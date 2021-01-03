البث الحي
فن|العالم

هل أحببتم الفيلم الإيطالي "غرباء بالكامل"؟.. تعرفوا إلى أبطال نسخته العربية

الفيلم الإيطالي حقق نجاحا جماهيريا ونقديا هائلا فقد بلغت إيراداته نحو 32 مليون دولار (مواقع التواصل الاجتماعي)
الفيلم الإيطالي حقق نجاحا جماهيريا ونقديا هائلا فقد بلغت إيراداته نحو 32 مليون دولار (مواقع التواصل الاجتماعي)
ريتا فؤاد - الجزيرة نت
3/1/2021

أخيرا وبعد تأجيل طويل وتأخير بسبب كورونا، أعلن المنتج محمد حفظي نيته بدء تصوير النسخة العربية من الفيلم الإيطالي "غرباء بالكامل" (Perfect Strangers) في لبنان، فبراير/شباط المقبل، على أن يُطرح العمل عبر منصة نتفليكس فور الانتهاء منه.

واختيرت للبطولة مجموعة من أشهر الممثلين العرب خاصة أن الإنتاج مشترك مصري-لبناني، وعلى رأس هؤلاء النجوم جاءت الممثلة المصرية منى زكي، والممثل الأردني إياد نصار، والممثلان اللبنانيان نادين لبكي وعادل كرم.

الثورة اللبنانية في السينما

يحكي العمل قصة 7 من الأصدقاء يجتمعون على العشاء في منزل زوجين منهما، وهناك يقررون ممارسة لعبة قد تبدو للوهلة الأولى عادية، إلا أنها سرعان ما تتحول إلى قنبلة موقوتة تنفجر بوجه شخص تلو الآخر مع مرور الأحداث.

هذه اللعبة ليست سوى وضع كل الهواتف المحمولة على الطاولة ومشاركة الجميع محتوى أي مكالمة أو رسالة نصية تصل أيًا منهم طوال وقت العشاء.

الأمر يبدأ كوميديا قبل أن يتحول إلى كارثة محققة ويتسبب في فضح أسرار لا يعرفها أحد عن الآخر حتى الأزواج، وكشف بعض الألاعيب والأكاذيب غير المتوقعة، موضحا مدى هشاشة العلاقات التي ظنها أصحابها حقيقية وباقية، وهو ما يهدد بدوره استمراريتها.

وقد استغل صناع النسخة المصرية من الفيلم الأوضاع الحالية لإثراء العمل وتمريرها عن طريق الحبكة، فالأحداث هنا وإن تشابهت مع القصة الأصلية، إلا أنها تدور في أثناء الثورة اللبنانية والاحتجاجات المدنية التي اندلعت في لبنان بدءا من أكتوبر/تشرين الأول 2019، وفي ظل تفشي جائحة كورونا التي فرضت على الجميع التزام العزل المنزلي ولقاء المقربين في أضيق الحدود والمكوث بين جدران البيوت على أمل أن يقي ذلك الناس شر العدوى.

إعادة الإنتاج

يذكر أن العمل مقتبس من الفيلم الإيطالي "غرباء بالكامل" (Perfetti sconosciuti) وهو عمل درامي-كوميدي أنتج عام 2016، وأخرجه المخرج الإيطالي باولو جينوفيزي، وحقق آنذاك نجاحا جماهيريا ونقديا هائلا، فقد بلغت إيراداته نحو 32 مليون دولار ومنحه الجمهور تقييما بلغ 7.8 نقاط على موقع "آي إم دي بي" (IMDb) الفني، وحاز العمل جوائز عدة، منها جائزة أفضل سيناريو بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجائزة ديفيد دي دوناتيلو في فئة أفضل فيلم.

غير أن نجاح الفيلم لم يقف عند هذا الحد بل تضخم بشدة، إذ لفتت القصة لحداثتها كثيرا من المنتجين من مختلف الدول حول العالم، إلى الدرجة التي جعلتهم يتحمسون لإعادة إنتاجها.

ومن بين هذه الدول أميركا وإسبانيا وفرنسا، وألمانيا والهند والمكسيك، وتركيا وكوريا الجنوبية، وكذلك بعض الدول العربية مثل قطر ومصر.

ومع بلوغ عدد النسخ التي أعيد إنتاجها 18 نسخة، دخل الفيلم موسوعة غينيس للأرقام القياسية في يوليو/تموز 2019 بوصفه الفيلم الذي أعيد إنتاجه بالمعدل الأعلى في تاريخ السينما على الإطلاق.

ولعل أشهر النسخ التي قدمت بالفعل حتى الآن: الفيلم الفرنسي (Le jeu)، والألماني (Das perfekte Geheimnis)، والكوري (Intimate Strangers)، والإسباني (Perfectos desconocidos).

والمثير للتأمل أن النسخ على تنوعها استطاعت تحقيق نسب عالية من المشاهدة وجني كثير من الأرباح، ليبلغ إجمالي إيرادات النسخ كافة حتى الآن 280 مليون دولار، مع أنها لم تقدم جديدا وإنما القصة ذاتها التي سبق أن شاهدها الجمهور بالفعل في العمل الإيطالي، بل تكاد تكون بالحوار نفسه.

العيب القاتل

ومع كل النجاح الذي حظي به العمل، واستمتاع الجمهور بالحبكة التي وجدوها مثيرة ومشوقة والأهم أنها شديدة الذكاء والمعاصرة، ووصفها النقاد بأنها الأكثر قابلية للتكيف عالميا، إلا أن ذلك لا ينفي أن نهاية القصة جاءت شديدة الشبه ومكررة، مما خيب آمال المشاهدين.

والغريب أن الأفلام التي أعيد إنتاجها اختارت التزام النهاية السيئة نفسها ولم تغير أيا من تفاصيلها، الأمر الذي بدا نسخة تلو أخرى، سخيفا وغير مفهوم. تُرى هل يتجرأ صناع النسخة العربية على تغيير النهاية ومفاجأة الجمهور؟

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

المزيد من فن

"امحوا أسماءنا".. أغنية عن العنف المنزلي تكسر المحرمات في الصين

المغنية الصينية تان ويوي أثناد غناء أحدث أغنياتها (اسم مستعار) حول العنف المنزلي في الصين (غيتي)

رثاء يليق بتاريخ حاتم علي.. الفنانون ينعون الأب والابن والأستاذ

الفنان تيم حسن (يمين) أثناء تشييع جثمان المخرج السوري حاتم علي في دمشق (الأوروبية)

لا وجود للشيطان.. كيف تصنع فيلما شاعريا عن الإعدام؟

نجح المخرج روسولوف في فضح المعاناة التي يعيشها البشر العاديون بسبب سطوة السلطة (مواقع التواصل الاجتماعي)

أثار ضجة بعد مسلسل "الجماعة".. رحيل الكاتب المصري وحيد حامد عن 77 عاما

وفاة الكاتب والسيناريست المصري وحيد حامد، عن عمر يناهز الـ77 عاما (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

مكالمة مسربة مدتها ساعة.. ترامب يضغط على سكرتير ولاية جورجيا لإيجاد أصوات لقلب نتيجة الانتخابات

ترامب يصر على أن الانتخابات شابها تزوير وأنها "سرقت" منه (الأوروبية)

شاهد.. طائرة شحن تركية تهبط اضطراريا بإسطنبول بعد اصطدامها بسرب من الطيور

طائرة الشحن التركية هبطت اضطراريا بعد اصطدامها بسرب من الطيور (الجزيرة)

هذا هو الرابط العجيب بين النوم و"كوفيد-19″!

زائر السودان الغامض.. كويكب مجهول يحتوي على بلورات مائية نادرة

كشف التحليل الطيفي للنيزك عن شكل نادر للغاية من البلورات المائية يعرف باسم أمفيبول (معهد ساوث ويست للأبحاث)