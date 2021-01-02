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أثار ضجة بعد مسلسل "الجماعة".. رحيل الكاتب المصري وحيد حامد عن 77 عاما

وفاة الكاتب والسيناريست المصري وحيد حامد، عن عمر يناهز الـ77 عاما (مواقع التواصل الاجتماعي)
وفاة الكاتب والسيناريست المصري وحيد حامد، عن عمر يناهز الـ77 عاما (مواقع التواصل الاجتماعي)
إيمان محمد - القاهرة
2/1/2021

توفي الكاتب والسيناريست المصري وحيد حامد، عن عمر يناهز الـ77 عاما، قبل ساعات متأثرا بوعكة صحية أصابته قبل أيام قليلة.

ومن المقرر أن يشيع الجثمان اليوم من مسجد الشرطة في مدينة نصر بالقاهرة، بحسب ما أعلنه نجله المخرج مروان حامد عبر صفحته على فيسبوك.

أزمة قلبية

كان السيناريست وحيد حامد قد نقل إلى أحد المستشفيات بالقاهرة عقب تعرضه لتعب شديد، حيث يعاني من مشكلات صحية في الرئة وضعف في عضلات القلب، مما تسبب في أزمة قلبية مفاجئة لكن سرعان ما تدهورت الحالة، وأعلن الأطباء وفاته.

تكريم

كان ظهور السيناريست وحيد حامد الأخير من خلال تكريمه في الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بجائزة الهرم الذهبي التقديرية، حيث سلمه درع التكريم المخرج شريف عرفة الذي شاركه العديد من الأفلام في رحلة ممتدة سويا.

وقال وحيد حامد خلال تكريمه في تصريحاته التي تعد الأخيرة، "أشكر كل من تعلمت منهم، وعلموني، وكان من الصعب أن أقف هنا، لولا دعمكم وحبكم لي وللسينما، أشكر كل الفرسان الذين وقفوا بجانبي في رحلتي الطويلة في مجال التمثيل والنقد".

وأضاف "أنا أحببت أيامي لأنني عملت مع الكبار، وعشت في زمن فيه أمينة رزق ومحمود مرسي وغيرهما، ومخرجون كبار أفادوني وتعلمت منهم مثل عاطف الطيب وسمير سيف، ومن السيدات يسرا ومنة ومنى زكي ونبيلة عبيد ونادية الجندي، والحمد لله عشت أياما متعددة".

وقد بدأ وحيد حامد طريقه كسيناريست في أواخر الستينيات لكنه حقق شعبية وشهرة واسعة بعد نجاح مسلسل "أحلام الفتى الطائر" في عام 1978، والذي قام ببطولته عادل إمام الذي قدم بعدها العديد من الأفلام المهمة بتوقيع وحيد حامد، ومنها "اللعب مع الكبار" و"الإرهاب والكباب" و"المنسي" و"مسجل خطر" و"طيور الظلام" و"النوم في العسل" و"الهلفوت".

كما قدم وحيد حامد مع أحمد زكي فيلم "البريء" و"اضحك الصورة تطلع حلوة"، ومن أعماله الدرامية مسلسل "بدون ذكر أسماء"، ومسلسل "الجماعة" الذي أثار ضجة كبيرة وقت عرضه.

المصدر : الجزيرة

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