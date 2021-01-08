البث الحي
سينما|فن|العالم

ينتهي زواجهما ولكن تجمعهما الجريمة.. آن هاثاواي وشيوتيل إيجيوفور في "مغلق"

تدور أحداث "مغلق" الإجرامية بنكهة كوميدية (مواقع التواصل)
تدور أحداث "مغلق" الإجرامية بنكهة كوميدية (مواقع التواصل)
نهى سعد - الجزيرة نت
8/1/2021-|آخر تحديث: 8/1/202103:22 PM (مكة المكرمة)

أعلنت شبكة "إتش بي أو ماكس" (HBO Max) عن فيلمها القادم بعنوان "مغلق" (Locked Down) من بطولة آن هاثاواي الحاصلة على جائزة الأوسكار، وشيوتيل إيجيوفور البريطاني المرشح للجائزة ذاتها.

الأحداث كوميدية بنكهة إجرامية، والفيلم مستوحى من الحجر المنزلي الذي فرض نتيجة لانتشار فيروس كورونا منذ بداية عام 2020.

على وشك الانهيار

يجسد هاثاواي وإيجيوفور حالة زوجين يعيشان في لندن، وعلاقتهما على وشك الانهيار، ويصادف بداية فرض الحجر المنزلي مع وقت اتخاذهما قرار الانفصال، ولكنهما يقبلان اضطرارا البقاء مع بعضهما البعض في المنزل.

وتزداد علاقتهما سوءا مع اضطرارهما للبقاء معا طوال الوقت، فيظهر الزوج (باكستون) وهو يتحدث إلى أصدقائه ويخبرهم "نحن بخير" في حين تبدو زوجته (ليندا) في حالة انهيار عصبي خارج المنزل.

وبعدها يظهران في مشاجرة تبدو وكأنها مكبوتة منذ وقت طويل، وتتدهور الأمور مع شعور ليندا بالذنب الشديد بسبب اضطرارها إلى رفد بعض العاملين في فريقها خلال مكالمة فيديو، بناء على أمر مديرتها، ثم يظهر باكستون بعد أن فصل من وظيفته ويقول "لا يوجد لحياتي أي فائدة على الإطلاق".

شريكان في الجريمة

ومع تزايد الأوضاع سوءا، وتأجيج مشاعر الغضب والإحباط لدى الزوجين، انقلبت الأمور رأسا على عقب عندما خطرت لليندا فكرة إجرامية لتنفيس كل ما تشعر به، وهي الاستفادة من أحداث الفوضى التي سببتها الجائحة والتخطيط لسرقة جوهرة تقدر بقيمة 3 ملايين دولار من متجر "هارودز" (Harrods) الشهير.

ويظهر الزوجان خلال التخطيط لجريمتهما، ويقول باكستون لليندا بكل حماس "عش بشجاعة أو مت" ثم يظهران في المشهد التالي وهما يتسللان إلى المتجر محاولين تجاوز كل العقبات الأمنية للوصول إلى الجوهرة الثمينة.

وهنا اجتمعت ليندا وباكستون على هدف واحد، وتمكنت خطتهما المحفوفة بالمخاطر أن تساعدهما على تجاوز مشكلاتهما، والعمل معا في فرصة لا تأتي في العمر مرتين، لتكون بداية إعادة علاقتهما التي كانت على حافة الهاوية.

العمل وسط الجائحة

وعن تجربة العمل وسط انتشار جائحة كورونا، قالت هاثاواي لمجلة بيبول "كان الأمر مخيفا حقا أن أخلع قناعي يوميا من أجل التصوير، ولذلك أقدر حقا مدى التزام طاقم العمل بإجراءات السلامة، أنا ممتنة لهم للغاية".

وتحدثت عن شخصية ليندا التي تقوم بها، فقالت "كانت تمر بالكثير من الأحداث وتشعر بالتوتر الشديد لفترة طويلة، ولكن ما سببه الإغلاق من فوضى، سمح لها بالتخلص من هذا التوتر والتعامل بحقيقتها، إذ إنها في الأصل فوضوية، ومجنونة قليلا".

ووصفت بطلة فيلم "مغلق" العمل بأنه "كان طبيعيا جدا من ناحية، ومتوحشا للغاية من ناحية أخرى".

وهو من إخراج دوج ليمان، ومن ضمن أعماله المعروفة فيلم "السيد والسيدة سميث" (Mr. and Mrs. Smith) من بطولة براد بيت وأنجلينا جولي، وتتشابه أحداثه مع قصة "مغلق".

وكتب السيناريو ستيفن نايت، وهو مبتكر المسلسل البريطاني الشهير "بيكي بلايندرز" (Peaky Blinders) وعمل مع هاثاواي سابقا في فيلم "راحة نفسية" (Serenity).

ويشارك في البطولة الكوميديان ستيفن ميرشانت، ميندي كالينغ المعروفة لدورها بالمسلسل الكوميدي "ذا أوفيس" (The Office) والبريطانية لوسي بوينتون، الأميركية جازمين سيمون، الممثل الكوميدي بن ستيلر.

وبتعاون هاثاواي وكالينغ، وصفت مجلة "فالتشر" (Vulture) الفيلم بأنه بمثابة تكملة روحية لفيلم "أوشنز 8" (Ocean’s 8).

الفيلم من إنتاج شركة "وارنر بروس" (Warner Bros) بالتعاون مع استوديوهات "إيه جي سي" (AGC). ومن المقرر عرضه في 14 يناير/كانون الثاني المقبل، بعدما حصلت شبكة "إتش بي أو ماكس" على حقوق البث في جميع أنحاء العالم الشهر الماضي.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

المزيد من سينما

7 عروض تحبس الأنفاس.. أفلام الرعب على قائمة انتظار العرض في 2021

لا تزال شخصيات فيلم "كاندي مان" مثيرة للرعب حتى اليوم (مواقع التواصل)

دراما تروي الروح.. 4 أفلام تستحق الانتظار في يناير 2021

فيلم "لا تخبر أحدا" درامي مثير، من إنتاج أميركي، بطولة فيون وايتهيد (مواقع التواصل الاجتماعي)

هل تحبون السينما؟ إليكم أفلام 2021 الأكثر انتظارا

فيلم "كثيب" مقتبس عن رواية بالاسم نفسه أصدرها فرانك هربرت في 1965 وفاز عنها بجائزة "هوغو" (مواقع التواصل الاجتماعي)

في نهاية عام ثقيل.. استمتعوا بما وفرته نتفليكس من أفلام "رأس السنة"

فيلم "هوليديت" ينتمي لفئة الكوميديا الرومانسية التي اعتدنا مشاهدتها في التسعينيات (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

فيديو سجله تحت ضغوط إدارته.. ترامب يتنصل من أحداث الكونغرس ووزراؤه ناقشوا عزله

ترامب يواجه دعوات متصاعدة لمساءلته وعزله (الأوروبية-أرشيف)

حدث مفاجئ أعلى القطب الشمالي قد يسبب موجة برد قارس خلال أسابيع

موجة طقس شديد البرودة قد تضرب أوروبا وأميركا الشمالية وتصل شمالي العالم العربي (بيكسابي)

زارها قائد الحرس الثوري.. إيران تبث صورا لقاعدة صواريخ تحت الأرض قرب مياه الخليج

اللواء سلامي يزور القاعدة مع قادة بحرية الحرس الثوري (رويترز)

مقتحمو الكونغرس.. من هي "براود بويز"؟ ولماذا يؤمن أعضاؤها بترامب؟

اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس خلف مقتل 4 أشخاص وتخريب ممتلكات (الفرنسية/غيتي)