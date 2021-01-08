ينتهي زواجهما ولكن تجمعهما الجريمة.. آن هاثاواي وشيوتيل إيجيوفور في "مغلق"

أعلنت شبكة "إتش بي أو ماكس" (HBO Max) عن فيلمها القادم بعنوان "مغلق" (Locked Down) من بطولة آن هاثاواي الحاصلة على جائزة الأوسكار، وشيوتيل إيجيوفور البريطاني المرشح للجائزة ذاتها.

الأحداث كوميدية بنكهة إجرامية، والفيلم مستوحى من الحجر المنزلي الذي فرض نتيجة لانتشار فيروس كورونا منذ بداية عام 2020.

على وشك الانهيار

يجسد هاثاواي وإيجيوفور حالة زوجين يعيشان في لندن، وعلاقتهما على وشك الانهيار، ويصادف بداية فرض الحجر المنزلي مع وقت اتخاذهما قرار الانفصال، ولكنهما يقبلان اضطرارا البقاء مع بعضهما البعض في المنزل.

وتزداد علاقتهما سوءا مع اضطرارهما للبقاء معا طوال الوقت، فيظهر الزوج (باكستون) وهو يتحدث إلى أصدقائه ويخبرهم "نحن بخير" في حين تبدو زوجته (ليندا) في حالة انهيار عصبي خارج المنزل.

وبعدها يظهران في مشاجرة تبدو وكأنها مكبوتة منذ وقت طويل، وتتدهور الأمور مع شعور ليندا بالذنب الشديد بسبب اضطرارها إلى رفد بعض العاملين في فريقها خلال مكالمة فيديو، بناء على أمر مديرتها، ثم يظهر باكستون بعد أن فصل من وظيفته ويقول "لا يوجد لحياتي أي فائدة على الإطلاق".

شريكان في الجريمة

ومع تزايد الأوضاع سوءا، وتأجيج مشاعر الغضب والإحباط لدى الزوجين، انقلبت الأمور رأسا على عقب عندما خطرت لليندا فكرة إجرامية لتنفيس كل ما تشعر به، وهي الاستفادة من أحداث الفوضى التي سببتها الجائحة والتخطيط لسرقة جوهرة تقدر بقيمة 3 ملايين دولار من متجر "هارودز" (Harrods) الشهير.

ويظهر الزوجان خلال التخطيط لجريمتهما، ويقول باكستون لليندا بكل حماس "عش بشجاعة أو مت" ثم يظهران في المشهد التالي وهما يتسللان إلى المتجر محاولين تجاوز كل العقبات الأمنية للوصول إلى الجوهرة الثمينة.

وهنا اجتمعت ليندا وباكستون على هدف واحد، وتمكنت خطتهما المحفوفة بالمخاطر أن تساعدهما على تجاوز مشكلاتهما، والعمل معا في فرصة لا تأتي في العمر مرتين، لتكون بداية إعادة علاقتهما التي كانت على حافة الهاوية.

العمل وسط الجائحة

وعن تجربة العمل وسط انتشار جائحة كورونا، قالت هاثاواي لمجلة بيبول "كان الأمر مخيفا حقا أن أخلع قناعي يوميا من أجل التصوير، ولذلك أقدر حقا مدى التزام طاقم العمل بإجراءات السلامة، أنا ممتنة لهم للغاية".

وتحدثت عن شخصية ليندا التي تقوم بها، فقالت "كانت تمر بالكثير من الأحداث وتشعر بالتوتر الشديد لفترة طويلة، ولكن ما سببه الإغلاق من فوضى، سمح لها بالتخلص من هذا التوتر والتعامل بحقيقتها، إذ إنها في الأصل فوضوية، ومجنونة قليلا".

ووصفت بطلة فيلم "مغلق" العمل بأنه "كان طبيعيا جدا من ناحية، ومتوحشا للغاية من ناحية أخرى".

وهو من إخراج دوج ليمان، ومن ضمن أعماله المعروفة فيلم "السيد والسيدة سميث" (Mr. and Mrs. Smith) من بطولة براد بيت وأنجلينا جولي، وتتشابه أحداثه مع قصة "مغلق".

وكتب السيناريو ستيفن نايت، وهو مبتكر المسلسل البريطاني الشهير "بيكي بلايندرز" (Peaky Blinders) وعمل مع هاثاواي سابقا في فيلم "راحة نفسية" (Serenity).

ويشارك في البطولة الكوميديان ستيفن ميرشانت، ميندي كالينغ المعروفة لدورها بالمسلسل الكوميدي "ذا أوفيس" (The Office) والبريطانية لوسي بوينتون، الأميركية جازمين سيمون، الممثل الكوميدي بن ستيلر.

وبتعاون هاثاواي وكالينغ، وصفت مجلة "فالتشر" (Vulture) الفيلم بأنه بمثابة تكملة روحية لفيلم "أوشنز 8" (Ocean’s 8).

الفيلم من إنتاج شركة "وارنر بروس" (Warner Bros) بالتعاون مع استوديوهات "إيه جي سي" (AGC). ومن المقرر عرضه في 14 يناير/كانون الثاني المقبل، بعدما حصلت شبكة "إتش بي أو ماكس" على حقوق البث في جميع أنحاء العالم الشهر الماضي.