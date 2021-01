المنافسون الجدد لنجوم هوليود.. 10 وجوه شابة تخطف الأدوار قريبا

عندما تلاحظ أن معظم الممثلين الرائعين تقدموا في السن، قد يتبادر إلى ذهنك أن الساحة قد تخلو قريبا من الأسماء اللامعة، لكن الحقيقة أن جيلا جديدا يستعد لتسلم الشعلة.

في هذا التقرير، يسلط موقع "برايت سايد" الأميركي (Bright Side) الضوء على نخبة من الممثلين الشباب الذين بدأوا يسرقون قلوب المشاهدين ويخطفون الأضواء من النجوم الذين تألقوا واستأثروا بالبطولة لسنوات طويلة.

مارغريت كوالي

ظهرت هذه الممثلة الشابة لأول مرة في فيلم "حدث ذات مرة في هوليود" (Once Upon a Time in Hollywood) وقد صورت ثقافة الهيبيز بإتقان، وفازت بقلوب الملايين، ورُشّحت للفوز بجائزة نقابة ممثلي الشاشة عن دورها بهذا الفيلم الذي أخرجه كوينتين تارانتينو.

كوالي ظهرت لأول مرة في فيلم "حدث ذات مرة في هوليود ( الأوروبية)

ميلي بوبي براون

عُرفت براون من خلال دورها في فيلم "أشياء غريبة" (Stranger Things) عام 2016، كما أنها لعبت عام 2020 دور البطولة في فيلم "إينولا هولمز" (Enola Holmes).

زيندايا

ظهرت من خلال دور ميشيل في جزأين من سلسلة أفلام "سبايدرمان" (Spider-Man) وكانت المشاركة الأكثر تميزا بمشوارها، وعام 2020 حصلت على جائزة إيمي عن دورها بمسلسل "يوفوريا" (Euphoria).

المشاركة الأكثر تميزا في مشوار زيندايا دورها بسلسلة أفلام "سبايدرمان" (الأوروبية)

أنيا تايلور جوي

اشتهرت جوي بعد أن لعبت الدور الرئيسي في فيلم "الساحرة" (The Witch) للمخرج روبرت إيغرز، وبعد ذلك ظهرت في فيلمي "انفصام" (Split) و"زجاج" (Glass) للمخرج مانوج نايت شيامالان، وكان من المقرر أن تظهر في الموسم الخامس من مسلسل "بيكي بلايندرز" (Peaky Blinders).

تشارلي بلامر

بدأ نجم بلامر يلمع بقوة عندما ظهر بالدراما التاريخية "كل المال في العالم" (All the Money in the World) للمخرج ريدلي سكوت، وفي الوقت الحالي يعمل على مشاريع مختلفة، ومن المؤكد أننا سنراه قريبا في شاشات السينما.

بلامر بدأ يلمع بقوة عندما ظهر بالدراما التاريخية "كل المال في العالم" ( الأوروبية)

نوح سنتينيو

برز سنتينيو من خلال المسلسل التلفزيوني "ذا فوسترز" (The Fosters)، ورغم أنه شارك في بعض الأعمال من قبل، فإن أداءه بهذا المسلسل كان استثنائيا. وفي الوقت الحالي يتفاوض الممثل الشاب مع منتجي الجزء الجديد من فيلم الخيال العلمي "سادة الكون" (Masters of the Universe).

أونور بيرن

ورثت بيرن بالتأكيد سمات والدتها الممثلة المعروفة تيلدا سوينتون، وكانت انطلاقتها مع فيلم "التذكار" (The Souvenir) للمخرجة جوانا هوغ، ورُشّحت للتتويج في حفل جوائز السينما المستقلة البريطانية.

انطلاقة بيرن كانت في فيلم "التذكار" (الأوروبية)

إيرين موريارتي

عملت موريارتي فترة طويلة مع فريق ميل غيبسون، وهي تركز الآن على التحضير لدورها في المسلسل الشهير "الرفاق" (The Boys).

عزرا ميلر

يعمل ميلر في صناعة الأفلام منذ عام 2008، لكن معظم المشاهدين يعرفونه من خلال دور كريدنس بفيلم "وحوش مذهلة.. أين تجدها؟" (Fantastic Beasts and Where to Find Them) ودور البطل الخارق باري ألين في سلسلة القصص المصورة التي تنشرها دي سي كومكس (DCcomics).

معظم المشاهدين يعرفون ميلر من خلال دور كريدنس بفيلم "وحوش مذهلة وأين تجدها؟" (الأوروبية)

أرشي ماديكوي

عُرف ماديكوي من خلال مشاركته بالمسلسل القصير "البؤساء" (Les Misérables) وفيلم الرعب "منتصف الصيف" (Midsummer) عام 2019، ويعمل الممثل الشاب حاليا على العديد من المشاريع الجديدة.