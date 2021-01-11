6 نجوم يعودون لإشعال أفلام الأكشن في سينما 2021

ليس شرطا أن تكون من هواة أفلام الحركة لكي تتابع مواعيد عرضها من أول العام، فربما تحتاج في بعض الأحيان إلى الهرب من الضغوط أو الملل، فتستمتع بمشاهدة الأشياء وهي تتحطم أو تصطدم ببعضها بعضا، في جو من المبالغة أو الخيال العلمي، من أجل أن يتغلب الطيبون على الأشرار.

وقد يكون الوقت مبكرا لنعدك بالكثير، بعد أن تغير كل شيء بسرعة مذهلة في عام 2020، فأُغلقت دور السينما وتوقف الإنتاج وأُرجئت بعض الإصدارات إلى أجل غير مسمى، بسبب جائحة "كوفيد-19".

ولكن حتى الآن على الأقل، يبدو أن عام 2021 سيفجر لهيب أفلام الحركة، إذ يعود كل من توم كروز، ودانيال كريغ، وكيانو ريفز، ورالف فينيس، وفين ديزل، وتوم هولاند إلى أدوارهم الأسطورية في الأفلام الآتية.

توم هولاند بطل "عالم مارفل"

توم هولاند (24 عاما) الذي تحول من طفل مسرحي في إنجلترا إلى أحد أكثر الوجوه شهرة في هوليود، بعد أن أصبح نجم عالم مارفل في دور بيتر باركر/سبايدر-مان، سيخوض 3 ملاحم "أكشن" هذا العام، أولها فيلم "المشي في الفوضى" (Chaos Walking) المقتبس من سلسلة خيال علمي للروائي الأميركي باتريك نيس، وسيُعرض في 5 مارس/آذار المقبل.

والثانية فيلم "مجهول" (Uncharted) المبني على تجربة تفاعلية مستوحاة من أكثر ألعاب الفيديو مبيعا "نوثي دوغز أنشيرتد" (Naughty Dog’s Uncharted)، وسيُعرض في 16 يوليو/تموز المقبل.

أما الثالثة فموعدنا معها يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لنشهد عودة هولاند إلى عالم مارفل، عبر "تتمة للرجل العنكبوت بلا عنوان" (Untitled Spider-Man Sequel).

رالف فينيس "سليل النبلاء"

في 12 مارس/آذار المقبل سنلتقي مع نجم إنجليزي آخر هو رالف فينيس المولود لعائلة أرستقراطية إنجليزية تتحدر من طبقة النبلاء، في محاولة لإعادة تنشيط كوميديا الحركة، بمشاهد قتال جديدة ومثيرة وربما خطرة جدا، في فيلم "رجل الملك" (The king’s man).

فينيس ظهر في مجموعة من الأفلام الناجحة، منها "قائمة شندلر" (Schindler’s List) 1993، و"المريض الإنجليزي" (The English Patient) 1996، و"هاري بوتر" (Harry Potter) 2005-2011، و" فندق غراند بودابست" (Grand Budapest Hotel) 2014. وفاز بـ41 جائزة، ورُشح لـ103 أخرى من بينها جائزة أوسكار مرتين.

كما ظهر مع دانيال كريغ في "سقوط السماء" (Skyfall) 2012، و"شبح" (Spectre) 2015، ضمن أفلام جيمس بوند.

وسنعود لنلتقيهما في النسخة 25 من سلسلة أفلام بوند، وفيلم "لا وقت للموت" ( No Time To Die)، في الثاني من أبريل/نيسان المقبل.

فين ديزل أسرع بطل خارق

أول ظهور حقيقي للنجم فين ديزل كان مع المخرج العالمي ستيفن سبيلبيرغ في "إنقاذ الجندي ريان" (Saving Private Ryan) 1998، قدم بعدها سلسلة أفلام "السرعة والغضب" (Fast and the Furious) الثمانية التي تقاسم بطولتها مع بول ووكر، ودواين جونسون، في الفترة من 2001 إلى 2017.

وحقق آخرها إيرادات بلغت مليار دولار أميركي في شباك التذاكر، وتحولت بشكل مذهل من قصة تتحدث عن متسابقين في الشوارع إلى ملحمة لمجموعة من الأبطال الخارقين الذين يحاولون إنقاذ العالم.

لنجد أنفسنا في انتظار مزيد من المشاهد التي تتحدى الجاذبية وقوانين الفيزياء، في الإصدار التاسع من السلسلة (F9)، بمشاركة النجمة الجنوب أفريقية تشارليز ثيرون، في 28 مايو/أيار المقبل.

توم كروز يحظى بعام رائع

ويقتحم النجم توم كروز عام 2021 باثنين من أشهر أعماله، ليعيد تقديمهما من جديد. فيقدم بعد 34 عاما نسخة مطورة من فيلم "توب غان" (top gun) عام 1986، بعنوان "توب غان: مافريك" (Top Gun: Maverick).

يؤدي فيها دور الطيار المقاتل المغرور مافريك، لكنه بعد أن أصبح أكبر سنا وأكثر حكمة، يقوم بتدريب سرب من الطلاب العسكريين الجدد، مع تصوير ذي جودة فائقة بدقة 6 كيلو بايتات، بطائرات حقيقية حلّق فيها جميع الممثلين الرئيسيين، وليس كروز فقط، في تسلسل جوي مدهش، على أن يُعرض في الثاني من يوليو/تموز المقبل.

وسيُكمل كروز سلسلة أفلام "الأكشن" والتجسس الأميركية "المهمة: المستحيلة" (Mission: Impossible) التي بدأها عام 1996، وبلغ إجمالي إيراداتها حتى الآن نحو 3.5 مليارات دولار، وصدر الفيلم السادس والأحدث منها في يوليو/تموز 2018. ومن المقرر أن يُعرض الفيلم السابع (Mission: Impossible 7) في 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على أن يُعرض الفيلم الثامن والأخير (Mission: Impossible 8) في الشهر نفسه من عام 2022.

كيانو ريفز "النسمة الجبلية الباردة"

رغم نشأته المأساوية وما تعرض له من كوارث، فإن كيانو ريفز النجم الكندي المولود في بيروت عام 1964 لأم مصممة أزياء وأب عالم جيولوجيا، الذي يُطلق اسمه في هاواي على "النسمة الجبلية الباردة"، حقق أول نجاح له عام 1989، بدور المتأنق (تيد "ثيودور" لوغان) في فيلم "مغامرة بيل وتيد الممتازة" (Bill & Ted’s Excellent Adventure).

ثم قدم بعده سلسلة من المشروعات عالية المستوى، أوصلته إلى المجد بفيلم "سرعة" (Speed) 1994 الذي حصد جائزتي أوسكار، وحقق إيرادات ذهبية في شباك التذاكر.

وبلغ الذروة عام 1999 بفيلم "المصفوفة" (The Matrix) الذي فتح آفاقا جديدة في سينما الحركة، وحصد 4 جوائز أوسكار، قبل أن يقوم بدور البطولة في فيلم الإثارة الحركي الأيقوني "جون ويك" (John Wick) 2014-2017.

هذا النجم الرائع ذو الشخصية الجذابة سيكون في انتظارنا ليودع معنا عام 2021، وبالتحديد في 22 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ونحن نشاهد الجزء الساحر من رائعته "المصفوفة 4" (The Matrix 4)، لتكون أقوى ختام لأفلام "الأكشن" في هذا العام.