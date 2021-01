تذكروا النازحين السوريين في أشد ليالي الشتاء.. فنانون سوريون يلطخون وجوههم بالطين

"تخيل أنك لاجئ.. تخيل أن تعيش في الوحل لمدة 10 سنوات.. في أحلك الظروف"، رسالة مؤثرة قدمها الفنان السوري العالمي جهاد عبده عبر صفحته الشخصية على تويتر، يطلب فيها من كل أب أن يتذكر وهو يطعم أولاده أن هناك نازحين سوريين، لا يملكون سوى مسح الطين من على وجوه صغارهم، في مخيمات أغرقتها الأمطار، واقتلعتها الرياح، والليلة تكسوها الثلوج.

The #syrianrefugees live in dire circumstances in #syria and in the neighboring Countries. They have to go through unbareable climate, hunger and lack of education for 10 years.#muddy_camps #whitehelmets pic.twitter.com/iJCPbiLulN

