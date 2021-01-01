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مشاهد جريئة واتهام بالترويج لـ"البيدوفيليا".. السعودية توقف عرض مسلسل "ضحايا حلال"

مسلسل "ضحايا حلال" يثير غضب المتابعين الذين اتهموه بتشويه صورة المجتمع السعودي (مواقع التواصل)
مسلسل "ضحايا حلال" يثير غضب المتابعين الذين اتهموه بتشويه صورة المجتمع السعودي (مواقع التواصل)
محمد عادل - الجزيرة نت
1/1/2021

أوقفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالسعودية مسلسل "ضحايا حلال" الذي أثار ضجة غير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي إثر تعرضه لأزمات مجتمعية وتقديمه مشاهد جريئة وإيحاءات جنسية، وتناول إحدى حلقاته زواج طفل من امرأة، ومناقشته قضايا شائكة مثل زواج المسيار بالمجتمع السعودي.

ضجة على مواقع التواصل

أثار المسلسل ضجة كبيرة على مواقع التواصل واتهمه عدد كبير من المتابعين بالتحريض على "البيدوفيليا" (اشتهاء الأطفال)، إذ اقتطعوا مشهدا من المسلسل يعرض زواج طفل من امرأة.

واعترض عدد كبير من المشاهدين على صناع العمل لكونهم غير سعوديين وبسبب تعرضهم للمجتمع السعودي بالإساءة، وأكد كثير منهم منهم أن كاتبة المسلسل سورية والمخرج مصري، وأن المَشاهد صُوّرت في الإمارات.

واتهم بعضهم المسلسل بـ"الترويج للرذيلة والحض عليها".

وانتقد آخرون عرض المسلسل لمشكلات داخلية في المجتمع، مع مقارنة الدراما السعودية بنظيرتيها المصرية والسورية، إذ قال أحد المغردين إن "الدراما المصرية تظهر شجاعة الضباط المصريين كما في مسلسل الاختيار، والدراما السورية تلفت إلى كرم السوري مهما ساءت الظروف في حين تعرض الدراما المحلية السعودي مهرّجا وطمّاعا ومنحرفا وإرهابيا".

في حين رأى قليلون أن المسلسل يناقش أزمات حقيقية من قلب المجتمع، وأن تدخلات العامة من دون أدوات نقدية صحيحة هي ما تسبب الأزمات.

ورأى عدد من المغردين ضرورة محاسبة المسؤولين عن إنتاج المسلسل، فطالبوا بمحاسبة المنتج والمخرج والمؤلفة وأبطال المسلسل نظرا لمحاولتهم تشويه صورة المجتمع السعودي.

قصة المسلسل

مسلسل "ضحايا حلال" يتناول قصة 5 فتيات ينحدرن من بيئات وطبقات اجتماعية مختلفة، تعرّضن لظروف قاسية، ولم يجدن ملاذا سوى طريق أم نورة التي أقنعتهن أن سبيل الخلاص الوحيد هو زواج المسيار الذي تديره وفقا لشروطها.

المسلسل الدرامي الاجتماعي السعودي من تأليف السورية نور شيشكلي، وإخراج المصري أحمد مدحت، وإنتاج "MBC STUDIOS" والصدف للإنتاج الصوتي والمرئي.

ويُعرض المسلسل كل يوم أحد، إذ عُرضت منه 5 حلقات، ولكن هيئة الإعلام أوقفت عرض ما تبقى منه، وقررت محاسبة مسؤولي العمل. وهو من بطولة كل من سناء بكر يونس، وميلا الزهراني، وبدر اللحيد، والعنود سعود، ونسرين الراضي، وخالد صقر، ويعرض على منصة شاهد.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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