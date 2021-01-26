خسائر كورونا تطارد موسم الدراما.. النجوم ينسحبون من المسلسلات الرمضانية

رغم تفشي جائحة كورونا العام الماضي، فإن ذلك لم يمنع صنّاع الدراما الرمضانية من استكمال التصوير وعرض المسلسلات في مواعيدها، ولم يتأثر من الأعمال المنتظرة وقتئذ سوى عدد قليل، أشهرها مسلسلان للشركة المنتجة "آي سي ميديا" التي قررت آخر لحظة إنقاذ الموقف وتقديمهما على جزئين، مكتفية بعرض ما صُوِّر قبل كورونا في رمضان 2020، واستكمال البقية لاحقا.

الأول كان المسلسل اللبناني "النحّات" من بطولة باسل خياط وأمل بوشوشة وندى أبو فرحات و‌إيلي متري، وعُرض منه 15 حلقة، وهو حبكة غير تقليدية جمعت بين الإثارة والتشويق، مما ساعده على تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة.

أما الثاني فهو المسلسل السوري "الساحر" الذي أسندت بطولته إلى عابد فهد وستيفاني صليبا، وصدر منه 17 حلقة نالت إعجاب المشاهدين أيضا.

تأخير إلى أجل غير مسمى

مع إعلان مسلسلات رمضان 2021، فوجئ الجمهور بصمت الشركة المنتجة وعدم الإفصاح عن مصير الأجزاء المتبقية، وعند سؤال المخرج السوري عامر فهد صانع مسلسل "الساحر"، صرح قائلا إن "فكرة استكمال العمل قائمة وهناك نية لدى الشركة المنتجة، لكن من الصعب تصوير (الساحر) في الوقت الحالي كون الأوضاع لا تسمح بذلك ومن ثمّ بات عرضه في موسم رمضان 2021 شبه مستحيل".

وإن كان هذا الوضع العام قد يبدو للبعض مماثلًا من حيث ظروف التصوير والقلق، لكن حقيقة المسألة مختلفة تمامًا، فالعام الماضي قبل انتشار الفيروس كان كثير من مشاهد المسلسلات الرمضانية قد صوّر بالفعل، فضلا عن أن معدل انتشار العدوى كان في بدايته خاصة أن ذلك جاء مصحوبا بالحجر المنزلي شبه الإجباري وتحول معظم الأشغال إلى منزلية بما فيها التعليم.

أما هذا العام، فالعالم بأكمله يشهد معدلات انتشار أكبر سواء في أعداد الإصابات أو الوفيات، وهو ما اتسع ليشمل بعض العاملين في المجال الفني نفسه.

فمن بين الراحلين خسر الفن من الممثلين المصريين رجاء الجداوي وهادي الجيار، كذلك توفي الممثل السوري طوني موسى بطل مسلسل "أولاد الحارة"، وغيرهم.

وهو ما أتى مصحوبا بأعداد كبيرة من الإصابات لنجوم الدراما الرمضانية بالفيروس، خاصة بعد فعاليات مهرجان "الجونة" السينمائي، ومن بين المصابين: يسرا وآسر ياسين وأمير كرارة وبسمة وإيمان العاصي ومحمد الشرنوبي، وهو ما أدى بدوره إلى تعطيل تصوير الأعمال الدرامية التي يشارك فيها هؤلاء النجوم.

ولأن الأمر خرج من دائرة ما يحدث للآخرين فقط، ومع تفاوت درجات الإصابة وفشل البعض في المقاومة، فإن القلق زاد لدى كثيرين، في حين عادت بعض الدول إلى ممارسة الإغلاق حماية لمواطنيها، وهو ما نتج عنه بالتبعية خروج بعض الفنانين من السباق الرمضاني هذا العام.

الخروج من الظل

وقبل 10 أيام بدأ تصوير مسلسل "ظل" في بيروت من أجل عرضه في رمضان 2021، وهو دراما اجتماعية في إطار تشويقي، سيناريو وحوار ​زهير رامي الملا​ وإخراج ​محمد خياري​، وبطولة باسل خياط ويوسف الخال وغسان مسعود، وتتمحور حبكته حول رجل حياته مُتخمة بالأسرار والمغامرات، يُقرر استغلال ذلك في سبيل التلاعب بحياة المحيطين به.

تأجيل عرض مسلسل ظل للملك باسل خياط #باسل_خياط لبعد رمضان

المهم الله يحمييك ويحفظك من كل شر وسوء ملكنا الفنان العظيم باسل خياط♥️♥️♥️🙏🙏🙏🙏@BasselKhayyat#باسل_الخياط https://t.co/Jlgcpifslz — Basselkhaiat_lover (@Doha26773137) January 25, 2021

غير أن إغلاق البلاد الناتج عن تضاعف أعداد مصابي كورونا، دفع شركة الإنتاج "ميديا ريفولوشن 7" (Media Revolution 7) إلى إعلان توقف التصوير مؤقتا في البداية، قبل اضطرارها إلى إيقافه تماما وإلغاء عقود البيع للمحطات العربية المتفق معها، إيمانا بأن الخسارة القريبة القليلة أفضل من خسارة فادحة بعد فوات الآوان.

وهو ما أعاد باسل خياط إلى الخانة صفر مرة أخرى، فمن جهة تأجل مسلسل "ظل" إلى وقت لاحق، ومن جهة أخرى لا يزال مصير الجزء الثاني من مسلسل "النحات" مجهولا، مما جعل باسل يعود إلى دبي لممارسة حياته العائلية مع أسرته.

انسحاب من الدراما

الممثلة ياسمين صبري من بين الممثلين الذين أعلنوا انسحابهم من دراما 2021، إذ صرحت -لصحف محلية- باتخاذها قرار الخروج من السباق الرمضاني بعد بحثها مطولا بين المشروعات التي قدمت إليها عن عمل مناسب للعودة من خلاله إلى جمهورها، وفشلها في إيجاد شيء ما مناسب على أمل أن تعود إلى متابعيها في رمضان 2022، وإن كان ذلك لن يمنعها أن تحاول العثور على عمل سينمائي لائق لتقديمه هذا العام.

مسلسل فرصه ثانيه بتحسه زي أحلام نومة العصر يا ريت المؤلف ما يألف مره ثانيه 🙂 — Rafeef 🎨 (@AlmomaniRafeef) May 12, 2020

يذكر أن آخر ما قدمته ياسمين صبري كان مسلسل "فرصة ثانية" الذي خاضت فيه ثاني بطولاتها المطلقة رمضان 2020، ومع أن العمل حقق نسب مشاهدة مرتفعة، إلا أن ذلك لم يكن إلا لحرص الجمهور على مشاهدته للسخرية منه يوميا على منصات التواصل الاجتماعي.

العائلة تأتي أولا

أما الممثل التونسي ظافر العابدين، فأعلن عدم رغبته في خوض السباق الرمضاني لعام 2021 رغم كثرة المشروعات الفنية والسيناريوهات التي عرضت عليه، وهو ما أرجعه إلى رغبته في قضاء وقت كاف وحميمي مع أسرته بعد انشغاله عنهم وقتا طويلا أخيرا، بسبب اعتكافه على تصوير الموسم الثاني من مسلسل "عروس بيروت" الذي يُعرض حاليا ويتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على منصة "شاهد VIP".

والعمل مقتبس من الدراما التركية الناجحة "عروس إسطنبول"، وكان الموسم الأول قد عُرض أواخر 2019 وحقق نجاحا هائلا، ويشارك في البطولة تقلا شمعون وكارمن بصيبص وجو طراد وفارس ياغي وجاد أبو علي وفادي إبراهيم، أما التأليف فلنادين جابر وبلال شحادات.