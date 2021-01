ضد الجليد.. عودة نجوم صراع العروش وبيكي بلايندرز على نتفليكس

أعلنت شبكة نتفليكس انتهاء تصوير الفيلم الروائي "ضد الجليد" (against the ice) الذي يتألق فيه اثنان من أبطال أنجح المسلسلات السنوات العشر الأخيرة: نيكولاج كوستر أحد أبطال مسلسل صراع العروش (Game Of Thrones) وجو كول من مسلسل "بيكي بلايندرز" (Peaky Blinders). والفيلم من إخراج الدانماركي بيتر فلينت.

وحسب موقع نتفليكس، تعاون كوستر على تحويل الرواية الدانماركية الأصلية "اثنان ضد الجليد" (Two Against the Ice) إلى سيناريو مع جو ديريك. وتشمل مجموعة الممثلين الإضافيين تشارلز دانس من مسلسل "لعبة العروش". وسيصدر "ضد الجليد" بالإنجليزية عالميًا على نتفليكس عام 2021، دون إعلان موعد محدد.

قصة الفيلم

الفيلم مستوحى من رواية مغامرة درامية تحمل الاسم نفسه تقريبا "اثنان ضد الجليد" التي نشرت أول مرة باللغة الدانماركية عام 1955 للكاتب والمستكشف إيجنار ميكيلس، وهي مأخوذة من قصة حياة المؤلف.

وهي رواية كلاسيكية عن المحاربة من أجل البقاء على قيد الحياة والصداقة القوية في ظل الظروف الصعبة، ورغم أن شخصية ميكيلس غير معروفة، فإن دوره شديد الأهمية في تاريخ استكشاف القطب الشمالي وجزيرة غرينلاند (الأرض الخضراء) التي تعدّ أكبر جزر العالم، وهي المكان الذي تقع فيه أحداث الفيلم.

ويسرد الفيلم رحلة ميكيلس الاستكشافية لرسم خريطة الساحل الشمالي الشرقي للجزيرة واستعادة سجلات مفقودة، وذلك أثناء بعثة دانماركية بقيادته، فيحدث ما لا يتوقعه هو وفريقه، وتُحاصَر سفينته الخشبية في الجليد، فيكمل رحلته الاستكشافية مع إيفرسن أحد أفراد البعثة ويتركون الفريق في جزيرة.

ينجح ميكيلس وإيفرسن في مهمتهما بعد رحلات طويلة بالزلاجات الخطرة، وحين يعودان يجدان الفريق قد اختفى وهجر الجزيرة تاركا وراءه بعض الأخشاب والمعدات فقط، فلا طعام ولا مكان للمبيت، فيمضي الاثنان وقتا طويلا في أقسى الظروف، ويواجهان كثيرا من التحديات من جوع شديد وإرهاق وهجوم للدب القطبي.

وفضلا عن قصته الرائعة، فقد اختير طاقم عمل الفيلم بعناية مما يشجع على مشاهدته ورؤية هذه المجموعة معًا بعد رؤيتهم في أدوار مهمة كانت السبب الرئيس في نجاحهم وشهرتهم عالميًا.

كوستر أو جيمي لانستر كما نذكر اسمه من "صراع العروش" كان عضوا بفريق التمثيل الرئيسي من الموسم الثاني وحتى السادس من المسلسل، وأدّى دورا محوريا. ومع أن شخصيته ضعيفة أمام ما يحب لكن الجميع أحبه لشجاعته في كثير من المواقف.

ومن فريق التمثيل أيضا تشارلز دانس أو تايوين لانستر درع لانيسبورت-حاكم الغرب، ووالد جيمي لانستر، وكان هذا الدور المميز هو بدايته في التمثيل، وأدّى دانس دور حاكم الغرب حتى الموسم الخامس.

وما يجعل الفيلم مشوقا هو اختيار جو كول بطل مسلسل الجريمة "بيكي بلايندرز" بطلا رئيسيا، إذ أدّى دور جون شيلبي ثالث أصغر أشقاء شيلبي، وكان جنديًا في سلاح الفرسان بالحرب العالمية الأولى، ومثّل كول هذا الدور حتى الموسم الرابع، واستمر المسلسل إلى الموسم الخامس. كما أدّى دورًا في حلقة الموسم الرابع من مسلسل "المرآة السوداء" (Black Mirror) ونال ترشيحا لأفضل ممثل عن دوره في تقمص شخصية بيلي مور في فيلم "صلاة قبل الفجر" (A Prayer Before Dawn).