حاليا على إصلاحه وإعادته كما كان".

ويستقبل المهرجان كل عام آلاف الضيوف الذين يفدون من مصر وخارجها للمزج بين السياحة الشاطئية ومتابعة الأفلام السينمائية.

وتقام الدورة الخامسة في الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر/تشرين الأول، حيث تعرض أكثر من 80 فيلما وتكرم الممثل والمخرج الفلسطيني محمد بكري والممثل المصري أحمد السقا.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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