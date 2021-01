بعيدا عن الأعمال الفنية.. نجوم عالميون وظفوا شهرتهم من أجل الخير

مع ما تحققه الشهرة العالمية لصاحبها من مكاسب مادية ومعنوية، تمكن العديد من النجوم العالميين من توظيف شهرتهم خارج المجال الفني لنشر الوعي بالعديد من القضايا الإنسانية، ونصرة المظلومين حول العالم، والمطالبة بحقوق المهمشين، وهؤلاء بعض منهم.

اشتهر الممثل الأميركي والناشط الاجتماعي مارك رافالو، بدعمه للعديد من القضايا الإنسانية، ومنها حماية البيئة، والمشاركة في مظاهرات "حياة السود مهمة"، والمطالبة بتحقيق العدالة حول العالم.

وفي عام 2017، شارك رافالو في توقيع رسالة مع عشرات المشاهير يدينون فيها إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، وفي العام الماضي، تحدث عن مسؤوليته لدعم فلسطين خلال حوار على قناة "إن بي سي" (NBC)، كما ندد بدعم النظام الأميركي للاحتلال الإسرائيلي.

Watch @markruffalo condemn Israel's "assymetrical warfare" against the Palestinians & argue "there is no reason that an ally of America should not be held to the same standards as any other nation. He slams "that kind of oppression, that kind of apartheid."

On the @mehdihasanshow pic.twitter.com/dvj4MQZJRd

— Mehdi Hasan (@mehdirhasan) October 8, 2020