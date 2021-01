هل أحببتم مسلسل لوبين؟.. 5 مسلسلات بوليسية ننصحكم بمشاهدتها

أحدث المسلسل الفرنسي "لوبين" (Lupin) ضجة بين متابعي نتفليكس في أسابيع قليلة. ووفقا للأرقام التي أعلنتها المنصة، فإنه بمجرد عرضه أصبح الأعلى مشاهدة في الكثير من البلدان العربية والأوروبية.

وكسر المسلسل حاجز السبعين مليون مشاهدة، مما أهّله ليصبح المسلسل الفرنسي الأعلى مشاهدة بتاريخ المنصة، بل لقد حطم الرقم القياسي لمسلسل "مناورة الملكة" (The Queen’s Gambit) الذي ظل متربعا على عرش الأكثر مشاهدة طويلا بالربع الأخير من 2020 وبلغ عدد متابعيه 62 مليون مشاهد.

70 millions, that's insane!! 🎉

So proud that Lupin is the first French Netflix Original series to be so successful internationally !

That wouldn’t have been possible without you. 🙏🏾

Thank you all. pic.twitter.com/cgehO0KGuZ

— Omar Sy (@OmarSy) January 19, 2021