الكوميديا والعنصرية في فرنسا.. "لوبين" اللص النبيل على نتفليكس

بمزيج من الكوميديا والأكشن والجريمة، أصدرت شبكة نتفليكس مسلسلها الجديد "لوبين" (Lupin)، المستوحى من واحدة من أشهر الروايات البوليسية الفرنسية.

نجح مسلسل "لوبين" في إعادة عرض معاصرة لشخصية كلاسيكية من روايات الخيال البوليسي الفرنسي، وهي "أرسين لوبين" (Arsène Lupin)، والذي يعرف أيضا بأنه اللص النبيل وأستاذ التنكر، وهي من ابتكار الروائي الفرنسي موريس لوبلان في أوائل القرن العشرين.

يؤدي الممثل الكوميدي الفرنسي عمر سي دور بطل المسلسل أساني ديوب، الذي هاجر من السنغال إلى فرنسا عندما كان طفلا، وانقلبت حياته رأسا على عقب عندما اتهم والده، الذي كان يعمل كسائق لعائلة بيلغجريني الثرية في باريس، بسرقة عقد كان ملكا لماري أنطوانيت.

وبعد أن زج والده في السجن ظلما ومات في محبسه، قرر أساني بعد 25 عاما أن ينتقم لوالده، واستلهم خطته المحفوفة بالمخاطر من إحدى نسخ أرسين لوبين التي أهداها له والده قبل موته، ليصبح أستاذا في التنكر مثل بطله الخيالي، ويتمكن من تنفيذ عمليات سرقة لا تصدق.

وهنا تمكن أساني الذي كان يعمل كعامل نظافة في متحف اللوفر الشهير من التخطيط لسرقة هذا العقد خلال عرض إحدى المؤسسات لبيعه في مزاد، ويظهر خلال المقطع الترويجي مع شركائه في الجريمة، ويقول لهم "ستدخل وأنت عامل نظافة، وتخرج من أصحاب الملايين".

