جدل بين السودانيين عبر مواقع التواصل بعد ظهور فنانين بالزي العسكري في أوبريت الجيش

أثارت صور لفنانين سودانيين يرتدون الزي العسكري، أثناء تصويرهم لعمل فني للجيش السوداني، جدلاً وسخريةً بين المغردين السودانيين.

وكانت انتشرت صور ومقاطع فيديو لفنانين سودانيين أثناء تصويرهم لما يعرف بـ "أوبريت الجيش" وهو من كلمات الشاعر علاء الدين الأمين، ألحان عمر الشاعر، توزيع موسيقي محمد ضرار، بمشاركة مجموعة من الفنانين دعمًا للجيش في حربه لاستعادة الأراضي السودانية على الحدود، والذي تم تصويره في محيط القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم.

كواليس اوبريت جيشنا مشاركه مجموعه من الفنانين❤ Posted by ROoa Mohamed on Wednesday, 13 January 2021

كما ربط مغردون سودانيون بين الصور وبين ما اعتبروه حشد الجيش للدعم داخل البلاد، معتبرين أن ذلك يهدف لتأجيج الصراع مع إثيوبيا دون إتاحة فرصة للعمل الدبلوماسي لتهدئة الأوضاع بين البلدين، بحسب قولهم.

تأجيج الصراع الان على الحدود الإثيوبية دون إتاحة فرصة كافية للعمل الدبلوماسي غير مبرر

حشد الفنانات لعمل أوبريت دعم الجيش في هذا التوقيت غير مبرر

سفريات #البرهان المتعددة الي #بلحة غير مبررة

المناورات العسكرية مع الجيش المصري غير مبرره — مهند النعمان (@wd_alnoman) January 13, 2021

وكانت الفنانة ندى القلعة المشاركة في الأوبريت قد نشرت بعض الصور لمشاركتها، وأصل اسمها ندى محمد عثمان، أما القلعة الذي اشتهرت به كلقب، فهو اسم منطقة بالخرطوم كانت تسكنها عندما ظهرت كمغنية منتصف تسعينيات القرن العشرين.

كواليس اوبريت جيشنا كلمات الشاعر : علاء الدين الامين الحان : عمر الشاعر توزيع موسيقي محمد ضرار بصحبة مجموعة من الفنانين Posted by ‎ندي القلعه Nada Algalaa‎ on Wednesday, 13 January 2021

العساكر عايزين يعملو اوبريت او غنيه تدعم الجيش او تطبل ليهو وده تمهيد للخطوه الجايه ال هي الحرب ..

ماهم العساكر لازم يفشلو الثوره دي وممكن يعملو اكثر من انو يلبسو ندي القلعه وبلوبلو كاكي .. #القونات_المسلحه #ماتدي_قفاك_للعسكر — Hala⚘ (@hloool_ana) January 13, 2021

وتميل ندى لما يعرف في السودان بـ "أغاني الحماسة" وهي نوع قديم من الغناء الشعبي يتم فيه تمجيد لقيم الرجولة والفروسية والشهامة والكرم عند الرجال، وغالباً يؤلف كلمات هذه الأغاني النساء.

كما اشتهرت القلعة بتقديم نوع من أغاني النصح الاجتماعي الموجه غالباً للنساء والشباب، وتعد أغنيتها "راجل السترة" من أشهر ما قدمته في هذا الإطار.

شفت الفلم ده وين قبل كدة؟!!! https://t.co/poV1Xa1Irn — Kamal (@MKMBHS) January 13, 2021

فوق الفشل الذريع في الكهرباء و المويه و البنزين

في فشل تاني اعلامي

دايما شايته غلط

بتغني للجيش و الناس و لا همها

لانو ما لاقيه عيش

و يعرضو نفسهم للاحراج و الانتقاد و الشماته https://t.co/YH5JHMbO2t — الصوفي الوحيد (@ronysubahi) January 14, 2021

وسخر عدد من السودانيين من الصور المنتشرة للفنانين بالزي العسكري ووصفوها بأنها تعرض الجيش للإحراج، في حين أشار مغردون سودانيون إلى أن ارتداء الفنانين للزي العسكري يعيد إلى الأذهان النموذج المصري في الاحتفاء بالجيش في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

إذا رأيت الفنانين والفنانات يدعون لشيءٍ فاعلم بأنه تافه وأنهم مأجورين ..

إن كان لابد من حربٍ ففي حلايب يكون ضرامها يا عملاء .. #لا_للحرب https://t.co/KDDeOqTuEk — سامح (@BA120122) January 14, 2021

ودا قمة الاعجاز العسكري .!!

الحكاية كلها بقت من شاكلة كفتة عب العاطي!😬😬

🤦🏿‍♂️🤦🏿‍♂️🤦🏿‍♂️🤦🏿‍♂️ https://t.co/KlevCBlmkr — montaser abusinn (@abusin83) January 13, 2021

المؤتمر اللا وطني يعود من جديد كاننا رجعنا سنة 1988 https://t.co/BVWeHEtikr — Afa (@afabdelaziz) January 13, 2021

ضحالة الفكر وبؤس المقصد قاعدة وخالفة رجولها في الصورة https://t.co/8SralQPY4k — Karl Comrade (@OsmanAbubakar_) January 13, 2021

شكلو الخطة انو نخلي الجيش الاثيوبي يموتو من الضحك و نفوز بالحرب👍 https://t.co/6cSoWYxi07 — Homeda. (@iiHomeda) January 13, 2021

دا ابتزاز لحشد راي شعبي ظاهره الدفاع عن الوطن وباطنه تاييد الحكم العسكري https://t.co/EolKGLCvoF — Yes-Sir 🤞🏾 (@Yasser11ever) January 13, 2021

يبدو ان اثيوبيا قد دنى عذابها ..😂 pic.twitter.com/X3NSkVSLaI — زُهير عبد الفَتاح (@_Abu_Maryam) January 13, 2021