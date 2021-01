شاروخان ينقذ بوليود من خسائر عام كورونا بـ5 أفلام في 2021

شاروخان نجم الشباك الأول في بوليود لأعوام طويلة، وقد امتدت شهرته لتصل إلى هوليود، إذ تحوز أفلامه على قواعد عريضة من المشاهدين وقلما تخيب ظن المنتجين.

وبعد أن عصف وباء كورونا بصناعة السينما العام الماضي، يحاول المنتجون والممثلون في شتى أنحاء العالم استعادة موازين هذه الصناعة التي لاقت خسائر فادحة بسبب توقف التصوير. وقد عُرض على شاروخان العديد من الأفلام ووافق على 5 منها، ويجري الآن تصويرها بعد أن تم تحديد مواعيد العروض الخاصة.

شاروخان يلتقي كاران جوهار

يجتمع النجمان شاروخان والمخرج كاران جوهار في فيلم جديد يتوقع إصداره في 4 مارس/آذار المقبل، وهو الظهور الأول لكاران جوهار بعد شائعة تورطه في حادثة انتحار الممثل الصاعد سوشانت راجبوت.

ويعتبر هذا الفيلم هو الأول بعد تلك الحادثة، وتشاركه البطولة الفنانة بريانكا شوبرا، ملكة جمال العالم السابقة ومن أبرز نجمات بوليود، وتدور أحداث الفيلم في إطار حركي رومانسي بحسب التقارير الهندية.

باثان

يتبع شاروخان فيلمه الأول بآخر يحمل اسم "باثان" (Pathan)، ويتوقع عرضه في أبريل/نيسان، ويتصدر النجم الهندي البطولة المطلقة فيه.

فيلم "دوم 4"

تعتبر "دوم" (Dhoom) سلسلة أفلام حركة ذائعة الصيت في عالم بوليود الشهير، ويتصدر البطولة في الجزء الرابع منه شاروخان بعد بطولة أبهيشيك باتشان في الجزء الأول، وقيامه بدور المحقق في باقي السلسلة مع جون إبراهم في دور المحتال عام 2006.

وصدر الجزء الثاني عام 2006 وهو من بطولة هيرتك روشان، وحقق إيرادات ضخمة، حيث عرض في عدد كبير من دول العالم. وتألق عمران خان وكاترينا كيف في الجزء الثالث بأجواء العصابات عام 2013 والذي تجاوزت إيراداته 4 مليارات روبية (56 مليون دولار في ذلك الحين).

وتنتظر الجماهير الآن الجزء الرابع من بطولة شاروخان، بعد أكثر من 8 أعوام من التوقف، مع توقعات باستخدام أحدث تقنيات تصوير "الأكشن"، وينتظر عرضه في السينما في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

دون 3

يعد "دون 3" (Don3) من أفلام الحركة أيضا، وهو استكمال لسلسلة أفلام "دون"، ويشارك شاروخان هذه المرة فرحان أختار مخرج الجزء الأول من السلسلة.

ويعتبر "دون 3" نسخة جديدة من فيلم أنتج عام 1978، ولكن أختار قرر أن يعالجه بصورة معاصرة، إذ شارك في كتابة الفيلم والده جاويد أختار، مؤلف الفيلم الأصلي في السبعينيات مع سليم خان، واحتفظ "الأب والابن" بالحبكة الرئيسية مع بعض التغييرات التي أضفيت عليها الصبغة الدولية التي لم تكن موجودة في نسخة السبعينيات.

عرضت النسخة الأولى عام 2006 بالتزامن مع أعياد ديوالي (أعياد هندية دينية في الخريف)، ولاقى استحسان النقاد إلى جانب تحقيق نجاح تجاري كبير، مما شجع على إنتاج الجزء الثاني عام 2011، وحقق إيرادات تجاوزت 39 مليون دولار، وبعد 10 أعوام كاملة يعود شاروخان مرة أخرى لتقديم الجزء الثالث من السلسلة.

براهماسترا

أعلن عن العرض المتوقع لفيلم "براهماسترا" (Brahmastra) في ديسمبر/كانون الأول 2021، وهو يندرج ضمن أفلام القصص الدرامية، ويتصدر البطولة رانبير كابور وعلياء بهات. وعادة ما تجمع الدراما العديد من عمالقة السينما في بوليود، مثل أميتاب باتشان وشاروخان، ولا يعرف حتى الآن ما إذا كان شاروخان ضيف شرف أم له دور محوري، ولكن من المؤكد أنه لن يكون البطل الرئيسي.

العملية خوكري

يندرج هذا الفيلم تحت فئة أفلام الحروب، وهي ليست المرة الأولى التي يخوض فيها شاروخان هذه الأدوار، حيث لعب من قبل دور ضابط متفجرات في فيلم "جاب تاك هاي جان" (Jab Tak Hai Jaan).

ولكن مشاهد الحركة والمتفجرات كانت قليلة، في مقابل السياق الرومانسي الدرامي الذي قدمه الفيلم. وعلى ما يبدو فإن شاروخان سينفرد بالبطولة المطلقة فيه، وبحسب بعض التسريبات من بوليود، فإن قصة الفيلم تقوم على مهمة عمليات خاصة قام بها الجيش الهندي بالتعاون مع القوات الجوية الهندية، ويتوقع إصدار الفيلم في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

شارك شاروخان في قرابة 98 فيلما، وكان من أبرزها فيلم "اسمي خان" (My name is Khan)، ومؤخرا فيلم "الأسد الملك" (The Lion King) في نسخته الهندية الجديدة الثلاثية الأبعاد، حيث أدى صوت شخصية موفاسا.

وتعرض أفلام شاروخان في دور العرض بالعالم العربي والأوروبي والأميركتين، بالتزامن مع عرضها في الدور الهندية.