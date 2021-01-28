وفاة موفق الخاني.. صاحب أقدم برنامج علمي في العالم

بعد معاناة مريرة مع المرض، توفي المذيع السوري المعروف موفق الخاني، مقدّم برنامج "من الألف إلى الياء" عن عمر ناهز 99 عاما.

ويعتبر الخاني أحد أقدم المذيعين عمرا وخبرة، إذ عمل في مجال التقديم الإذاعي والتلفزيوني لنحو 60 سنة، كذلك كان له دور بارز في التأسيس للطيران الحربي والمدني في سوريا.

البداية من الطيران الحربي

ولد الخاني في دمشق عام 1922 حيث أمضى طفولته، وعندما بلغ 16 سنة التحق بمدرسة الطيران في لبنان ليتخرج منها بشهادة ميكانيكا الطيران عام 1942، وعقب تخرّجه التحق بقوات الجيش الفرنسي، وساهم في إصلاح طائرات مطار المزة العسكري وتأسيس سلاح الطيران الحربي السوري، وفي عام 1946 تسلم هو ورفاقه المطار بعد جلاء القوات الفرنسية.

شارك الخاني في حرب 1948 ضمن سلاح الجو، وأثناء ذلك شارك في تجهيز مطار الضمير العسكري، ليصبح في أوائل الخمسينيات برتبة ملازم ويقوم بتأسيس سرب النقل في سلاح الطيران الذي ضم حينها طائرتين سعة كل واحدة 26 راكبا.

في عام 1950، أسس شركة الطيران السورية، وتولى إدارتها لمدة 5 سنوات، ثم أسس نادي الطيران الشراعي عام 1954. والتحق بدورة أركان حرب خلال فترة الوحدة بين سوريا ومصر، وتخرج منها برتبة عقيد ركن طيار، قبل أن يُسرّح من الخدمة عام 1963.

نال الخاني العديد من الأوسمة والتكريمات، أهمها وسام الاستحقاق السوري لمشاركته في حرب 1948، وحصل على ثناء خاص من رئيس هيئة الأركان السورية "رئيس الجمهورية" عام 1954، ووسام الوحدة عام 1958 من عبد الحكيم عامر، كما نال وسام الشرف من ملك كمبوديا عام 1960، وشهادة قائد الفرقة الجويّة للجمهوريّة العربيّة المتحدة أثناء الوحدة عام 1960، والتي عُدّلت إلى شهادة دكتوراه في العلوم العسكرية، وحصل على دبلوم بول تيسانديير الصادر عن اتحاد الطيران الرياضي العالمي عام 1963 باعتباره رجل الطيران في سوريا.

من الطيران إلى الإذاعة

بدأ الخاني طريقه الإذاعي أواخر الخمسينيات، إذ بدأ تقديم البرامج العلمية على الإذاعة السورية، ثم انضم إلى التلفزيون السوري بعد تأسيسه بعامين ليقدم برنامجا أسبوعيا أطلق عليه "مجلة العلوم".

عام 1963 أطلق برنامجه الشهير "من الألف إلى الياء" الذي كان يعرض مساء كل خميس قبل نشرة الأخبار الرئيسية، واستمر في تقديمه قرابة 42 عاما، وتخطى عدد حلقاته الألفين.

ويعد "من الألف إلى الياء" أقدم برنامج تلفزيوني علمي في العالم، وقد حظي بصيت واسع لدى السوريين بعدما استطاع كسر الرتابة والروتين اللذين كانا يخيمان على التلفزيون آنذاك، وأدخل أفكاره الثقافية إلى بيوت الناس من مختلف الشرائح والأعمار.

أثناء عرض برنامجه، تسلم الخاني إدارة المؤسسة العامة للسينما بين عامي 1965 و1969، وعين مستشارا لدى وزارة السياحة لمدة 5 سنوات بين عامي 1980 و1985.

في عام 1992، ألّف كتاب "من الألف إلى الياء"، وكرّمه المجلس الأعلى للعلوم، بالإضافة إلى وزارات الإعلام والسياحة والصحة والثقافة والنفط وغيرها.

إضافة إلى ذلك، أخرج الخاني عددا من الأفلام الوثائقيّة عن سلاح الطيران السوري، ومؤسسة مياه عين الفيجة، وصناعة النفط في سوريا، والمعادن والفوسفات والملح الصخري، ومجالات علمية أخرى.