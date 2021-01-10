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وفاة الفنان هادي الجيار.. تلميذ مدرسة المشاغبين ضحية جديدة لكورونا

توفي الفنان هادي الجيار، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 71 عاما (مواقع التواصل)
توفي الفنان هادي الجيار، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 71 عاما (مواقع التواصل)
10/1/2021

توفي قبل ساعات الفنان المصري هادي الجيار، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 71 عاما.

نقل الجيار إلى غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، بعد تدهور حالته الصحية، وحاجته إلى أجهزة التنفس الصناعي؛ إذ أرجع الأطباء عدم تحسنه بسبب خضوعه لجراحة قلب مفتوح خلال الأشهر القليلة الماضية، كما أصيب الفنان الراحل قبل عام من الآن بالتهاب رئوي حاد.

ونعى الدكتور أشرف زكي -نقيب الممثلين- الفنان القدير هادي الجيار، الذي سيشيع جثمانه ظهر اليوم.

وكتب الجيار قبل أيام عبر صفحته على فيسبوك "ضربني فيروس كورونا اللعين. نسألكم الدعاء بالشفاء".

الجيار من مواليد أكتوبر/تشرين الأول 1949، وحصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ تاريخه الفني بمشاركته في مسرحية مدرسة المشاغبين بدور "لطفي".

اتجه إلى التلفزيون والسينما، وشارك قبل عقود في مجموعة من الأفلام والمسلسلات أبرزها "المال والبنون"، "سلسال الدم"، "الملك فاروق"، "حق ميت"، "الأسطورة"، "العصيان"، و"قلب ميت". وكان الجيار يستعد في الأسابيع الماضية للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار.

المصدر : مواقع إلكترونية

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