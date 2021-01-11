الكوميديا والعنصرية في فرنسا.. "لوبين" اللص النبيل على نتفليكس

بمزيج من الكوميديا والأكشن والجريمة، أصدرت شبكة نتفليكس مسلسلها الجديد "لوبين" (Lupin)، المستوحى من واحدة من أشهر الروايات البوليسية الفرنسية.

نجح مسلسل "لوبين" في إعادة عرض معاصرة لشخصية كلاسيكية من روايات الخيال البوليسي الفرنسي، وهي "أرسين لوبين" (Arsène Lupin)، والذي يعرف أيضا بأنه اللص النبيل وأستاذ التنكر، وهي من ابتكار الروائي الفرنسي موريس لوبلان في أوائل القرن العشرين.

عاد لينتقم

يؤدي الممثل الكوميدي الفرنسي عمر سي دور بطل المسلسل أساني ديوب، الذي هاجر من السنغال إلى فرنسا عندما كان طفلا، وانقلبت حياته رأسا على عقب عندما اتهم والده، الذي كان يعمل كسائق لعائلة بيلغجريني الثرية في باريس، بسرقة عقد كان ملكا لماري أنطوانيت.

وبعد أن زج والده في السجن ظلما ومات في محبسه، قرر أساني بعد 25 عاما أن ينتقم لوالده، واستلهم خطته المحفوفة بالمخاطر من إحدى نسخ أرسين لوبين التي أهداها له والده قبل موته، ليصبح أستاذا في التنكر مثل بطله الخيالي، ويتمكن من تنفيذ عمليات سرقة لا تصدق.

وهنا تمكن أساني الذي كان يعمل كعامل نظافة في متحف اللوفر الشهير من التخطيط لسرقة هذا العقد خلال عرض إحدى المؤسسات لبيعه في مزاد، ويظهر خلال المقطع الترويجي مع شركائه في الجريمة، ويقول لهم "ستدخل وأنت عامل نظافة، وتخرج من أصحاب الملايين".

the thrill is having fooled the world 💎 @OmarSy goes full master of disguise as Assane – a man on a mission to avenge his father#Lupin is now streaming on @Netflix pic.twitter.com/elWdv5qQmC — Strong Black Lead (@strongblacklead) January 9, 2021

وبينما ينفذ أصدقاءه عملية السرقة، يتنكر أساني في صورة مشتر محتمل ثري ويفسد المزاد، ويتمكن مع أصدقائه من سرقة العقد والانتقام من عائلة بيلغجريني الجشعة.

ويسلط المسلسل الضوء على العنصرية الوحشية التي يتعرض لها ذوو البشرة السوداء، وخاصة الطبقة العاملة منهم، وما يعانونه من تهميش وإهمال، فرغم عمل أساني في المتحف، فإنه تمكن من التنكر في هيئة رجل أعمال ثري في مكان عمله ذاته ولم يتعرف عليه أحد.

شق طريقه نحو العالمية

أكثر ما يميز مسلسل "لوبين" هو التشابه الكبير بين شخصية أساني وحياته عمر سي الحقيقية، إذ ترجع أصول والديه المهاجرين إلى السنغال وموريتانيا، ونشأ في مشروع إسكان، قبل أن يبدأ مسيرته ويصبح واحدا من أشهر الكوميديين الفرنسيين.

وبدأ الكوميديان الفرنسي مسيرته في الراديو قبل أن ينتقل إلى عالم التلفزيون والسينما، وعرف بدوره الرائع في فيلم "المنبوذون" (Intouchable) عام 2012، وحصل على جائزة سيزار السينمائية السنوية، وهي واحدة من أهم جوائز التكريم السينمائية الفرنسية.

ولم تقتصر أعماله على السينما الفرنسية فقط، بل تمكن من الظهور في هوليود في أحد أفلام سلسلة "الرجال إكس" (X-MEN) عام 2014، كما لعب دور باري في فيلم "العالم الجوراسي" (Jurassic World).

اللص النبيل

أرسين لوبين أو اللص النبيل هو لص خيالي ابتكره الروائي الفرنسي موريس لوبلان عام 1905، وظهر لأول مرة في قصة قصيرة بعنوان "القبض على أرسين لوبين" ومن بعدها كان بطلا في 17 رواية، و39 رواية صغيرة، ومجموعة كبيرة من القصص القصيرة.

ولا يعتبر ابتكار شخصية لص نبيل وذكي أمرا جديدا في الروايات البوليسية، فمن قبل لوبلان خلق الكاتب الفرنسي أوكتاف ميربو في روايته شخصية لص مشابهة، وأيضا الكاتب الإنجليزي إرنست ويليام هورنونج ولصه النبيل المعروف آرثر رافلز.

وخلال يومين فقط من عرضه، وصل مسلسل "لوبين" بالفعل إلى المرتبة الأولى في الأعمال الأكثر مشاهدة على نتفليكس في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا، وضمن المراكز العشرة الأولى في العديد من البلدان الأخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا.