البث الحي
فن|الولايات المتحدة الأميركية

وفاة الإعلامي لاري كينغ.. "سيد الميكروفون" لمدة نصف قرن

الإعلامي لاري كينغ رحل عن عمر ناهز 87 عاما (مواقع التواصل)
الإعلامي لاري كينغ رحل عن عمر ناهز 87 عاما (مواقع التواصل)
23/1/2021

توفي -اليوم السبت- الإعلامي الأميركي الشهير لاري كينغ، أحد أبرز الوجوه الإعلامية في الولايات المتحدة، عن عمر ناهز 87 عاما، في مركز سيدارز سيناي بلوس أنجلوس.

ولم يتم الكشف عن سبب وفاة كينغ، إلا أن شبكة "سي إن إن" (CNN) ذكرت في وقت سابق أنه نُقِل إلى المستشفى بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

ووصف لاري كينغ بسيد الميكروفون، وقد أجرى نحو 50 ألف مقابلة في حياته، واشتهر بارتداء الحمّالات في حواراته التي استضاف خلالها قادة العالم ونجوم السينما ومشاهير المجتمع.

البداية

ولد لورانس هارفي زايغر في بروكلين بنيويورك لأسرة يهودية روسية مهاجرة، وبعد وفاة والده بأزمة قلبية وهو في التاسعة من عمره، اضطرت والدته للعيش على المعونات لتربيته وشقيقه الصغير، كما اضطر أيضا للعمل بعد تخرجه من المدرسة الثانوية.

كان حلمه أن يعمل في الإعلام، فنصحه صديق بالتوجه إلى ميامي، وهناك تقدم للعمل في إذاعة صغيرة، فقام مدير المحطة بتغيير اسمه إلى "لاري كينغ".

قدّم من خلال تلك المحطة المحلية مجموعة مقابلات عند مطعم بومبرنيك على شاطئ ميامي، وكان يجري مقابلة مع كل شخص يدخل المطعم، وكانت أول مقابلة له مع نادلة في المطعم، ولم يتعد أجره حينها 50 دولارا في الأسبوع.

عملاق التقديم

يوصف كينغ بأنه عملاق التقديم التلفزيوني، إذ كان شريك نجاح في تأسيس شبكة "سي إن إن" منذ عام 1985 حتى عام 2010، وفاز بالعديد من الجوائز بما في ذلك جائزتا بيبودي (Peabody)، وهي جائزة مرموقة تقدمها سنويا كلية غرادي للصحافة بجامعة جورجيا تقديرا للإنجازات الإعلامية.

تميّز كينغ خلال المقابلات مع المشاهير والسياسيين بالهدوء والفضول الشديد، سواء كان يستجوب ضحية الاعتداء المعروفة باسم "سنترال بارك جوغر"، أو الملياردير الصناعي روس بيرو الذي هز المنافسة الرئاسية في عام 1992 بإعلانه عن ترشحه في برنامج "كينغز شو" (King’s show).

في عام 1995، التقى بالرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وبالعاهل الأردني الملك حسين، وبرئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين، وقدم الجميع على الشاشة من خلال برنامجه.

وضمّت قائمة ضيوفه طيفا واسعا، من الدالاي لاما إلى إليزابيث تايلور، ومن ميخائيل غورباتشوف إلى باراك أوباما، ومن بيل غيتس إلى ليدي غاغا، بما في ذلك لقاؤه مع باريس هيلتون التي تحدثت عن الفترة التي قضتها في السجن عام 2007، كما التقى بأصدقاء مايكل جاكسون وأفراد أسرته للحديث عن وفاته عام 2009.

كان كينغ دائم التفاخر بعدم الإفراط في التحضير لمقابلاته، لكن أسلوبه المميز جعل الضيوف يشعرون بالأريحية أثناء الحديث عن أسرارهم وأبرز قضايا حياتهم أمام الجمهور.

بعد احتفاله بذكرى مرور 25 عام على بدايته، أعلن كينغ توقف برنامجه عام 2010، وقال للمشاهدين "حان الوقت لتعليق حمالاتي الليلة". وفي عام 2011، انتقل إلى قناة "روسيا اليوم-أميركا"، وناقش عددا من القضايا السياسية الساخنة.

المصدر : الصحافة الأميركية

حول هذه القصة

المزيد من فن

هل أحببتم مسلسل لوبين؟.. 5 مسلسلات بوليسية ننصحكم بمشاهدتها

كسر مسلسل "لوبين" حاجز الـ70 مليون مشاهدة (مواقع التواصل)

تغييرات دراماتيكية متوقعة في مسلسل "ابنة السفير" بسبب إصابة البطلة بمرض نادر

إصابة نسليهان أتاغول بمرض نادر يحول دون استمرارها في تصوير مسلسل "ابنة السفير" (مواقع التواصل)

سرقة نسخة من لوحة لدافنشي عمرها أكثر من 500 سنة

لوحة "المخلص سلفاتور موندي" تعد من أثمن الأعمال الفنية سعراً في العالم (مواقع التواصل)

خسائر كورونا.. المعارض الرقمية بديل مُر لترويج الأعمال الفنية

شهدت الساحة تحولا رقميا للمعارض الفنية العام الماضي بسبب جائحة كورونا (الجزيرة)
الأكثر قراءة

خيار آخر بدل المحاكمة.. الديمقراطيون ينفضون الغبار عن نص دستوري قديم لمعاقبة ترامب

ترامب لدى وصوله إلى فلوريدا بعد مغادرته البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي (رويترز)

أطباء فرنسيون يوصون بفيتامين لمقاومة كورونا.. وهذه 3 مجموعات من الأغذية تحويه

تهديد نووي.. ذوبان الجليد يكشف ما أخفي في أعماق القطب الشمالي

هناك ما لا يقل عن 14 مفاعلا والعديد من الغواصات النووية في قاع المحيط، وقد بدأت تتآكل بفعل الانهيارات الجليدية (شترستوك)

عائلة سعيدة تسكن البيت الأبيض.. كيف أعادت جيل بايدن الحياة للأرمل الشاب؟

عائلة جو بايدن أمام تمثال إبراهام لنكولن (رويترز)