مشاهد جريئة واتهام بالترويج لـ"البيدوفيليا".. السعودية توقف عرض مسلسل "ضحايا حلال"

أوقفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالسعودية مسلسل "ضحايا حلال" الذي أثار ضجة غير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي إثر تعرضه لأزمات مجتمعية وتقديمه مشاهد جريئة وإيحاءات جنسية، وتناول إحدى حلقاته زواج طفل من امرأة، ومناقشته قضايا شائكة مثل زواج المسيار بالمجتمع السعودي.

بيان من الهيئة العامة للإعلام #المرئي_والمسموع حول إيقاف مسلسل "ضحايا حلال" pic.twitter.com/UGbi3mYRC9 — الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (@gcamsa) December 30, 2020

ضجة على مواقع التواصل

أثار المسلسل ضجة كبيرة على مواقع التواصل واتهمه عدد كبير من المتابعين بالتحريض على "البيدوفيليا" (اشتهاء الأطفال)، إذ اقتطعوا مشهدا من المسلسل يعرض زواج طفل من امرأة.

واعترض عدد كبير من المشاهدين على صناع العمل لكونهم غير سعوديين وبسبب تعرضهم للمجتمع السعودي بالإساءة، وأكد كثير منهم منهم أن كاتبة المسلسل سورية والمخرج مصري، وأن المَشاهد صُوّرت في الإمارات.

#مسلسل_ضحايا_حلال الكاتبة سوريه والمخرج مصري والتصوير في الإمارات وف الاخير دبسوها ف السعوديه! pic.twitter.com/EDuGT43cGP — honey (@asilmiy) December 28, 2020

واتهم بعضهم المسلسل بـ"الترويج للرذيلة والحض عليها".

ضحايا حلال مسلسل يدعو للرذيله ويسيء المجتمع اوقفوو عرض المسلسل pic.twitter.com/024Xu4qyVP — وردجنات (@poipoipoi908080) December 28, 2020

وانتقد آخرون عرض المسلسل لمشكلات داخلية في المجتمع، مع مقارنة الدراما السعودية بنظيرتيها المصرية والسورية، إذ قال أحد المغردين إن "الدراما المصرية تظهر شجاعة الضباط المصريين كما في مسلسل الاختيار، والدراما السورية تلفت إلى كرم السوري مهما ساءت الظروف في حين تعرض الدراما المحلية السعودي مهرّجا وطمّاعا ومنحرفا وإرهابيا".

الدراما المصرية تبث معارك شرسة عن شجاعة الضباط المصريين مثل مسلسل الاختيار

الدراما السورية تتحدث عن الكفاح و الصبر و كرم السوري مهما ساءت الظروف الا عندنا يتم تصوير السعودي يا مهرج يا طماع يسرق الورث يا أهبل يا منحرف يا ارهابي و أخرها بيدلوفي مثل ما شفنا في #مسلسل_ضحايا_حلال pic.twitter.com/MgGj1H1QBQ — . (@ROGUE4GENT) December 28, 2020

في حين رأى قليلون أن المسلسل يناقش أزمات حقيقية من قلب المجتمع، وأن تدخلات العامة من دون أدوات نقدية صحيحة هي ما تسبب الأزمات.

طيب اسم المسلسل ضحايا حلال يعني يخلونهم يسون الشي الي يبونه تحت مسمى الحلال

انا اشوف المسلسل قوي و يحكي واقع موجود بس ما نبي نعترف فيه — نـون ..🪐 (@noon_xc) December 28, 2020

من أكبر المشاكل التي تواجه المجال الإبداعي هو تدخل العوام في تكييفهم لمفهومه رغم أنهم لايمتلكون أدوات نقدية مُتخصصة لذلك …كل ماعليهم فعله ببساطة هو إستخدام مصطلحات مُبتذلة جاهزة مستعينين بالشعبوية لتوصيف هذا العمل الإبداعي لإغتياله معنويا . — Fahad Alharbi (@fahd000n) October 26, 2020

ورأى عدد من المغردين ضرورة محاسبة المسؤولين عن إنتاج المسلسل، فطالبوا بمحاسبة المنتج والمخرج والمؤلفة وأبطال المسلسل نظرا لمحاولتهم تشويه صورة المجتمع السعودي.

ياناس انا منهاره من مسلسل ضحايا الحلال تكفون وقفوووه واعدموا كل اللي فيه واللي قاموا بنشره هذا وانا اشوف بس مقاطع هنا بالتويتر احس اني مخنوقه من كمية المصايب وقلة الحيا 😭 — reema (@yyaahh_) December 30, 2020

قصة المسلسل

مسلسل "ضحايا حلال" يتناول قصة 5 فتيات ينحدرن من بيئات وطبقات اجتماعية مختلفة، تعرّضن لظروف قاسية، ولم يجدن ملاذا سوى طريق أم نورة التي أقنعتهن أن سبيل الخلاص الوحيد هو زواج المسيار الذي تديره وفقا لشروطها.

المسلسل الدرامي الاجتماعي السعودي من تأليف السورية نور شيشكلي، وإخراج المصري أحمد مدحت، وإنتاج "MBC STUDIOS" والصدف للإنتاج الصوتي والمرئي.

ويُعرض المسلسل كل يوم أحد، إذ عُرضت منه 5 حلقات، ولكن هيئة الإعلام أوقفت عرض ما تبقى منه، وقررت محاسبة مسؤولي العمل. وهو من بطولة كل من سناء بكر يونس، وميلا الزهراني، وبدر اللحيد، والعنود سعود، ونسرين الراضي، وخالد صقر، ويعرض على منصة شاهد.