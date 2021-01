ماكولي كولكين يدعم مطالب بحذف مشهد ترامب من "وحدي في المنزل 2"

أظهر نجم فيلم "وحدي في المنزل" Home alone، ماكولي كولكين، دعمه لمطالب حذف الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب من الجزء الثاني من الفيلم.

وكتب كولكين ردًا على تغريدتين مختلفتين لمغردين عبر موقع تويتر طالبا بحذف مشاهد ظهور ترامب، حيث رد معجبًا بالفكرة.

وظهر ترامب في الفيلم الشهير من عام 1992، خلال مشهد قصير، عندما يعطي ترامب توجيهات للصبي كيفن ماكاليستر (الذي يلعب دوره ماكولي كولكين) عندما يضيع الصبي في فندق بلازا، الذي كان ترامب يمتلكه آنذاك، وقت عرض الفيلم.

جاء تفاعل كولكين الداعم بحذف ترامب من المشهد، وسط تفاعلات واسعة طالبت بحذف الرئيس الأميركي على خلفية أحداث الشغب في الكابيتول بأميركا.

وبلغ قطاع واسع من تلك التفاعلات جانبًا ساخرًا، كبعض المغردين الذين نشروا مقاطع حذفوا منها ترامب بطريقة كوميدية، وآخرون استبدلوه بممثلين آخرين.

وطالب الصحفي جوش بيلينسون المتخصص في أخبار الفن بحذف مشهد ترامب رقميا، لكن جاءت بعض التعليقات رافضة مبدأ الحذف، إذ بحسب أحد المغردين "تكمن المشكلة في حذف المختلين من أصحاب السلطة أو الديكتاتوريين أو الأشرار من التاريخ، فكيف ستتعلم الأجيال القادمة ما لا ينبغي فعله".

Digitally remove him from Home Alone 2 next — Joseph Longo (@josephlongo_) January 8, 2021

Donald Trump has been digitally erased from Home Alone 2: Lost in New York (1992) and replaced by Christopher Plummer pic.twitter.com/X4hppGmssZ — Josh Billinson (@jbillinson) January 9, 2021

مشاهد دونالد ترامب

مشهد ظهور دونالد ترامب في فيلم "وحدي في المنزل 2" ليس الوحيد له، ويبدو أن الرئيس المنتهية ولايته يحب الظهور السينمائي، فقد أدى 8 مشاهد في أفلام أخرى، باسمه وشخصيته الحقيقية كرجل ثري لا يعبأ بالآخرين، وهي جميعها مشاهد كوميدية، حيث ظهر في فيلم "الأوغاد الصغار" The little rascals، بجملة "أنت أفضل ولد يستطيع المال شراءه".

وفي مشهد كوميدي آخر بمسلسل "المربية" The nanny، كرجل ثري متعجرف، وفي مسلسل "الوظيفة" The Job، كرجل أعمال يتسم بالجرأة وربما بالوقاحة حسب دوره في المشهد.

أما في فيلم "الأشباح لا تستطيع فعل ذلك" Ghosts Can’t Do It فظهر باسمه الحقيقي، ونال عن هذا الدور لقب أسوأ ممثل، إلى جانب مشاهده المكررة بنفس الطابع في أفلام "إنذار بأسبوعين" Two Weeks Notice، و"الجنس والمدينة" Sex and the City، ومسلسل "أمير بيل إير الجديد" The Fresh Prince of Bel-Air.